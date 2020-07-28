Pax Christiana

Для понимания «Суммы теологии» в историческом аспекте, а также для определения метода ее комментирования важно исследовать ее происхождение, цель и значение для развития творчества св. Фомы, чтобы, таким образом, рассмотреть и дать ей оценку в общей картине томистского наследия.

Часто цитируемое и вполне оправданное выражение великого томиста А. Массолье («Divus Thomas sui interpres», «Божественный Фома - сам себе толкователь») получает благодаря этому некую историческую основу.

Но прежде чем заняться установлением исторической связи «Суммы теологии» Аквината с другими плодами его неустанного писательского труда, мы должны осуществить важную классификацию его работ. А именно, мы проведем различие между теми трудами св. Фомы, которые имеют свое происхождение в его академической деятельности как преподавателя (теми, которые впервые зачитывались с кафедры, которые возникли в аудиториях, и лишь затем были подготовлены к публикации), и теми сочинениями, которые не были непосредственно связаны с преподаванием теологии. Конечно, даже и в этом последнем случае св. Фома руководствовался прежде всего научными потребностями своих учеников: эти сочинения, хотя и не возникли в рамках лекционных курсов, но, тем не менее, большей частью были написаны для школы.

Мартин Грабманн - Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского

Серия «Pax Christiana»

М. Сигнум Веритатис, 2007 г. - 280 с.

ISBN 978-5-903700-01-1

Мартин Грабманн - Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского - Содержание

Глава Первая. Историко-литературные исследования

1. Теологические суммы в общем

2. Создание теологической «Суммы» св. Фомы. Ее место в его литературном наследии

3. История «Суммы теологии». Ее комментаторы

Глава Вторая. Дух и форма «Суммы теологии» св. Фомы Аквинского в горизонте средневековой схоластики (исторический комментарий к прологу)

1. О прологе в общем

2. Цель теологической «Суммы» св. Фомы Аквинского

3. Способы и пути достижения цели теологической «Суммы»

4. Воздействие «Суммы телогии». Ее религиозный характер

Глава Третья. Размышления об истолковании и применении «Суммы теологии»

1. К вопросу о методе истолкования «Суммы теологии»

2. О применении «Суммы теологии»

Глава Четвертая. Строение «Суммы теологии»

1. Первая часть

2. Вторая часть

3. Третья часть

Приложения

Петр Абеляр. Пролог к «Да и нет»

Петр Ломбардский. Пролог к «Сентенциям»

Фома Аквинский. Комментарий к «Сентенциям» Петра Ломбардского

Сокращения, принятые в издании

Мартин Грабманн - Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского - Историко-литературные исследования. 1. Теологические суммы в общем

Во времена средневековой схоластики систематические изложения теологии назывались «Сентенциями» или «Суммами». В эпоху Ранней схоластики, т.е. в схоластике XII в., начало и основу которой положил св. Ансельм Кентерберийский (ум. 1109), было употребительным название «Sententiae» или «Liber Sententiarum», в то время как в схоластике XIII в. синтез общей теологии предпочитали обозначать с помощью названий «Summa», «Summa in theologia», «Summa theologiae».

Исходно термин «Sententiae» («Сентенции») обозначал «Высказывания», «Тезисы», «Вопросы» или «Положения», извлеченные из сочинений Отцов Церкви, теологов или из собраний канонических текстов и сгруппированные в соответствии с определенными точками зрения. В эпоху Отцов такие «Сентенции» написали Проспер Аквитанский, Исидор Севильский, Тайон Сарагосский. В XII в. Высказывания и главные положения учения Отцов извлекались и собирались в единый компендиум; такие компендиумы и назывались «Sententiae» или «Libri Sententiarum» («Книги Сентенций»). Водном таком собрании изречений, написанном между 1121 и 1241 гг., указывается его задача: «Ut ex diversis praeceptis et doctrinis Patrum excepterem et in unum colligerem eos flores quos solemus quasi singular! nomine sententias appelare» («Из различных наставлений и учений Отцов извлечь и собрать воедино те цветы, которые мы обыкновенно называем как бы единым именем Сентенций»).

Первые «Сентенции», носившие скорее форму простого изложения, были составлены Ансельмом Ланским (ум. 1117) и Гильомом из Шампо (ум. 1121). Более спекулятивный (отчасти даже созерцательный) подход характерен для главного теологического труда Гуго Сен-Викторского (ум. 1141) «De sacramentis fidei Christianae» («О таинствах христианской веры»). Ему же приписывается «Сумма сентенций», автор которой пока точно не установлен (Гуго из Мортани? Одон из Лукки?). Теология философа Петра Абеляра (ум. 1142) является диалектически направленной и оставшейся незавершенной системой священного знания. Абеляр оказал влияние на Магистра Роланда (позже - Папа Александр Ш), и на Магистра Омнебения. Объемный и, вероятно, наиболее значительный труд, созданный в XII в. в жанре «Сентенций», вышел из-под пера Роберта Мелуанского (ум. В 1167); его печатного издания до сих пор не существует. Однако наиболее часто используемыми были «Libri quattuor senten- tiarum» («Четыре книги сентенций») Петра Ломбардского (ум. 1164), ставшие в следующем столетии компендиумом догматики для теологических школ и комментировавшиеся несчетное количество раз. В прямой зависимости от Петра Ломбардского находятся «Сентенции» Гандульфа и Петра из Пуатье. Школа Гильберта Порретанского (ум. 1154) берет начало в изданных Гейером анонимных «Sententiae divinitatis» («Сентенциях о божественном») и пока ненапечатанном «Speculum universale» («Всеобщем зерцале») Радульфа Ардентского. В это же время для обозначения изложения общей теологии постепенно входит в употребление термин «Summa». Так, Петр Кантор (ум. 1197) и кардинал Робер де Курсон (ум. 1218) написали теологические «Суммы» (пока не напечатанные), в которых речь идет, прежде всего, о моральной теологии и учении о таинствах.