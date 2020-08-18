Я считаю неинтересные учебники по физике идеологической диверсией, какой бы авторитет не стоял за ними. Когда ребенка, человека в его самый «почемучечный» период жизни, вместо рассказа об удивительном устройстве мироздания заваливают громоздкими формулами и неудобовразумительными терминами, он утрачивает способность не только думать, но и постигать, удивляться, благоговеть. Он превращается в равнодушного «потребителя» Божьего творения.

Лично мне повезло. Мне попадались интересные книги по физике — от «Занимательной физики» Перельмана до Феймановского курса лекций. И даже те из них, что были написаны атеистами, не могли не вызывать восторг перед красотой и гармонией мироустройства. Влюбленность в творение привела меня к любви Творца.

Книга Андрея Горяинова «Физика Божьего творения» — первое подобное издание в Восточной Европе. Хочется надеяться, что не последнее. Что Господь призовет национальных авторов на написание книг «Химия Божьего творения», «Биология Божьего творения», и т. п. во славу Имени Своего.

Андрей Горяинов - Физика Божьего творения

К. : Книгоноша, 2017. - 352 с.

ISBN 978-617-7248-77-3

Андрей Горяинов - Физика Божьего творения - Содержание

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ДВИЖЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОТ АРИСТОТЕЛЯ ДО НЬЮТОНА

ГЛАВА 2. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГЛАВА 3. ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

ГЛАВА 4 ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

ГЛАВА 5. ИМПУЛЬС

ГЛАВА 6. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПО ОКРУЖНОСТИ

ГЛАВА 7. ЭНЕРГИЯ

ТЕПЛО

ГЛАВА 1. ОГОНЬ И ФИЛОСОФИЯ

ГЛАВА 2. ТЕПЛООБМЕН

ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА

ГЛАВА 4 ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ

СВЕТ

ГЛАВА 1. ДА БУДЕТ СВЕТ!

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ГЛАВА 3. КАК ПРЕДМЕТЫ СТАНОВЯТСЯ ВИДИМЫМИ

ГЛАВА 4 ЯВЛЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ

ГЛАВА 5. ЯВЛЕНИЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ГЛАВА 6. ЛИНЗЫ

ГЛАВА 7. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 8. УСТРОЙСТВО ГЛАЗА

ГЛАВА 9. АБЕРРАЦИИ

ГЛАВА 10. ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

ГЛАВА 11. ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ

ГЛАВА 12. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ГЛАВА 1. ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ГЛАВА 2. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

ГЛАВА 4 ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ГЛАВА 5. ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ГЛАВА 6. ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

КВАНТЫ

ГЛАВА 1. ЗАРОЖДЕНИЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ

ГЛАВА 2. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

ГЛАВА 3. СТРАННЫЙ МИР ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

ГЛАВА 4 ЕЩЁ О НЕКОТОРЫХ СТРАННОСТЯХ КВАНТОВОГО МИРА

ГЛАВА 5. КАК ВСЁ ЭТО ОБЪЯСНЯТЬ?

ГЛАВА 6.О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ. ФИЛОСОФИЯ, НАУКА И РЕЛИГИЯ

Эпилог

Андрей Горяинов - Физика Божьего творения - Да будет свет!

В самой первой главе Библии, в самом начале книги Бытия, в самых первых стихах, рассказывающих о творении мира, написано: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет... И назвал Бог свет днём, а тьму ночью» (Быт. 1:3,5). То есть свет — это когда день, а тьма — это когда ночь. Тяжело назвать такое описание света исчерпывающим. Из опыта мы знаем, что когда есть свет, мы видим окружающий нас мир, а когда света нет, мы ничего не видим. Всё это кажется настолько привычным, простым и очевидным, что, кажется, и нужды нет эту тему обсуждать. Но если всё же задать вопросы: что такое свет, какова его природа, как он устроен? — и попытаться ответить на них более подробно, чем это сделано в Библии, то тут же начнутся трудности...

А ведь свет — это не какое то редкое явление природы, которое трудно изучить из-за того, что оно нечасто происходит. С ранних времён люди пытаются разгадать загадку света, но и до сегодня в вопросе о нём остаётся ещё много неясного и таинственного. Некоторые учёные шутят, что свет — это «самое темное пятно» в физике.

Вселенная "стихий мира"

У многих древних народов существовали схожие воззрения на природу мира. Согласно древним грекам, всё существующее состоит из четырёх элементов (или, как ещё говорили, стихий): земли, воды, воздуха и огня. Как бы это ни казалось смешно, в современной науке есть подобная четвёрка «элементов»: время, пространство, материя, энергия. Как знать, если бы мы сохранили поэтизм греков, то время мы бы называли Кроносом (греч. Хронос — время)... У греков каждая из стихий-первоэлементов пребывала в подчинении у конкретного божества. Считалось, что землёй управляла Деметра, водой — Посейдон, воздухом — Гера, а огнём — Гефест.

В народных верованиях того времени, в стихиях видели реальных духов, которые влияли на поведение земли, воды, воздуха и огня, т. е. всего мира —и людей, в этом мире живущих. Насколько серьёзно к этому учению относились философы древности, мы не знаем. Во всяком случае, учение о «стихиях мира» греки называли лишь «начатком знаний» (сравни с Евр. 5:12).

Две точки зрения древних на природу света

Вопросом «Что такое свет и какова его природа?» люди задавались с незапамятных времён. По одной из точек зрения того времени (её приводит в своих трудах древнегреческий философ Эмпедокл), из упомянутых выше четырёх элементов-стихий богиня Афродита создала человеческий глаз и зажгла в нём некий огонь, свечение которого и делало зрение возможным.

Интересно, что похожие мысли о природе зрения были и у древних индусов, которые верили, что глаз имеет «огненную природу». Древнегреческий мыслитель Гален (ок. 130 г. до н. э.) развил эту теорию. Согласно Галену, свет — это нечто такое, что истекает из наших глаз, наподобие того, как истекает струя воды из шланга. Когда мы смотрим на какую то вещь, то на неё из наших глаз устремляется поток лучиков «света», которые как бы ощупывают эту вещь, подобно тому, как ощупывают предмет наши руки. По мнению Галена, слепой не видит, потому что его глаза не испускают света. А вечером мы видим хуже, чем днём, потому что лучи, исходящие из глаз человека, слабы и нуждаются в усилении, т. е. в других источниках света, таких как свеча или, ещё лучше, Солнце.

Согласно другой точке зрения, также существовавшей в среде древних мыслителей, лучи из глаз тут ни при чём. Так, Демокрит (460-370 гг. до н. э.), который все сводил к атомам, утверждал, что свет — это тончайшие атомные слои, улетевшие с поверхности тел в пространство. Если эти слои атомов попадают к нам в глаз, то внутри они соединяются с аналогичными им атомами глаза, и это соединение каким-то образом порождает в душе человека чувственный образ того предмета, от которого эти атомы прилетели...

Подобных «атомарных» взглядов придерживались Эпикур (341-270 гг. до н. э.) и знаменитый греческий философ Аристотель (384-322 гг. до н. э.), который считал, что причина зрительных ощущений лежит вне человеческого глаза.