Грабко Мария - Деятельность Русской Православной Церкви в рабочей среде Московской губернии

Интенсивное развитие промышленности в Российской империи во второй половине XIX в. привело к формированию совершенно новой общественно-политической проблемы в сфере государственного и социального регулирования, а именно «рабочего вопроса». По мысли известного немецкого социолога и экономиста В. Зом- барта, суть проблемы рабочих сводится к следующему: «Какие существуют средства и как надо их применить, чтобы доставить пролетарию достойное человеческое существование?» Таким образом, понятие «рабочий вопрос» объединяет совокупность явлений, характерных для эпохи масштабного расширения фабрично-заводской отрасли во всем мире: историю формирования рабочего класса, его состав, экономическое положение трудящихся, условия труда и быта, культурно-религиозные особенности, а также вопросы просвещения и нравственности пролетариата.

В Российской империи конца XIX — начала XX в. попечение о рабочих входило в систему государственного регулирования, однако экономическая и социальная политика нередко воспринималась в обществе как проблема нравственного, даже религиозного характера. Эпоха индустриализации и модернизационные процессы, повлиявшие на глубокие изменения социально-экономической структуры России, трансформировали духовно-нравственный облик промышленного рабочего, что было отмечено современниками: «...никогда еще великий господин пролетариат не выступал в мировой истории с таким умственным и нравственным убожеством... и с таким апломбом». Основное место в православном богословии всегда занимал вопрос личного спасения христианина — представление о его общественной жизни практически не рассматривалось. В связи с повсеместным ростом рабочего класса в Российской империи Православная Церковь оказалась перед необходимостью осмысления общественных проблем современности, что выразилось в актуализации ее работы по воспитанию, духовно-нравственному просвещению и социальному служению в стремительно формирующейся рабочей среде.

Грабко Мария - Деятельность Русской Православной Церкви в рабочей среде Московской губернии в конце XIX — начале XX в.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 216 с.

ISBN 978-5-7429-1097-8

Грабко Мария - Деятельность Русской Православной Церкви в рабочей среде Московской губернии в конце XIX — начале XX в. - Оглавление

Введение

ГЛАВА 1. Условия формирования и развитие позиции Русской Православной Церкви в отношении рабочих (1880-1914)

Обсуждение «рабочего вопроса» в Святейшем Синоде и межведомственных комиссиях

«Рабочий вопрос» как проблема внутренней миссии на Всероссийских миссионерских съездах

«Рабочий вопрос» в трудах митрополита Владимира (Богоявленского) и протоиерея Иоанна Восторгова

ГЛАВА 2. Основные направления и методы церковноприходской деятельности в Московской губернии (1880-1914)

Организация церковно-приходской жизни в промышленных районах

Церковная жизнь «рабочего прихода»: молебны, крестные ходы, паломничества

Проблема воскресного отдыха в рабочей среде

Особенности церковно-приходской жизни на старообрядческих фабриках

ГЛАВА 3. Просветительская, благотворительная и трезвенная деятельность духовенства в среде рабочих Московской губернии (1880-1914)

Участие православного духовенства в просвещении рабочих Школьное образование Внешкольное просвещение: чтения и собеседования

Общества трезвости: формы работы и деятели

Церковно-приходские попечительства и рабочие

Заключение

Список источников и литературы

Грабко Мария - Деятельность Русской Православной Церкви в рабочей среде Московской губернии в конце XIX — начале XX в. - Введение

Рубеж XIX — начала XX в. был отмечен существенными структурными изменениями в общественно-политическом укладе Российской империи. В российском обществе завершается оформление рабочего класса — новой социальной категории XIX в. Вчерашние крестьяне в поисках работы приходили в крупные города, значительно увеличивая численность рабочего класса. Профессиональная квалификация рабочего, возраст, уровень образования, наличие связи с деревней и семейное положение — все это делало из рабочих чрезвычайно пеструю массу. Однако для рабочей среды была характерна одна общая черта — повсеместно наблюдались усиление религиозного индифферентизма, высокий уровень преступности, развитие алкоголизма, а также отзывчивость к революционной пропаганде. Приобретя существенное значение в начале XX в., «рабочий вопрос» касался не только собственно работников промышленных предприятий и их владельцев, но и представителей интеллигенции и православного духовенства. Один из священников того времени писал: «Чем больше город, тем больше в нем экономических контрастов, тем труднее священнику объединить своих прихожан в одну семью... внушить им убеждение, что все ведь мы одинаковые дети одного Небесного Отца». Как вспоминал Н. П. Розанов: «насмешкою звучали обращения священников к собравшимся в церкви людям — “братия”: братьев никаких не было, а были разные классы общества, которые даже и места для стояния в церкви имели разные».

Общероссийские процессы политического, социального и культурного развития неотделимы от участия в них Русской Православной Церкви, которая в указанный период особенно активизировала социальную работу и религиозно-нравственное просвещение в среде работников фабричных предприятий. Изучение деятельности Церкви в условиях усилившейся секуляризации и религиозной дестабилизации имеет существенное значение для исторической реконструкции социокультурного пространства дореволюционной России. Кроме того, актуальность изучения деятельности духовенства Русской Православной Церкви в среде интенсивно развивающегося и активно политизируемого класса фабрично-заводских рабочих обусловливается выдвижением на первый план проблемы взаимоотношений государства, общества и Церкви, которая представляется актуальной и в настоящее время. История пролетариата была одной из самых популярных и исследованных тем в российской историографии, однако вопрос участия Русской Православной Церкви в жизни рабочего сообщества в XIX — начале XX в. относится к недостаточно изученным. Данное исследование находится на пересечении таких масштабных тем, как: взаимоотношение Русской Православной Церкви и Российского государства, социальная политика в России в конце XIX — начале XX в., история рабочего класса.