По совету родителей Андрюша записался в кружок резьбы по дереву и за два-три месяца достиг некоторых успехов, так что они с папой смогли украсить два окна дачного домика пропильными наличниками. Узор, конечно, трудно было назвать ажурным, а знаток отметил бы и погрешности, но, главное, мама была довольна. На день рождения папа подарил ему отличный столярный инструмент: коловорот с трещоткой и набор плоских сверл – настоящий мужской подарок.

С шести лет Андрюша занимался в бассейне, в спортивной секции. Его родители в свое время выбрали именно плавание, во-первых, чтобы не бояться за сына – ведь в мире ежегодно тонут сотни тысяч людей. Во-вторых, плавание лучше всего укрепляет сердце и легкие и развивает все главные мышцы. В-третьих, если обычно кости у мужчин растут до двадцати пяти лет, то у пловцов рост их заканчивается позднее. Наконец, занятия плаванием приводят к хорошей, здоровой усталости, и у мальчика не остается сил на глупое и вредное баловство.

Если добавить к сказанному, что Андрюша хорошо, даже с интересом учился, что он охотно возился с младшим братом и сестрой и всегда сам убирал свою комнату, то станет ясно, что у него не оставалось времени на «ничегонеделание». И когда знакомые качали головой: «Не слишком ли он у вас загружен?» – папа, избегая споров и объяснений, назидательно поднимал палец и, нарочито «окая», отвечал: «Праздность – мать всех пороков».

Алексий Грачев - Что необходимо знать каждому мальчику

М., 2007, Даниловский благовестник

ISBN 978-5-89101-20

Алексий Грачев - Что необходимо знать каждому мальчику - Содержание

Предисловие

Часть первая «КАК Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ?»

БЕСЕДА 1

БЕСЕДА 2

БЕСЕДА 3

БЕСЕДА 4

БЕСЕДА 5

Часть вторая ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

БЕСЕДА 1

БЕСЕДА 2

БЕСЕДА 3

БЕСЕДА 4

БЕСЕДА 5

Часть третья «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ»

БЕСЕДА 1

БЕСЕДА 2

БЕСЕДА 3

БЕСЕДА 4

Алексий Грачев - Что необходимо знать каждому мальчику - Предисловие

Нравственное воспитание ребенка происходит в семье, которая является самостоятельным духовным и физическим организмом. Поэтому поистине трудно переоценить то значение, какое имеет в этом процессе пример родителей. «Яблоко от яблони недалеко падает», – справедливость этой пословицы подтверждается вновь и вновь: ребенок с младенчества во многом повторяет своих отца и мать. И благо, если родители живут благочестиво – это высокий залог того, что ребенок, день за днем наблюдая их жизнь, подражая им, также навыкает благочестию и живет духовной жизнью.

Православную семью называют «малой Церковью». В ней, по примеру Церкви, существует своя, домашняя, иерархия: отец слушается Бога, мать – отца, дети – отца и мать. Таково живое семейное древо, правильно растущее, с крепкими корнями и зелеными ветвями. Во главу угла в семейных отношениях должен быть поставлен дух взаимопонимания и любви, который проповедует Церковь и выражением которого является внешняя церковная жизнь. В отношениях между родителями и детьми не должно быть места недоверию, обману, недоброжелательству. Но доверие и любовь совершенно не исключают принципа послушания и дисциплины – крепкого фундамента воспитания.

В наши дни в светском семейном воспитании господствует другой принцип – демократический принцип равенства родителей и детей. Бытует мнение, пришедшее к нам из так называемых «свободных» стран, что ребенок – это саморазвивающаяся личность, которая должна расти «раскрепощенной», не встречая в своем развитии никаких «преград». Ребенку, которого воспитывают по этой системе, все позволено, любые его прихоти и желания тут же удовлетворяются. Так, некоторые родители проявляют свою любовь к детям, все им разрешая: часами смотреть телевизор, гулять (а точнее, болтаться) на улице сколько захотят, вообще, – делать все, что им заблагорассудится.

Православная Церковь категорически не приемлет такой установки. Наша культурная традиция воспитания, складывавшаяся в течение веков, способствует раскрытию личности ребенка не путем вседозволенности и непомерного развития его «я», а вопреки им – путем обучения воздержанию.

Главное, если вкратце определить суть национальной православной системы воспитания, – это стремление ввести ребенка во взрослую, будущую жизнь узкими вратами послушания и воздержания, которые впоследствии дадут ему возможность самостоятельно противостоять злу вне и внутри себя. Только такое воспитание научит ребенка правильно ориентироваться в мире, правильно строить отношения с людьми, а быть может, защитит его и от психических срывов и заболеваний.

Модная ныне вседозволенность и так называемое «свободное воспитание» приводят прежде всего к тому, что нарушаются правильные, иерархичные отношения в семье, ребенок совершенно перестает уважать родителей, начинает говорить с ними с пренебрежением, позволяет себе оскорблять их достоинство, а в подростковом возрасте просто отворачивается от них.

Почему подросток отторгается от домашнего очага? Опять же в силу того, что, развращенный вседозволенностью, он стремится все к новым и новым наслаждениям, к новым, не испытанным еще ощущениям. В подростковом возрасте в нем все сильнее действуют страсти, с которыми он не привык бороться.

Воспитывая ребенка, родители вольно или невольно – словом, делом, своим примером – формируют в нем некую систему идеалов и авторитетов. Воспитание в церковной семье приводит его к высшему идеалу – ко Христу, и если ребенок усваивает этот идеал, то любые другие «системы ценностей» отступают перед ним в детской душе, потому что не идут с ним ни в какое сравнение. А главным авторитетом для ребенка должны быть его родители, отец и мать, – иначе их место неизбежно займут другие люди.

В книге «Что необходимо знать каждому мальчику» сделана попытка рассказать о такой семье, где царит дух любви и доверия и в то же время дети воспитываются в послушании родителям. Отец мальчика является для него и главным авторитетом, и другом, с которым можно откровенно обсудить самые сложные и даже «неприличные» вопросы, волнующие подростка. Возможно, не все насущные проблемы воспитания нашли свое освещение в книге, но все же, думается, для многих она окажется полезной и интересной.

Священник Алексий Грачев, врач-педиатр