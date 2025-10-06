Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гранин – Аналитическая эсхатология

Роман Гранин – Аналитическая эсхатология: Монография
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
В «Новейшей философской энциклопедии» в статье С.С. Аверинцева «Эсхатология» (2001) приводится обобщающее (на различные культурно-исторические религиозно-философские традиции) разделение эсхатологии на эсхатологию в собственном и несобственном смысле: «Эсхатология в собственном смысле развивается там, где становится мыслимым содержательное решение личных и вселенских судеб в некоей абсолютной перспективе. Особая роль в разработке влиятельной традиции индивидуальной эсхатологии принадлежит Древнему Египту, а в создании парадигмы всемирной эсхатологии – Древнему Израилю и затем иудаизму.
Древнеегипетская мысль, напряженно работавшая над проблемой смерти и личного бессмертия, поняла загробную жизнь как положительное бытие, по своей конкретной наполненности никак не уступающее земной жизни, однако в отличие от нее стоящее под знаком окончательной стабильности и потому несравнимо более важное. Жизнь во времени должна служить только приготовлением к жизни в вечности». В противоположность этому сказано: «В мифологических, религиозных и мистических учениях, более или менее принципиально ориентированных на циклическую парадигму мировых процессов (от задающих тон мифу ритуалов сельскохозяйственного цикла до вполне сознательно артикулированных брахманистских и пифагорейско-стоических доктрин мирового года и вечного возвращения), об эсхатологии вообще можно говорить лишь в несобственном смысле, ибо сама идея веч­ного круговорота исключает что-либо окончательное. <…>
По­скольку центральная формула архаической мысли в ее греческой философской артикуляции (для которой нетрудно найти аналоги и в других религиях) гласит “единое и все”, то ритм бытия интер­претируется в мифах и доктринах как смена “выдоха”, т.е. перехо­да “единого” во “все” как свое инобытие – “вдохом”, т.е. возвра­щением “всего” в самобытие “единого”: в качестве примеров можно назвать неоплатоническую триаду “пребывание” – “высту­пание” – “возвращение”, индийские доктрины о возникновении мира из самосущего атмана катастрофическом возвращении мира к своему первоначалу, и т.п. <…> Индивидуальная эсхатология также легко растворяется в вечном круговороте…». Из данного определения видно, что использование понятия «эсхатология» стало нормой не только в отношении специфически христианской проблематики, но применяется (с рядом оговорок) к мифологии, религиозно-философским доктринам, а также превратилось в об­щеупотребительное философское понятие.
В самом широком смысле эсхатология определяется дихо­томически, через свою противоположность космогонии. Симмет­рия бинарной оппозиции «космогония / эсхатология» позволяет антропологам и религиоведам обнаруживать комплексы эсхатоло­гических представлений (или вероятность их наличия) в любой традиции, обладающей космогонией. По представлениям практиче­ски всех культур, за разрушением мира следует новая космогония. Этого требует идея наказания грешников, награды праведников, обновления деградирующего космоса, а также соображения сим­метрии или цикличности. В большинстве архаических культур идея конца мира преимущественно относится к прошлому, как за­лог существования нынешнего мира, и выступает образцом для бу­дущего его разрушения и обновления. Обратимся к статье «Эсхато­логия» в «Философской энциклопедии» (1998) Д.В. Пивоварова, в которой автор пишет: «Философские учения, включающие эсхатологические мотивы, как правило, опираются на определенный тип мифической или религиозной эсхатологии. При этом происходит осмысление символов, образов, персонажей традиционной эсхато­логии в соответствии с основополагающими метафизическими, антропологическими и историософскими концепциями».

Роман Гранин – Аналитическая эсхатология: Монография

Серия – «Проблемы философии»
Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам
Москва – 2019 г. / 159 с.
ISBN 978-5-248-00925-1

Роман Гранин – Аналитическая эсхатология: Монография – Содержание

  • Введение
Часть I. СЕМАНТИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ЭСХАТОЛОГИЯ»: ЭСХАТОЛОГИЯ В БОГОСЛОВИИ И ФИЛОСОФИИ
Глава 1. Возникновение и развитие термина «эсхатология»
  • 1.1. Этимология слова «эсхатология»
  • 1.2. Эсхатологические концепции в библейской герменевтике второй половины XIX – первой половины XX в
  • 1.3. Богословская дифференциация понятий «эсхатология» и «апокалиптика»
Глава 2. Эсхатология как предмет рационалистической метафизики
  • 2.1. Философские основания эсхатологии
  • 2.2. Эсхатология как проблема рационализации идеального
  • 2.3. Онтогносеологический аспект эсхатологии
  • 2.4. Эсхатология и утопия
  • 2.5. Эсхатология как гетеротопия: Морфология будущего в футурологии ХХ в
Часть II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
Глава 3. Представление эсхатологии в парадигматическом виде
  • 3.1. Антропологический аспект эсхатологии
  • 3.2. Эсхатология и инициация: Синхронически-диахроническое измерение
  • 3.3. Эсхатологическая парадигма и ее структура
Глава 4. Методология парадигматического анализа эсхатологически-инициатических концепций
  • 4.1. Структура эсхатологической парадигмы «Египетской книги мертвых»
  • 4.2. Структура эсхатологической парадигмы «Тибетской книги мертвых»
  • 4.3. Эсхатологическая парадигма в сюжете «мытарств»
  • Заключение
  • Библиография
Views 149
Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books