Очевидно, еще не пришло время подвести полный и исчерпывающий итог нашей политики на Востоке в последнее десятилетие. Лишь в более или менее близком будущем станет возможным вынести окончательное суждение о той роли, которую различные державы играли в эту эпоху, и оценить поведение императорского посольства в делах, потребовавших дипломатического вмешательства, после 1864 года.

И все же, сопоставляя факты, отныне принадлежащие истории, уже сейчас из их совокупности можно сделать полезные заключения, которые следует изучить, дабы из прошлого опыта извлечь пользу для будущего.

Мои донесения ко двору являют собой подробное повествование обо всех вопросах, которыми занималось императорское посольство со времени моего прибытия в Константинополь. В дни кризиса или политических колебаний я отправлял памятные и докладные записки, где формулировал, со своей местной точки зрения, принципы, на которых должна быть основана наша политика на Востоке. Не возвращаясь к фактам, хорошо известным в министерстве, и не пересказывая собственных суждений и оценок, я полагаю себя обязанным в сем сочинении обозреть с высоты птичьего полета вехи проделанного нами пути и безотлагательные последствия наших деяний, каковым я лично был свидетелем на местах. В своем повествовании я лишь обозначу некоторые наблюдения, которые сами напрашиваются из фактов и могут быть важны для нашей политики в будущем.

Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, переписка, воспоминания. Том 1. Записки о русской политике на Востоке. 1864 -1887 гг.

Москва: «Индрик», 2015. — 840 с., илл.

ISBN 978-5-91674-377-7

Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, переписка, воспоминания. Том 1. Записки о русской политике на Востоке. 1864 -1887 гг. - Содержание

Анисимов О.В. Восточный вопрос и наследие графа Николая Игнатьева

Игнатьев Н.П. Дипломатические записки (1864-1874)

Игнатьев Н.П. Записки 1875-1877 гг.

Анисимов О.В. Александр Башмаков — комментатор записок графа Н.П. Игнатьева

Документы

Письмо генерала Н.П. Игнатьева канцлеру А.М. Горчакову. 26 мая / 7 июня 1867 г.

Памятная записка генерала Н.П. Игнатьева по Восточному вопросу. 8 января 1868 г.

Письмо российского посла в Париже барона А.Ф. Булберга канцлеру А.М. Горчакову. 10 января 1868 г.

Памятная записка барона А.Ф. Булберга. 10 января 1868 г.

Замечания канцлера А.М. Горчакова по поводу записки генерала Н.П. Игнатьева. 12 января 1868 г.

Замечания канцлера А.М. Горчакова по поводу записки барона А.Ф. Булберга. 12 января 1868 г.

Письмо генерала Н.П. Игнатьева канцлеру А.М. Горчакову. 22 октября / 3 ноября 1868 г.

Подлинная записка по Восточному вопросу российского посла в Константинополе Н.П. Игнатьева. Август 1869 г.

Подлинные записки советника посольства в Константинополе А.И. Нелидова по Восточному вопросу. 1872-1875. 23 марта / 4 апреля 1872 г.

Копия с всеподданнейшего собственноручного письма генерал-адъютанта графа Н.П. Игнатьева к императору Александру III. 19 марта 1887 г.

Записка графа Н.П. Игнатьева для императора Александра III. 15 февраля 1887 г.

Письмо Н.П. Игнатьева — Н.К. Гирсу. 10 мая 1887 г.

Письмо Н.П. Игнатьева — Александру III. 11 мая 1887 г.

Примечания

Указатель имен

Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, переписка, воспоминания. Том 1. Записки о русской политике на Востоке. 1864 -1887 гг. - Анисимов О.В. Восточный вопрос и наследие графа Николая Игнатьева

Перед читателем — первый на русском языке сборник мемуарных и дипломатических документов, принадлежащих графу Николаю Павловичу Игнатьеву (1832-1909), одному из наиболее известных государственных деятелей Российской империи XIX века. Здесь не только полный перевод с французского его «Записок», но и донесения в министерство иностранных дел и к императорскому двору, а также некоторые важные документы российской дипломатии тех лет (за авторством А.М. Горчакова, А.Ф. Будберга, А.И. Нелидова), которые дают понятие о развитии внешней политики России во всей ее сложности.

Более ста лет назад «Записки графа Н.П. Игнатьева, 1864- 1874» были опубликованы на французском языке в «Известиях Министерства иностранных дел» и частично в переводе и пересказе — в «Русской старине» и «Историческом вестнике». Эти и другие издания — «Записки графа Н.П. Игнатьева. 1875-1877» (1914), «Записки графа Н.П. Игнатьева. Поездка по европейским столицам перед войной 1877-1878 гг.» (1914), «Сан-Стефано» (1916) и «После Сан-Стефано» (1916) — составили корпус игнатьевского наследия. Сводное издание его записок и донесений в Петербург было предпринято в Софии в переводе на болгарский язык в двухтомнике «Дипломатически записки (1864-1874); Донесения (1865-1876)».

Документы Игнатьева в последнее время все чаще привлекаются учеными. Первые обстоятельные разборы записок Игнатьева почти одновременно дали русский историк-эмигрант А.М. Ону и британский профессор Б.Х. Самнер в начале 1930-х голов. В современной отечественной историографии появились биографические исследования о Н.П. Игнатьеве, в которых привлечены новые архивные материалы из его личного фонда в ГАРФ. В первую очередь, это работы В.М. Хевролиной. По его мемуарному наследию уже защищено несколько диссертаций. Различные составляющие дипломатической и национальной истории, такие как: проливы и Черное море, балканские государства и христианское население, реформы в Турции и европейская политика — немыслимы без изучения роли Н.П. Игнатьева. Разговор о нем лично и о его вкладе в европейскую политику далек от завершения ввиду того, что еще ощущается недостаток в научных исследованиях о российской внешней политике на Востоке в период царствования Александра II.

Игнатьев примечателен и тем, что олицетворял собой оппозицию линии Горчакова, и тем, что был самостоятелен в выработке и принятии решений в турецких делах. Игнатьев — конечно, славянофил и империалист, и не зря именно в таком ключе о нем отзываются западноевропейские исследователи, но не это в нем главное. То, что поставило Игнатьева в ряд выдающихся дипломатов, стало результатом колоссальной работы ума и воли по щите интересов России на вверенном ему посту. Он был умен, решителен, тщеславен, бесконечно предан России, славянству и православию. Его критиковали и им восхищались. Его стремились обуздать и давали полный простор. Как профессиональный военный, он привнес на дипломатическую службу самостоятельность и независимость, которые так необходимы для трезвого взгляда на политические проблемы. Он не избег ошибок, излишней самоуверенности и недостаточного расчета. Но Игнатьев обладал потрясающей интуицией и харизмой, которые делали его почти легендарной фигурой, особенно на Востоке, уже при жизни. Нарком иностранных дел Г.В. Чичерин сказал о нем: «Деятельность его в качестве русского представителя в Константинополе. .. приобрела историческую славу». «Российское посольство уже никогда не играло такой большой роли в Константинополе, как при Игнатьеве», — вторит наркому историк В.М. Хевролина. Нам надлежит дать краткий очерк наиболее насыщенного периода его жизни — во время посольства в Константинополе с 1864 до 1877 года и русско-турецкой войны 1877-1878 голов.