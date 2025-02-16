Горохов - Культурология - Учебник и практикум для вузов
Вопрос о предмете любой науки, как правило, является сложным и дискуссионным. И не только о предмете, но и о самой ее "возможности быть». Достаточно сказать, что в научном мире и околонаучных кругах в течение многих десятилетий проходили жесткие, а порой и жестокие дискуссии вокруг таких дисциплин, как философия, социология, антропология, политология, политическая экономия, генетика, кибернетика и др. В ходе этих дискуссий, носивших не только научный, но и антинаучный характер, не раз преступалась грань дозволенного, а мера значимости, научности и даже права на существование определялась не только творческими, новаторскими, но и конъюнктурными идеологическими и политическими соображениями. Каждая новая отрасль знаний, особенно гуманитарная, с огромным трудом завоевывала себе место на научном Олимпе.
Появление еще одной претендентки на достойное место в научном мире, да не какое-нибудь, а примадонны культуры, происходило, да и сейчас происходит достаточно сложно. Речь идет, разумеется, о культурологии, возникновение которой большинство исследователей связывает с научным подвижничеством американского культурантрополога Л. Уайта ( 1900-1975). В трудах "введение в культурологию» (1939) и "наука о культуре» (1943) Л. Уайт вводит в активный научный оборот термин "культурология" и дает веские аргументы в пользу ее конституирования как самостоятельной, фундаментальной отрасли знаний. При этом Л. Уайт напоминает, что термин "культурология" использовался еще раньше: вначале знаменитым английским этнографом Э. Тайлором в работе "Первобытная культура" (1871), затем лауреатом Нобелевской премии, немецким химиком В. Оствальдом, который в 1915 г. предложил именовать область исследований о культуре - наукой о цивилизации или "культурологией». В 1929 г. американский социолог Р. Бейн тоже ставит вопрос о культурологии как о составной части то социологии, то экологии человека. Он также говорит о близости между социальной психологией и культурологией.
Однако то были спонтанные околокультурологические эпизоды, которые не вызвали цепной культурологической реакции. Лишь только Л. Уайт основательно взялся за дело. Исследуя мир гуманитарных наук, ученый пришел к выводу, что ни одна из них не изучает и не объясняет культуру достаточно основательно и всесторонне. Социология, по его мнению, не отличает "культурного" от "социального"; она растворяет культуру в своем основном понятии "взаимодействия», превращая культуру в аспект или побочный продукт социального взаимодействия, в то время как на самом деле структуры и процессы человеческого общества суть функции культуры. Относительно психологии, то "она не отличает культурных явлений от некультурных, и истолкование взаимодействия экстрасоматических (нетелесных. - В. Г.) элементов в культурном процессе находится за ее пределами" [1, с. 155]. И вообще, полагает Уайт, культура не является предметом психологии, поскольку последняя обозначает особый класс явлений: реакции организмов на внешние стимулы. Антропология, также претендующая на лидерство в исследовании культуры, вряд ли пригодна на эту роль. Во-первых, она сама понимается различным образом - как психология, психоанализ, психиатрия, социология, история, прикладная антропология и т.д.; а, во-вторых, мир ее интересов абсолютно беспределен - от измерения черепов, выкапывания черепков, до изучения кланов и цивилизаций. Что же касается философии, то для нее культура -абстракция. Основная цель философии видится Л. Уайту в инструментальности, способности истолкования вещей, делании мира понятным, чтобы взаимодействие с этим миром стало величайшим преимуществом человека. Следовательно, изучение культуры философией, социологией, антропологией и другими науками - недостаточно. В силу этого, требуется особая отрасль знаний, которая не сводила бы культуру только к философскому, социологическому или какому-либо иному одностороннему анализу, а изучала бы ее всесторонне, тотально, была бы, так сказать, по большому счету, наукой о культуре - культурологией. С признанием этого термина должны наступить научная эпоха концентрации и изучения культуры, произойти глубокие изменения в мышлении.
Горохов, В. Ф. - Культурология - Учебник и практикум для вузов
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 320 с. - (Высшее образование). -Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-15084-1
Горохов, В. Ф. - Культурология – Содержание
Предисловие автора
Глава 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА
- 1.1. Причины зарождения культурологии
- 1.2. Культура как предмет исследования в гуманитарных науках
- 1.3. Специфика предмета культурологии
- 1.4. Методы исследования культуры
- 1.5. Категории культурологии
- 1.6. Функции культурологии
- Выводы
- Вопросы для самоконтроля
- Темы докладов и рефератов
- Список литературы
Глава 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
- 2.1. Античная культурологическая мысль
- 2.1.1. Греция
- 2.1.2. Рим
- 2.2. Средневековая христианская теология культуры
- 2.3. Культурологические идеи эпохи Возрождения
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2.4. Культурологическая мысль эпохи Просвещения
- 2.4.1. Ж.-Ж. Руссо
- 2.4.2. И. Г. Гердер
- 2.4.3. И. Кант
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2.5. Постклассические концепции культуры
- 2.5.1. Антикультурология Ф. Ницше
- 2.5.2. Культурологическая версия О. Шпенглера
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2.6. Психоаналитические концепции культуры
- 2.6.1. 3. Фрейд
- 2.6.2. К. Юнг
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2.7. Русская культурологическая мысль
- 2.7.1. Н. Я. Данилевский
- 2.7.2. А. Н. Афанасьев
- 2.7 .3. Л. Н. Толстой
- 2.7.4. Ф. Ф. Зелинский
- Выводы
- Вопросы для самоконтроля
- Темы докладов и рефератов
- Список литературы
Глава 3. ФЕНОМЕН КУЛЪТУРЫ
- 3.1. Понятие и сущность культуры
- 3.2. Функции культуры
- 3.3. Культура и цивилизация
- 3.4. Структура культуры
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3.5. Специфика некоторых элементов культуры
- 3.5.1. Миф
- 3.5.2. Религия
- 3.5.3. Литература
- 3.5.4. Экономика и экономическая культура
- 3.5.5. Право и правовая культура
- 3.5.6. Наука
- 3.5.7. Техника
- 3.5.8. Обычаи, нормы, ценности
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3.6. Культура и субкультуры
- 3.6.1. Понятие субкультуры
- 3.6.2. Народная культура
- 3.6.3. Элитарная культура
- 3.6.4. Массовая культура
- 3.6.5. Культура и контркультура
- 3.7. Типология культуры
- Выводы
- Вопросы для самоконтроля
- Темы докладов и рефератов
- Список литературы
- Заключение
- Практикум
- Рефераты
- Эссе
- Основные понятия и термины как оценочное средство
- Контрольные вопросы
- Задачи
- Научная конференция как оценивающее средство
- Зачет
Приложения
- Культурологический анализ античной культуры
- Генезис Западно-Европейской средневековой культуры
- Предпосылки итальянского возрождения
- Проблема архетипа
- Список полезной литературы по курсу культурологии
- Новые издания по дисциплине •Культурология и смежным дисциплинам
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