Государство, религия, церковь - №2 2021
Одним из первых теологов, предположивших, что христианское послание в том виде, в каком оно дошло до нас в библейских текстах, не было чем-то возвышающимся над реальной историей, но являлось продуктом специфического контекста, в котором оно возникло, был Фридрих Шлейермахер. В дальнейшем каждый текст получил, по выражению немецких исследователей Нового Завета начала XX в., свой собственный Sitz im Leben2, то есть оказался привязан к конкретным жизненным обстоятельствам, которые необходимо было исследовать для адекватного понимания его смысла. В ходе развития герменевтического подхода к текстам вообще и к библейским текстам как основному источнику теологической рефлексии в частности, было доказано, что смысл текста создается в процессе интерпретации, которая определяется социально-культурными обстоятельствами как писателя, так и читателя. Соответственно, всякое человеческое знание, включая теологическое, является контекстуальным по своей природе.
Если следовать этой логике, то можно утверждать, что теология всегда была контекстуальной, что доказывают, например, очевидные различия между элохистской и яхвистской версиями сотворения мира и истории еврейского народа в Ветхом Завете, а также вариации в интерпретации евангельской истории у синоптиков, у Иоанна и апостола Павла в Новом Завете. Контекстом учения каппадокийцев о троичности была борьба с арианством. Теология Августина развивалась в контексте споров по поводу ключевых вопросов для христианства: о необходимости благодати, о роли церкви, о соотношении земного и небесного града и т.д. Контекстом Фомы Аквинского было новое понимание соотношения разума и откровения и недавнее открытие философии Аристотеля; контекстом Мартина Лютера была широко распространенная коррупция в церкви и появление нового типа личности в западной культуре. Карл Барт и Карл Ранер пытались разобраться в том, что происходит в мире, раздираемом мировыми войнами, а специфическим контекстом Дитриха Бонхёффера была тюремная камера, в которой он провел последние годы жизни. Этот ряд примеров можно продолжать до бесконечности.
Безусловно, в истории христианской теологии всегда имели место дискуссии по тем или иным вопросам, однако долгое время они происходили в строго определенных, одобренных и регулируемых догматических рамках, а влияние изменявшихся социально-культурных обстоятельств на формирование теологических доктрин оставалось за пределами исследовательского интереса. Возникшее в 1960–70-х гг. представление о теологии как о продукте конкретного историко-культурного контекста, которое будет рассмотрено ниже, принципиально изменило понимание ее сущности. В самом общем виде это изменение можно определить как признание способности теологии, подобно другим видам человеческого знания, инкорпорировать в свое содержание специфический социально-культурный контекст, а также человеческий опыт со всеми его противоречиями и проблемами. Другими словами, это способность трансформировать универсальную истину христианства применительно к конкретным обстоятельствам. Таким образом, определение теологии в качестве контекстуальной радикально отличается от сложившегося веками восприятия ее как дисциплины, которая, будучи инспирирована свыше, является носителем универсальной истины и опирается на такие безусловно авторитетные, неизменные и независимые от контекста logi theologici, как Писание и традиция.
Государство, религия, церковь - № 2 - 2021
ISSN 2073 – 7203
Государство, религия, церковь - №2 2021 - Содержание
Тема номера: Современная контекстуальная теология
- Елена Степанова. Теология в контексте: подлинность частного как вызов универсальности христианской истины. Введение
- Светлана Коначева. От creatio ex nihilo к creatio ex profundis: переосмысление доктрины творения в постметафизической теологии
- Андрей Шишков. Кто скрывается в тени: контуры темной экклезиологии
- Эми Мадлен Уолтерс. Элизабет Шюсслер Фиоренца и поиск исторического Иисуса
- Селюсьен л. Джозеф. Джеймс Х. Коун и черная теология
- Сильвия Маркос. Teologнa India: вклад коренных народов Мексики в контекстуальную теологию
- Лорел Шнайер. Гомосексуальность, квир-теория и христианская теология
- Гильермо Кербер. Экологическая проблематика в контекстуальной и межконтекстуальной политической теологии
- Иерей Алексий Волчков. Скопцы царствия. Интерпретация Мф 19:12 в раннехристианском движении
VARIA
Памяти Николая Селезнева (1971–2021)
- Николай Селезнев. Islamobuddhica: Что если буддизм — религия Писания? «Писание Шакьямуни» в арабском «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина
- Сергей Горюнов. Между полемикой и толерантностью: конструирование «религиозного другого» через призму николаевской цензуры
- Борис Кнорре, Александра Засядько. Православный антиэкуменизм 2.0: мобилизационная модель, секьюритизация и реваншизм
- Юлия Антонян. «Как же это — в седьмом веке было, а теперь нет?»: изобретенная традиция иконописи в постсекулярной Армении
Рецензии
- Андрей Меньшиков. Bergmann Sigurd & Mika Vдhдkangas. (eds.) (2021) Contextual Theology: Skills and Practices of Liberating Faith. London & New York: Routledge. — 242 p..
- Анастасия Маклакова. Пересечь Бездну: Богиня Бабалон, квир-феминность и эротическая сотериология. Рецензия на книгу: Manon Hedenborg White. (2020)
- The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and The Construction of Femininities in Western Esotericism. Oxford University Press. — 392 p.
- Мария Пророкова. Инклюзия и образы Другого. Рецензия на книгу: Robert E. Shore-Gross and Joseph N. Goh. (eds.) (2020) Unlocking Orthodoxies for Inclusive Theologies. London and New York: Routledge. — 281 p.
- Алексей Зыгмонт. Kitts, M. (ed.) (2018) Martyrdom, Self‑Sacri㭸ce, and Self‑Immolation: Religious Perspectives on Suicide. New York: Oxford University Press. — 360 p.
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