В «Новейшей философской энциклопедии» в статье С.С. Аверинцева «Эсхатология» (2001) приводится обобщающее (на различные культурно-исторические религиозно-философские традиции) разделение эсхатологии на эсхатологию в собственном и несобственном смысле: «Эсхатология в собственном смысле развивается там, где становится мыслимым содержательное решение личных и вселенских судеб в некоей абсолютной перспективе. Особая роль в разработке влиятельной традиции индивидуальной эсхатологии принадлежит Древнему Египту, а в создании парадигмы всемирной эсхатологии – Древнему Израилю и затем иудаизму.

Древнеегипетская мысль, напряженно работавшая над проблемой смерти и личного бессмертия, поняла загробную жизнь как положительное бытие, по своей конкретной наполненности никак не уступающее земной жизни, однако в отличие от нее стоящее под знаком окончательной стабильности и потому несравнимо более важное. Жизнь во времени должна служить только приготовлением к жизни в вечности». В противоположность этому сказано: «В мифологических, религиозных и мистических учениях, более или менее принципиально ориентированных на циклическую парадигму мировых процессов (от задающих тон мифу ритуалов сельскохозяйственного цикла до вполне сознательно артикулированных брахманистских и пифагорейско-стоических доктрин мирового года и вечного возвращения), об эсхатологии вообще можно говорить лишь в несобственном смысле, ибо сама идея веч­ного круговорота исключает что-либо окончательное. <…>

По­скольку центральная формула архаической мысли в ее греческой философской артикуляции (для которой нетрудно найти аналоги и в других религиях) гласит “единое и все”, то ритм бытия интер­претируется в мифах и доктринах как смена “выдоха”, т.е. перехо­да “единого” во “все” как свое инобытие – “вдохом”, т.е. возвра­щением “всего” в самобытие “единого”: в качестве примеров можно назвать неоплатоническую триаду “пребывание” – “высту­пание” – “возвращение”, индийские доктрины о возникновении мира из самосущего атмана катастрофическом возвращении мира к своему первоначалу, и т.п. <…> Индивидуальная эсхатология также легко растворяется в вечном круговороте…». Из данного определения видно, что использование понятия «эсхатология» стало нормой не только в отношении специфически христианской проблематики, но применяется (с рядом оговорок) к мифологии, религиозно-философским доктринам, а также превратилось в об­щеупотребительное философское понятие.

В самом широком смысле эсхатология определяется дихо­томически, через свою противоположность космогонии. Симмет­рия бинарной оппозиции «космогония / эсхатология» позволяет антропологам и религиоведам обнаруживать комплексы эсхатоло­гических представлений (или вероятность их наличия) в любой традиции, обладающей космогонией. По представлениям практиче­ски всех культур, за разрушением мира следует новая космогония. Этого требует идея наказания грешников, награды праведников, обновления деградирующего космоса, а также соображения сим­метрии или цикличности. В большинстве архаических культур идея конца мира преимущественно относится к прошлому, как за­лог существования нынешнего мира, и выступает образцом для бу­дущего его разрушения и обновления. Обратимся к статье «Эсхато­логия» в «Философской энциклопедии» (1998) Д.В. Пивоварова, в которой автор пишет: «Философские учения, включающие эсхатологические мотивы, как правило, опираются на определенный тип мифической или религиозной эсхатологии. При этом происходит осмысление символов, образов, персонажей традиционной эсхато­логии в соответствии с основополагающими метафизическими, антропологическими и историософскими концепциями».

Роман Гранин – Аналитическая эсхатология: Монография

Серия – «Проблемы философии»

Российская академия наук

Институт научной информации по общественным наукам

Москва – 2019 г. / 159 с.

ISBN 978-5-248-00925-1

Роман Гранин – Аналитическая эсхатология: Монография – Содержание

Введение

Часть I. СЕМАНТИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ЭСХАТОЛОГИЯ»: ЭСХАТОЛОГИЯ В БОГОСЛОВИИ И ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Возникновение и развитие термина «эсхатология»

1.1. Этимология слова «эсхатология»

1.2. Эсхатологические концепции в библейской герменевтике второй половины XIX – первой половины XX в

1.3. Богословская дифференциация понятий «эсхатология» и «апокалиптика»

Глава 2. Эсхатология как предмет рационалистической метафизики

2.1. Философские основания эсхатологии

2.2. Эсхатология как проблема рационализации идеального

2.3. Онтогносеологический аспект эсхатологии

2.4. Эсхатология и утопия

2.5. Эсхатология как гетеротопия: Морфология будущего в футурологии ХХ в

Часть II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Глава 3. Представление эсхатологии в парадигматическом виде

3.1. Антропологический аспект эсхатологии

3.2. Эсхатология и инициация: Синхронически-диахроническое измерение

3.3. Эсхатологическая парадигма и ее структура

Глава 4. Методология парадигматического анализа эсхатологически-инициатических концепций