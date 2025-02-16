Горохов - Культурология - Учебник и практикум для вузов

Вопрос о предмете любой науки, как правило, является сложным и дискуссионным. И не только о предмете, но и о самой ее "возможности быть». Достаточно сказать, что в научном мире и околонаучных кругах в течение многих десятилетий проходили жесткие, а порой и жестокие дискуссии вокруг таких дисциплин, как философия, социология, антропология, политология, политическая экономия, генетика, кибернетика и др. В ходе этих дискуссий, носивших не только научный, но и антинаучный характер, не раз преступалась грань дозволенного, а мера значимости, научности и даже права на существование определялась не только творческими, новаторскими, но и конъюнктурными идеологическими и политическими соображениями. Каждая новая отрасль знаний, особенно гуманитарная, с огромным трудом завоевывала себе место на научном Олимпе.

Появление еще одной претендентки на достойное место в научном мире, да не какое-нибудь, а примадонны культуры, происходило, да и сейчас происходит достаточно сложно. Речь идет, разумеется, о культурологии, возникновение которой большинство исследователей связывает с научным подвижничеством американского культурантрополога Л. Уайта ( 1900-1975). В трудах "введение в культурологию» (1939) и "наука о культуре» (1943) Л. Уайт вводит в активный научный оборот термин "культурология" и дает веские аргументы в пользу ее конституирования как самостоятельной, фундаментальной отрасли знаний. При этом Л. Уайт напоминает, что термин "культурология" использовался еще раньше: вначале знаменитым английским этнографом Э. Тайлором в работе "Первобытная культура" (1871), затем лауреатом Нобелевской премии, немецким химиком В. Оствальдом, который в 1915 г. предложил именовать область исследований о культуре - наукой о цивилизации или "культурологией». В 1929 г. американский социолог Р. Бейн тоже ставит вопрос о культурологии как о составной части то социологии, то экологии человека. Он также говорит о близости между социальной психологией и культурологией.

Однако то были спонтанные околокультурологические эпизоды, которые не вызвали цепной культурологической реакции. Лишь только Л. Уайт основательно взялся за дело. Исследуя мир гуманитарных наук, ученый пришел к выводу, что ни одна из них не изучает и не объясняет культуру достаточно основательно и всесторонне. Социология, по его мнению, не отличает "культурного" от "социального"; она растворяет культуру в своем основном понятии "взаимодействия», превращая культуру в аспект или побочный продукт социального взаимодействия, в то время как на самом деле структуры и процессы человеческого общества суть функции культуры. Относительно психологии, то "она не отличает культурных явлений от некультурных, и истолкование взаимодействия экстрасоматических (нетелесных. - В. Г.) элементов в культурном процессе находится за ее пределами" [1, с. 155]. И вообще, полагает Уайт, культура не является предметом психологии, поскольку последняя обозначает особый класс явлений: реакции организмов на внешние стимулы. Антропология, также претендующая на лидерство в исследовании культуры, вряд ли пригодна на эту роль. Во-первых, она сама понимается различным образом - как психология, психоанализ, психиатрия, социология, история, прикладная антропология и т.д.; а, во-вторых, мир ее интересов абсолютно беспределен - от измерения черепов, выкапывания черепков, до изучения кланов и цивилизаций. Что же касается философии, то для нее культура -абстракция. Основная цель философии видится Л. Уайту в инструментальности, способности истолкования вещей, делании мира понятным, чтобы взаимодействие с этим миром стало величайшим преимуществом человека. Следовательно, изучение культуры философией, социологией, антропологией и другими науками - недостаточно. В силу этого, требуется особая отрасль знаний, которая не сводила бы культуру только к философскому, социологическому или какому-либо иному одностороннему анализу, а изучала бы ее всесторонне, тотально, была бы, так сказать, по большому счету, наукой о культуре - культурологией. С признанием этого термина должны наступить научная эпоха концентрации и изучения культуры, произойти глубокие изменения в мышлении.

Горохов, В. Ф. - Культурология - Учебник и практикум для вузов

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 320 с. - (Высшее образование). -Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-15084-1

Горохов, В. Ф. - Культурология – Содержание

Предисловие автора

Глава 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Причины зарождения культурологии

1.2. Культура как предмет исследования в гуманитарных науках

1.3. Специфика предмета культурологии

1.4. Методы исследования культуры

1.5. Категории культурологии

1.6. Функции культурологии

Выводы

Вопросы для самоконтроля

Темы докладов и рефератов

Список литературы

Глава 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

2.1. Античная культурологическая мысль

2.1.1. Греция

2.1.2. Рим

2.2. Средневековая христианская теология культуры

2.3. Культурологические идеи эпохи Возрождения

2.4. Культурологическая мысль эпохи Просвещения 2.4.1. Ж.-Ж. Руссо 2.4.2. И. Г. Гердер 2.4.3. И. Кант

2.5. Постклассические концепции культуры 2.5.1. Антикультурология Ф. Ницше 2.5.2. Культурологическая версия О. Шпенглера

2.6. Психоаналитические концепции культуры 2.6.1. 3. Фрейд 2.6.2. К. Юнг

2.7. Русская культурологическая мысль 2.7.1. Н. Я. Данилевский 2.7.2. А. Н. Афанасьев 2.7 .3. Л. Н. Толстой 2.7.4. Ф. Ф. Зелинский

Выводы

Вопросы для самоконтроля

Темы докладов и рефератов

Список литературы

Глава 3. ФЕНОМЕН КУЛЪТУРЫ

3.1. Понятие и сущность культуры

3.2. Функции культуры

3.3. Культура и цивилизация

3.4. Структура культуры

3.5. Специфика некоторых элементов культуры 3.5.1. Миф 3.5.2. Религия 3.5.3. Литература 3.5.4. Экономика и экономическая культура 3.5.5. Право и правовая культура 3.5.6. Наука 3.5.7. Техника 3.5.8. Обычаи, нормы, ценности

3.6. Культура и субкультуры 3.6.1. Понятие субкультуры 3.6.2. Народная культура 3.6.3. Элитарная культура 3.6.4. Массовая культура 3.6.5. Культура и контркультура

3.7. Типология культуры

Выводы

Вопросы для самоконтроля

Темы докладов и рефератов

Список литературы

Заключение

Практикум

Рефераты

Эссе

Основные понятия и термины как оценочное средство

Контрольные вопросы

Задачи

Научная конференция как оценивающее средство

Зачет

Приложения