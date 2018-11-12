Греческие рукописи - Описание рукописного отдела библиотеки АН СССР - Том 5

Собрание греческих рукописей, хранящихся в Библиотеке Академии наук СССР, занимает третье место среди собраний других хранилищ Советского Союза (после Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и Гос. Исторического музея в Москве). По описям, в Отделе рукописной и редкой книги БАН значится 287 греческих рукописей. Они поступали в БАН в разное время, начиная с XVIII в., в составе различных собраний. Можно выделить три основных комплекса:

ЛЕНИНГРАД 1973 - 244 с.

До сравнительно недавнего времени собрание греческих рукописей БАН было малоизвестно, что объяснялось отсутствием каталога и печатных описаний. О некоторых рукописях, поступивших в БАН еще в XVIII в., в академических периодических изданиях XIX в. появлялись небольшие статьи и заметки, написанные Э. Муральтом. Об отдельных поступлениях начала XX в. имеются сведения в «Протоколах имп. Академии наук», в приложениях к которым помещались иногда и описания поступивших рукописей. В «Известиях» Русского археологического института в Константинополе публиковались ежегодные отчеты, в которых сообщались более или менее подробные сведения о приобретенных Институтом рукописях.

В 20-30-х годах текущего столетия изучением греческих рукописей БАН занимался М. А. Шангин. Он опубликовал несколько статей о некоторых кодексах, а рукописи астрологического содержания описаны им в XII томе международного каталога астрологических рукописей.

В 1932-1933 гг. описанием рукописей собрания Русского археологического института в Константинополе занимался А. И. Доватур. Однако результаты этой работы не были опубликованы, сохранились лишь материалы описаний, содержащие палеографическую характеристику рукописей, правда большей частью без определения текста. В 1955 г. А. П. Алявдиным были составлены опись и топографическая картотека на весь фонд греческих рукописей.

В 1958 г. Е. Э. Гранстрем опубликовала обзор греческих рукорукописей БАН, в котором дана характеристика собрания БАН в целом и отдельных, наиболее интересных в палеографическом или текстологическом аспекте кодексов. К изучению собрания Б АН Е. Э. Гранстрем обратилась в связи с предпринятым ею изданием сводного каталога греческих рукописей ленинградских хранилищ, охватывающего рукописи византийской эпохи, т. е. до 1453 г.

В каталоге Е. Э. Гранстрем описано 84 рукописи из собрания БАН. Обзор и каталоги ее привлекли внимание исследователей к малоизученному фонду. В 1957 г. немецкий ученый К. Аланд (ФРГ) ознакомился с греческими новозаветными рукописями БАН для включения их в мировую библиографию списков Нового завета. В 1959 г. КТрей (ГДР) подробно исследовал рукописи новозаветного содержания для составленного им каталога новозаветных греческих рукописей хранилищ Советского Союза. В 1960 г. фонд греческих рукописей ВАН обследовал проф. М. Ришар (Франция, Институт исследования и истории текстов).

Данное издание является первым научным описанием, охватывающим весь фонд греческих рукописей ВАН. В настоящем томе содержится 293 описания. Эта Цифра расходится с указанным выше числом единиц хранения (287). Разница произошла оттого, что при реставрации с некоторых рукописей были сняты обложки с переплета и защитные листы. С другой стороны, при описании в некоторых случаях две единицы хранения были объединены как части одной и той же рукописи.

Из 293 единиц 75 рукописей написаны на пергамене, остальные на бумаге. 68 рукописей представляют собой фрагменты по одному и более листов. Кроме того, некоторые рукописи содержат фактически несколько памятников письменности. Это относится к палимпсестам, в которых и смытый, и верхний тексты написаны на греческом языке, к сборным рукописям, заключающим в себе иногда несколько памятников греческой книжности разного времени.

Сравнительно небольшое по количеству рукописей собрание БАН содержит рукописи V—XX вв. Древнейшая рукопись собрания - обнаруженные в 1964 г. в русской старопечатной книге отрывки Евангелия от Иоанна V-VI вв. с не зарегистрированными до сих пор разночтениями текста. Самая новая — новогреческий букварь, составленный неким И. Харитовым для русских церковных школ в 1905 г. Рукописи разнообразны по содержанию и достаточно полно представляют книжную культуру Византии и Греции периода турецкого владычества. Наряду с многочисленными текстами литургического содержания в собрании БАН богато представлены светские тексты. Это прежде всего хроники. Кроме списка XVI в. хроники Михаила Глики и двух списков XVII в. новогреческой хроники Псевдо-Дорофея Монемвасийского, БАН обладает уникальным списком греческой версии хроники Евтихия Александрийского (перевод с арабского).

В сборниках собрания БАН встречаются тексты «естественнонаучные»: «Физиологи», медицинские трактаты, астрологические тексты, громники и др. Есть также грамматики, словари, трактаты по логике и философии.

Богато представлена в рукописях БАН житийная литература, «беллетристика» средневековья. Рукопись РАИК, № 8 является единственным текстом мученичества св. Савватия. В сборниках XVI—XVII вв. содержится много новогреческих переводов и переработок старых житийных текстов.

Многочисленные нотные рукописи (XV—XIX вв.) достаточно полно отражают историю византийской и новогреческой церковной музыки. Поздние рукописи XVIII в., сборники текстов с новогреческими глоссами, дают представление о системе обучения в Греции периода турецкого владычества, и, наконец, копии XIX в., сделанные с более старых рукописей, оказываются связанными с историей отечественной науки.

Рукописи БАН представляют богатый палеографический материал. 93 рукописи датированы, в большинстве их названо имя писца. Четвероевангелие 891 г. является восьмой по древности датированной греческой рукописью. Известный пергаменный свиток собрания РАИК, № 1 длиной около 6 м украшен замечательной миниатюрой. Поздние датированные рукописи XVIII-XIX вв. дают богатый материал для филигранологии.