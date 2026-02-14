Словарь библейского иврита

Данный словарь содержит около 8300 статей, полностью охватывая лексику Танаха. Глагольных статей примерно 1550. Заглавие такой статьи - трехконсонантный (т. е. состоящий из трех согласных звуков) корень, представленный тремя еврейскими буквами. Статья состоит из отдельных абзацев, соответствующих тем породам (binyanim), в которых данный глагол присутствует в Танахе. Название породы дано жирным в начале абзаца (qal, pi., hif. и т. д.).

Далее следует полный перечень словоформ, зарегистрированных в Танахе для данного глагола (сначала формы перфекта, далее - имперф., императив, инф., абс. инф., прич., пасс. прич.). Для времен (перф., имперф.) сначала дано ед. ч. (3-е, 2-е, 1-е лицо), затем, в таком же порядке, мн. ч. (формы ж. р. следуют после м. р.), затем формы с объектными суффиксами (личные формы глаголов - в указанном порядке, если же для одной личной формы есть разные объектные суф., то - суф. 1, 2, 3 ед., 1, 2, 3 мн.).

Имена собственные (географические названия, имена людей и богов) - около 2600. Они также перечислены полностью, но описаны весьма кратко. Одно и то же личное имя в Танахе может обозначать разных людей, а одно и то же географическое название - разные города или села. В Словаре же они определены лишь как имя и геогр. назв., курсивом, с указанием одного-двух мест в тексте. Только в немногих случаях приведен русский вариант, напр.: имя Авраам (Быт 17:5). Или: геогр. назв. Ашдод (Ис 20:1). Имя - по умолчанию мужское; для женских - ж. имя. У имен собственных корень и модель не указаны.

Каждая статья содержит полный перечень словоформ. Не приведены формы с ה,מן ,ל ,כ ,ב и с артиклем (но если артикль меняет огласовку слова, форма приведена: הגן,הא ר ץ ). Не приводится перевернутый перф., если он отличается от обычного перф. лишь ударением. Дана статистика по словам, встречающимся в Танахе более 100 раз (с округлением до десятков), напр.: דבר [I ) [דבר 1440 раз). В глаг. статьях такая статистика дана и для глаг. корня в целом, и для отдельных пород, напр.: 5300 ) אמר раз) - qal (5270 раз). После Словаря библейского иврита следуют приложения. Первое из них - Словарь библейско-арамейского языка.

Андрей Графов - Словарь библейского иврита

Издательство — «Текст» — 702 с.

Москва — 2019 г.

ISBN 978-5-7516-1537-6

Андрей Графов - Словарь библейского иврита - Содержание

Язык. Тексты. Структура словаря

Условные сокращения

Словарь библейского иврита

Приложения:

Словарь библейско-арамейского языка

Глагольные парадигмы:

иврит

арам.

Модели имен

Модели имен: схема со статистикой

Слова, которые встречаются более 100 раз, кроме глаголов и имен собственных

Глаголы (список корней с указанием пород)

Типы глагольных корней

Глаголы редких пород

Глаголы, которые встречаются более 100 раз

Андрей Графов - Словарь библейского иврита - Язык. Тексты. Структура словаря

Рабби Ханина бен Традьон в годы адриановских гонений был сожжен вместе с его собственным свитком Торы. Во время казни ученики спросили его: «Что ты видишь, рабби?» Он ответил: «Свиток горит, но буквы улетают вверх». (Из Агады)

Этот словарь посвящен лексике библейского иврита (древнееврейского языка) - языка, на котором написан Танах (ивритская аббревиатура от слов Тора «Пятикнижие», Невийм «Пророки» и Кетувйм «Писания»). Танах - Еврейская Библия (у христиан это канонические книги Ветхого Завета).

Семитские языки, в том числе библейский иврит, по природе своей - консонантные: семитский корень состоит только из согласных звуков (консонантов), как правило из трех. Гласные же звуки несут морфологическую нагрузку; к примеру, один и тот же трехконсонантный глагольный корень может, в зависимости от изменения гласных, становиться императивом, перфектом, инфинитивом, активным или пассивным причастием.

Можно сказать, что в семитской речи согласные (консонантный состав) и гласные существуют «параллельно». В связи с такой структурой языка западносемитские алфавиты, включая еврейский, состоят лишь из букв, соответствующих согласным звукам. В течение первых двух тысяч лет своего существования это письмо, во всех его разновидностях, обходилось без специальных знаков, отражающих гласные звуки.

Правда, некоторые буквы стали выступать в роли matres lectionis - обозначать не только согласные, но и гласные (например, вав и йод в иврите). Для книг Танаха огласовка - т. е. значки, располагающиеся в основном под буквами, - была изобретена и проставлена в начале средних веков еврейскими филологами-масорётами.

Наибольшее распространение получила тивериадская огласовка, разработанная поколениями масоретов из Тверии (Тивериады) в Галилее. Особую роль в окончательном оформлении масоретского текста сыграла семья («династия») Бен-Ашеров из Тверии; их работа была завершена к началу XI века. Консонантный текст Танаха - текст на уровне букв - сформировался задолго до эпохи масоретов.

Масореты зафиксировали этот текст в таком виде, в каком он дошел до них, и расставили в нем знаки огласовки, принимая, в том числе, решения для множества «неочевидных» мест. В печатных изданиях масоретского Танаха перед нами как минимум два уровня текста: буквы и огласовка. Есть в этом тексте и другие уровни, прежде всего - акценты (ивр. теамим), значки, играющие роль ударений и знаков препинания; они выступают и как подобие нот, в связи с чем их зачастую называют знаками кантилляции.

Стандартным для еврейской книгопечатной традиции стал Танах, изданный в 1524 - 25 гг. в Венеции под редакцией Яакова Бен-Хаима в типографии нидерландца Даниэля Бомберга (Вторая раввинская Библия, или Библия Бомберга). Старейшая полная масоретская бен-ашеровская рукопись Танаха - Ленинградский кодекс (Codex Leningradensis). Этот кодекс, датируемый 1009-м годом, хранится в Санкт-Петербурге.

Его печатное издание известно как Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Это стандартное научное издание танахического текста. Другая ценнейшая масоретская бен-ашеровская рукопись - Алеппский кодекс (до 1948 г. хранившийся в городе Алеппо, то есть Халеб, в Сирии). К сожалению, значительная часть этого манускрипта утрачена (в том числе Пятикнижие). В этом Словаре ссылки на Писание даются по масоретской Библии (Codex Leningradensis), включая нумерацию псалмов и т. п. Используемое издание: Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart, 1997). Масореты разделили текст на стихи. Разбивку на главы сделал лишь в XIII веке архиепископ кентерберийский Стефан Лэнгтон. В Словаре ссылка Быт 1:1,21,27 означает «книга Бытия, глава 1, стихи 1,21 и 27».

Масоретский текст зачастую неясен. Более осмысленные варианты многих трудных мест присутствуют в кумранских рукописях: это восемь сотен полностью или частично сохранившихся свитков, которые были найдены начиная с 1947 г. в одиннадцати пещерах в Кумране (используется также термин «свитки Мертвого моря», охватывающий и другие манускрипты, обнаруженные в тех местах). Свитки делятся на две части: оригинальные тексты существовавшей с середины II в. до н. э. по 68 г. н. э. кумранской общины - и рукописи танахических книг (для библейской текстологии важнее, разумеется, последние). Сенсационность этих находок в том, что они на тысячу лет древнее самых старых масоретских манускриптов.

С содержательной точки зрения кумранские рукописи чаще поддерживают масоретскую Библию, а не Септуагинту (см. ниже). Полезно бывает обратиться и к Самаритянскому Пятикнижию (священное писание общины самаритян, сохраненный их общиной текст Торы). Этот документ записан одной из разновидностей палеоеврейского письма (самаритянское письмо). Но порой ни один еврейский текст не дает нам разумного чтения. Тогда приходится прибегать к конъектуре - попытке реконструировать первоначальный облик оригинала, предложив в данном месте Библии вместо имеющегося масоретского текста читать другие буквы и/или огласовки (в Словаре - пометка чит. «читай»).

Цель: вместо того или иного труднопереводимого или непереводимого масоретского слова или словосочетания получить другое, более правдоподобное (предположительно - изначальный вариант, утраченный в результате порчи текста переписчиками и редакторами). ... Собственно говоря, по этому пути шли уже и сами масореты. Не имея возможности изменить ни одной буквы в полученном ими от предков сакральном тексте, они видели в нем множество явно ошибочных мест (напр. путаница сходных по написанию букв: йод/вав или далет/реш). В таких случаях, оставляя основной консонантный текст нетронутым, они давали в качестве отдельной пометки правильный, с их точки зрения, вариант данного слова как набор букв, относящиеся же к нему огласовки проставляли под «неправильным» словом в основном тексте.

Неисправленный вариант слова называется кетив (обозначение - К; арам. כתיב , пасс, причастие «написанный»), исправленный - кере (обозначение - Q; арам. קךי , пасс, причастие «читаемый»). Большинство таких масоретских исправлений-кере (не все!) выглядит вполне убедительно. Предлагаемые современными учеными конъектуры бывают более- менее очевидными, бывают сомнительными. В некоторых местах масоретский текст явно испорчен и конъектура необходима (но не всегда может быть предложена, по крайней мере сколько-нибудь правдоподобная), в других же случаях исследователи делают (не всегда убедительные) конъектуры для вполне ясных мест, стремясь «улучшить» текст. Конъектуры часто бывают подкреплены аналогиями с лексикой других семитских языков или принципом параллелизма для танахической поэзии.

Чаще всего конъектура делается на основе древних переводов Танаха (так называемые Версии), к числу которых относятся Септуагинта, таргумы, Пешитта и Вульгата. Септуагинта (лат. «семьдесят»; обозначается как LXX) - греческий перевод книг Танаха, выполненный евреями начиная с середины III в. до н. э. Согласно преданию, перевод Пятикнижия был сделан по заказу Птолемея II Филадельфа в Александрии семьюдесятью двумя иерусалимскими старцами (отсюда - название). Поскольку Септуагинта на несколько веков старше прочих Версий, она безусловно авторитетнее, чем они, для текстологии Танаха. Но ее значение выходит за рамки библеистики. Появление перевода (не пересказа!) такого огромного корпуса текстов, как Еврейская Библия, - важнейший рубеж в формировании литературного перевода как феномена.

Известное критическое издание: Rahlfs, А. 1935. Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graece juxta LXX interpretes. Stuttgart. Во втором веке н. э. появились ревизии (переработки) Септуагинты, сделанные Аквилой, Симмахом и Феодотионом (так называемая «Тройка»). В III в. н. э. греческие Версии собрал великий христианский ученый Ориген. Он составил Гексаплы («Шесть столбцов»), где даны следующие параллельные тексты: (1) еврейский текст, (2) транскрипция евр. текста греческими буквами (!), (3) Аквила, (4) Симмах, (5) текст LXX, (6) Феодотион. К сожалению, Гексаплы сохранились лишь фрагментарно. Таргумы - это сделанные евреями переводы Танаха на арамейский (семитский язык, на котором к началу новой эры говорили, по-видимому, все народы Сирии-Палестины и Месопотамии). В позднейшей еврейской традиции употребительны Таргум Онкелоса (к Торе) и Таргум Йонатана (к Невиим, т. е. Пророкам), а также сборный Таргум к Кетувйм (Писаниям).