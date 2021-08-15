Одним из первых теологов, предположивших, что христианское послание в том виде, в каком оно дошло до нас в библейских текстах, не было чем-то возвышающимся над реальной историей, но являлось продуктом специфического контекста, в котором оно возникло, был Фридрих Шлейермахер . В дальнейшем каждый текст получил, по выражению немецких исследователей Нового Завета начала XX в., свой собственный Sitz im Leben 2 , то есть оказался привязан к конкретным жизненным обстоятельствам, которые необходимо было исследовать для адекватного понимания его смысла. В ходе развития герменевтического подхода к текстам вообще и к библейским текстам как основному источнику теологической рефлексии в частности, было доказано, что смысл текста создается в процессе интерпретации, которая определяется социально-культурными обстоятельствами как писателя, так и читателя. Соответственно, всякое человеческое знание, включая теологическое, является контекстуальным по своей природе.



Если следовать этой логике, то можно утверждать, что теология всегда была контекстуальной, что доказывают, например, очевидные различия между элохистской и яхвистской версиями сотворения мира и истории еврейского народа в Ветхом Завете, а также вариации в интерпретации евангельской истории у синоптиков, у Иоанна и апостола Павла в Новом Завете. Контекстом учения каппадокийцев о троичности была борьба с арианством. Теология Августина развивалась в контексте споров по поводу ключевых вопросов для христианства: о необходимости благодати, о роли церкви, о соотношении земного и небесного града и т.д. Контекстом Фомы Аквинского было новое понимание соотношения разума и откровения и недавнее открытие философии Аристотеля; контекстом Мартина Лютера была широко распространенная коррупция в церкви и появление нового типа личности в западной культуре. Карл Барт и Карл Ранер пытались разобраться в том, что происходит в мире, раздираемом мировыми войнами, а специфическим контекстом Дитриха Бонхёффера была тюремная камера, в которой он провел последние годы жизни. Этот ряд примеров можно продолжать до бесконечности.



Безусловно, в истории христианской теологии всегда имели место дискуссии по тем или иным вопросам, однако долгое время они происходили в строго определенных, одобренных и регулируемых догматических рамках, а влияние изменявшихся социально-культурных обстоятельств на формирование теологических доктрин оставалось за пределами исследовательского интереса. Возникшее в 1960–70-х гг. представление о теологии как о продукте конкретного историко-культурного контекста, которое будет рассмотрено ниже, принципиально изменило понимание ее сущности. В самом общем виде это изменение можно определить как признание способности теологии, подобно другим видам человеческого знания, инкорпорировать в свое содержание специфический социально-культурный контекст, а также человеческий опыт со всеми его противоречиями и проблемами. Другими словами, это способность трансформировать универсальную истину христианства применительно к конкретным обстоятельствам. Таким образом, определение теологии в качестве контекстуальной радикально отличается от сложившегося веками восприятия ее как дисциплины, которая, будучи инспирирована свыше, является носителем универсальной истины и опирается на такие безусловно авторитетные, неизменные и независимые от контекста logi theologici , как Писание и традиция.

Государство, религия, церковь - № 2 - 2021

ISSN 2073 – 7203

Государство, религия, церковь - №2 2021 - Содержание

Тема номера: Современная контекстуальная теология

Елена Степанова. Теология в контексте: подлинность частного как вызов универсальности христианской истины. Введение

Светлана Коначева. От creatio ex nihilo к creatio ex profundis: переосмысление доктрины творения в постметафизической теологии

Андрей Шишков. Кто скрывается в тени: контуры темной экклезиологии

Эми Мадлен Уолтерс. Элизабет Шюсслер Фиоренца и поиск исторического Иисуса

Селюсьен л. Джозеф. Джеймс Х. Коун и черная теология

Сильвия Маркос. Teologнa India: вклад коренных народов Мексики в контекстуальную теологию

Лорел Шнайер. Гомосексуальность, квир-теория и христианская теология

Гильермо Кербер. Экологическая проблематика в контекстуальной и межконтекстуальной политической теологии

Иерей Алексий Волчков. Скопцы царствия. Интерпретация Мф 19:12 в раннехристианском движении

VARIA

Памяти Николая Селезнева (1971–2021)

Николай Селезнев. Islamobuddhica: Что если буддизм — религия Писания? «Писание Шакьямуни» в арабском «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина

Сергей Горюнов. Между полемикой и толерантностью: конструирование «религиозного другого» через призму николаевской цензуры

Борис Кнорре, Александра Засядько. Православный антиэкуменизм 2.0: мобилизационная модель, секьюритизация и реваншизм

Юлия Антонян. «Как же это — в седьмом веке было, а теперь нет?»: изобретенная традиция иконописи в постсекулярной Армении