Серия — «Вид с горы Скопус»

Ближний Восток был колыбелью человеческой цивилизации и местом рождения трех монотеистических религий. Однако начиная примерно с 750 г. до н.э. свободно складывавшиеся нации Ближнего Востока были раздавлены и развеяны по ветру сокрушительным натиском имперских завоевателей: ассирийцев и неовавилонян, древних персов и греко-македонцев, римлян.

Даже арабское завоевание Ближнего Востока не привело к формированию новых и прочных национальных государств. По причинам, которые будут изложены в заключительной главе, арабы, распространив свой язык и религию на значительную часть Ближнего Востока, вскоре растворились среди народов, издревле населявших регион, и примерно с 900 г. н.э. ими стали управлять иноземные военные касты, в основном среднеазиатского или кавказского происхождения.

На протяжении веков арабоязычные страны представляли собой некое колониальное пространство, где местное население не участвовало в управлении и чьи интересы не учитывались. Хотя у великих колониальных империй есть свои достоинства, в целом история Ближнего Востока под властью различных чужеземных правителей была печальной. И современным государствам на Ближнем Востоке приходится преодолевать эту инерцию страдания, которое досталось им в наследство. Бедность, невежество и фанатизм до сих пор сильны. Однако в нашем поколении уже наметились фундаментальные сдвиги.

В этой части Ближнего Востока началась новая эра, ознаменованная Великой турецкой революцией после Первой мировой войны, последовавшей затем сменой династии и системы в Иране и дополненная новым выходом на сцену арабов и возникновением Израиля. Опять, как в древний и наиболее продуктивный период, вперед вышли народы, сформировавшие национальное самосознание, самоуправление и автономию.

Само основание государства Израиль в этом смысле символично. Израиль вместе со своим соседом Ливаном, чьи морские гавани унаследованы еще от финикийцев, одного из самых одаренных и предприимчивых народов древности, свидетельствуют о возврате классических времен, когда свободные народы созидали разнообразнейшую культуру Ближнего Востока.

С того момента как народ, называвшийся арабами, обозначил себя в истории, он был так или иначе связан с Израилем. Первый араб, имя и время жизни которого нам известны, Гиндибу (что означает «саранча»), упоминается как член некоего военного союза против ассирийских захватчиков. В качестве главы союза фигурирует израильский царь Ахав, под началом которого были десять тысяч пеших воинов и две тысячи боевых колесниц, тогда как арабский шейх возглавлял тысячу всадников на верблюдах.

Сражение — битва при Каркаре в Сирии, — которое произошло в 853 г. до н.э., в Библии не упоминается, не упомянуто оно и в арабских источниках, потому что арабская история в подлинном смысле слова начинается значительно позднее, с основанием ислама, арабской религии, — как и еврейская история, в действительности начинающаяся лишь с Моисея (Моше), основоположника еврейского вероисповедания. У арабов были кое-какие сведения о своих предках за одно-два столетия до начала мусульманского периода — так же, как в Книге Бытия сохранилось некоторое число преобладавших среди древних израильтян преданий о своих предках до формирования их религии и национальности.

Во всяком случае, арабы-мусульмане были совершенно уверены, что в далекой древности существовала какая-то группа арабов, о которых им ничего неизвестно. Они справедливо говорили об аль-араб аль-ба'ида — «исчезнувших арабах», красноречивое указание на всех тех древних арабов, которые появлялись на рубежах стран древних цивилизаций — Сирии, Ирака и Йемена — и были поглощены более цивилизованным окружением. Ярким примером такого древнего арабского народа могут служить набатейцы, которые были ближайшими соседями евреев в судьбоносные времена Маккавеев, правления Ирода и римлян и состояли с ними в самых тесных отношениях, столь же дружественных, сколь и враждебных.

Эти набатейцы по происхождению были арабами, но восприняли арамейский язык, на котором к тому времени говорили во всех странах Плодородного Полумесяца, включая Палестину (и по сей день в синагоге читают по-арамейски молитву «Кадиш», одну из самых святых и известных молитв). В добавление к языковой ассимиляции набатейцы перешли к оседлости, причем их погружение в господствующую цивилизацию было столь полным, что даже несколько столетий спустя слово набати — «набатеец» на языке арабов-мусульман обозначало крестьянина, говорящего по-арамейски.

Так или иначе, хотя арабские мусульманские источники и молчат об этом (по причинам, которые уже были изложены), с IX в. до н.э. существовали близкие отношения между евреями и арабами: многочисленные упоминания арабов встречаются в поздних книгах Библии, у Иосифа Флавия и в особенности в обширной еврейской литературе, которая развилась в первые века христианской эры, в Талмуде и мидрашах. Кроме того, если мы не станем ограничивать этот обзор народами, которых называют арабами в настоящее время, а включим в данную группу также тех, что выказывают отличительные черты подлинных арабов, то есть скотоводов, разводящих верблюдов, а также живших набегами, и купцов, занимавшихся внешней торговлей, то сможем проследить отношения между Израилем и народами такого типа и на более раннем этапе, на примере племен Измаила и Мидиана, которые были истинными арабами по характеру.

Шломо Дов Гойтейн - Евреи и арабы. Их связи на протяжении веков

Мосты культуры — Гешарим — 256 с.

Москва — Иерусалим — 2016 г.

ISBN 978-5-93273-455-1

Шломо Дов Гойтейн - Евреи и арабы. Их связи на протяжении веков - Содержание

Предисловие автора

Глава I. Проблематика

Глава I I. Правда об общем происхождении еврейского и арабского народов

Глава III. Почему история этих двух народов пошла столь различными путями?

Глава IV. Еврейская традиция в исламе

Глава V. Фактическое и юридическое положение евреев при арабском исламе

Глава VI. Экономическая трансформация и общинная реорганизация еврейского народа в исламские времена

Глава VII. Развитие культуры еврейского народа в период арабского владычества

Глава VIII. Новое противостояние

Избранная библиография

Хронологическая таблица еврейской и арабской истории

Послесловие

Шломо Дов Гойтейн - Евреи и арабы. Их связи на протяжении веков - Еврейская традиция в исламе

В знаменитом изречении, приписываемом Мухаммаду в самом авторитетном собрании так называемого мусульманского устного предания, он описывает отношение ислама к старшим религиям следующим образом: «Вы должны следовать традициям тех, кто предшествовал вам, пядь за пядью и локоть за локтем — так близко, чтобы вы могли идти за ними, даже если заползут они в нору ящерицы». В этих словах нет ничего удивительного, кроме, может быть, их образности. Однако примечательно, что видный египетский мусульманский писатель А.М. Аккад использовал их как основу для своей статьи в популярном арабском ежемесячнике «Аль-Китаб» (октябрь 1946 г.). Это показывает, что вопросы, к которым мы обратимся в следующих главах, сегодня свободно обсуждаются даже в мусульманских странах.

Ранние биографы Мухаммада видят знак божественного Провидения в том, что в Медине, местопребывании первой мусульманской общины, еврейское население было столь многочисленным: оно своим примером и влиянием смогло подготовить своих арабских соседей к принятию монотеистической религии. Это было действительно уникальным стечением обстоятельств, что в такой решающий момент арабской истории по всей Аравии располагались еврейские поселения.

Беспочвенно строить предположения о начале еврейского заселения Аравийского полуострова. Когда я стоял на старом кладбище еврейской общины в Адене, многие надгробия которого 700- или 800-летней давности были увезены в музеи, и смотрел на естественную гавань, где еще продолжали строить суда по местным моделям, мне пришло в голову, что поблизости могли причаливать корабли царя Соломона, не слишком отличавшиеся от тех, которые я теперь здесь видел.

Может быть, они положили основание первой еврейской общине на арабской, как принято считать, почве. Пророк Иоель (Иоил) совершенно определенно говорит о еврейской торговле со страною Шеба (Сабеей), и, конечно, существует множество легенд у евреев и у арабов о происхождении еврейской общины в Аравии. На этот счет нет недостатка и в научных догадках — современной форме легенд. Археологические свидетельства возвращают нас на более твердую почву. В огромном некрополе Бет Шеарим в Палестине, раскопанном Беньямином Мазаром, была открыта гробница, датируемая примерно 200 г. н.э., которая предназначалась для евреев из Химьяра в Южной Аравии.

Химьяритские надписи, найденные в Йемене, подтверждают, что некоторые доисламские цари в этой стране действительно приняли иудаизм, как это утверждали мусульманские историки. Благодаря открытиям и публикациям Гонзато Рикманса из Лёвена (Бельгия) мы особенно хорошо информированы о Зу Нувасе Асаре, последнем еврейском царе Химьяра. Надписи, касающиеся этого царя, изображают его монотеистом, который называл своего Бога Рахман — «Всемилостивый», что было тогда еврейским обычаем. В то время все еще почитались местные святыни — на манер того, как Мухаммад сохранял преданность храму Каабы в своей родной Мекке. В этих евреизированных химьяритских надписях мы также встречаем — впервые на арабской территории — идею «священной войны», проводившейся ради распространения истинной веры. Таким образом, евреи должны были расселиться в Йемене самое позднее во II в. н.э.

Это соответствует результатам британских и американских раскопок, проводившихся в бывшем Британском протекторате Аден, которые показали, что эллинистическая цивилизация оказала подавляющее влияние на древнюю Южную Аравию. Еврейские поселенцы в Йемене составляли лишь небольшую группу среди множества купцов, которые вели торговлю между Средиземноморьем и Южной Аравией и Индией, производившими благовония. Нет сомнений, что именно благодаря этому обстоятельству кустарные изделия йеменитских евреев до сего времени сохраняют некоторые эллинистические черты. Присутствие евреев в Северной Аравии удостоверяет наличие еврейских надгробных плит в старых частях городов, расположенных между Меккой и Палестиной.

Они относятся к еще более раннему времени — периоду разрушения Второго храма. Должно быть, эти поселения имели большое значение, так как в еврейский закон были включены специальные установления на их счет. Одно из них представляется особенно интересным. Исходя из глубоко земледельческого характера еврейского народа, еврейский закон полагал, что каждый человек должен владеть землей. Поэтому права жены в случае смерти мужа или при разводе охранялись посредством записи на ее имя части земли, принадлежавшей мужу. Однако в Аравии, согласно палестинскому источнику III в., этой же цели служили верблюды и благовония. Таким образом, мы видим, что в тот период большинство аравийских евреев были торговцами.

Но во время Мухаммада, спустя примерно 300 лет, мы находим их организованными в компактные земледельческие единицы, в основном выращивавшие финиковые пальмы. Такая перемена легко объяснима. Как часто случалось в истории еврейской коммерческой деятельности, процветающая торговля была захвачена другими, большими группами. Появление Мекки как крупного торгового центра, бесспорно, связано с упадком еврейской торговли в Аравии; вместе с тем можно предположить, что суровые преследования еврейской религии со стороны Византии вынудили евреев, некогда обитавших в долине Иордана, эмигрировать в Аравию и перенести туда свои прежние трудовые навыки. Это могло бы объяснить, почему некоторые из этих евреев, будучи изгнаны Мухаммадом из Аравии, направились назад в Иерихон.

Я хотел бы остановиться на одном важном моменте. Мусульманские историографы описывают два главных еврейских клана (или конгрегации) в Медине как коханим, то есть кланы «священников». Как показал покойный профессор С. Клейн, города, населенные исключительно или в основном священниками, были обычным явлением за много веков до разрушения Храма, поскольку строгие законы относительно священнической чистоты проще было соблюдать в компактных общинах. Уже давно было выдвинуто предположение, что Медина (это слово по-арамейски означает «город») была названа так первыми еврейскими поселенцами по контрасту с близлежащей Вади-ль-Кура, — «долиной деревень», где также обитали евреи.

Аналогично этому вплоть до нынешней массовой эмиграции из Йемена многие семьи коханим жили в Сане, столице, и в других городах, но никто из них — в деревнях. Некоторые мидраши прямо указывают на бегство священников в Аравию. Все это, вместе взятое, подводит нас к тому, чтобы признать свидетельство мусульманских авторов по поводу того, что Медина, главная сцена деятельности Мухаммада, была изначально священническим городом, общиной коханим, остатки которой все еще сохранялись ко времени Пророка.