Протоиерей Гречулевич Василий - Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия

Какого бы рода ни были евангельские указания, все они одинаково несомненны, потому что каждый из евангелистов или сам был очевидцем описываемых происшествий, или, по крайней мере, слышал о них от самовидцев воплотившегося Бога Слова и передавал это, как выражается богоглаголивый Лука, по точном исследовании всего слышанного или сохранившегося по преданию. Но особенно важно здесь вспомнить о том, что все святые евангелисты как писатели богодухновенные были органами Духа Святого, Духа истины, предохранявшего их от всякого рода погрешностей. Каким же образом вообще должно объяснять встречающееся у них видимое разногласие? Если, с одной стороны, самая историческая достоверность требует, чтобы одно и то же событие в хронологическом порядке повествования упоминалось только однажды; то с другой, кроме этого хронологического порядка может быть еще логический, который, нисколько не противореча хронологическому, может допускать весьма разнообразные сближения, смотря по ходу речи и применяясь то к сходству местности, то к естественной связи следствия с причиною и тому подобное. Следовательно, если какое-либо событие представляется у одного евангелиста совершившимся в неизвестном месте и времени, а у другого — при других местных и временных обстоятельствах, то надобно предположить, что один из евангелистов следует хронологическому порядку, а другой —логическому.

Сравнивающий их между собою необходимо должен это пояснить самим ходом повествований, что и старался я представить в примечаниях. Далее: поскольку святые евангелисты, очевидно, излагали далеко не все события земной жизни Спасителя, а только важнейшие и более необходимые для утверждения веры и благочестия, и притом каждый из них в выборе событий для евангельской истории следовал своему собственному плану и потому нередко пропускал то, о чем упоминали другие, либо наоборот,— то, взаимно снося евангельские события с хронологическими указаниями евангелистов, каковы, например: тогда, в то время, посем и тому подобное, нельзя соединять с сими выражениями такого значения, что будто бы они непременно относятся к ближайшему из предшествовавших событий. Ими часто выражается только то, что нижеследующее событие случилось после предыдущего, однако ж не непосредственно, так что между тем и другим может быть помещен целый ряд происшествий, пропущенных в известном повествовании. Подробное приложение этого способа сносить события будет сделано также в примечаниях.

Протоиерей Гречулевич Василий - Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия

предисл.: диакон Сергий Чарыков (2008)

Перепеч. с изд. 1859 г. с испр.

СПб.: Русская симфония, 2008. 944 с., [10] с. ил.

ISBN 978-5-91055-028-9

Протоиерей Гречулевич Василий - Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия - Содержание

Епископ Виталий (Гречулевич) и его «Подробный обзор Четвероевангелия»

Предисловие

Объяснение знаков и сокращений, употребляемых в этой книге при сравнении Святых четырех Евангелий

Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия. Часть I

Программа или общий перечень Подробного сравнительного обзора Четвероевангелия I. Евангелие о пришествии в мир Христа Спасителя II. Евангелие об общественном служении роду человеческому Господа Иисуса Христа III. Евангелие о последних днях земной жизни Христа Искупителя и восшествии Его на небо к Отцу



Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия. Часть II

Примечания к Подробному сравнительному обзору Четвероевангелия

Распределение притчей Господа нашего Иисуса Христа по значению их

Чудеса Иисуса Христа, распределенные по их значению относительно различной всесильной его власти над миром видимым и невидимым

Указание притчей и чудес Христовых в том порядке, как они изложены у каждого евангелиста

Указание пророчеств и других мест из книг Ветхого Завета, упоминаемых в Четвероевангелии

Порядок глав и стихов каждого из четырех Евангелий, соответственно параграфам, или статьям, Подробного сравнительного обзора Четвероевангелия

Алфавитный указатель предметов, содержащихся в четырех святых Евангелиях, с обозначением глав и стихов евангельских и также параграфов «Подробного сравнительного обзора Четвероевангелия»

Указатель церковных чтений из четырех святых евангелистов с означением параграфов «Подробного сравнительного обзора Четвероевангелия»

Обратное указание чтений из четырех Святых Евангелистов с означением параграфов сравнительного обзора Четвероевангелия и дней для чтения

Несколько слов при выпуске окончания этого труда

Протоиерей Гречулевич Василий - Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия - Епископ Виталий (Гречулевич) и его «Подробный обзор Четвероевангелия»

Будущий святитель и церковный писатель родился 1 января 1822 года в селе Аннополь Брацлавского уезда Подольской губернии в семье священника. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Гречулевич провел в Петербурге, Малороссия оставалась для него родным домом, который его воспитал и принял в конце жизни как архипастыря. О родных местах он заботился, даже будучи далеко от дома: на полученные за издания материальные средства он устроил на родине, в Тульчине, училище для девочек из духовного сословия. Отец его, протоиерей Василий Гречулевич, известен в духовной письменности своими проповедями на украинском языке. «Мягкая малорусская природа, сердечность и поэтичность окружающего народа, расположенность отца к простому люду, его заботы о просвещении “малых сих” — всецело, видимо, передались молодому Василию Васильевичу. От Господа Бога он был наделен острыми способностями ума и добрым сердцем»,— так характеризует задатки будущего архипастыря и богослова биограф начала XX века. Начальное (домашнее) и школьное воспитание будущего владыки пришлось на 30-е годы XIX века. Принадлежность к духовному сословию предопределила его дальнейший путь в получении образования: он закончил Шаргородское духовное училище, а затем Подольскую духовную семинарию (1835—1843). В 1843 году Василий Гречулевич поступил в Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1847 году со степенью магистра богословия.

Дальнейшая жизнь Гречулевича связана с педагогической, пастырской и писательской деятельностью. Все три аспекта его служения объединены делом христианского просвещения в широком смысле слова. Сразу после окончания Академии Гречулевич определен законоучителем в Гатчинский сиротский институт. В 1849 году, женившись, он был рукоположен в сан иерея (с 1862 года — протоиерей) и назначен законоучителем в Николаевский сиротский институт, а в 1860 году переведен законоучителем в Императорское Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт). Кроме педагогических и сугубо пастырских забот на плечи отца Василия легло и капитальное обновление Александро-Невской церкви Императорского Воспитательного общества, которое завершилось новым освящением ее в конце 1868 года. В 60—70-х годах протоиерей Василий Гречулевич является издателем одного из самых популярных духовных журналов — «Странник». Гречулевич не только осуществлял руководство над изданием журнала, но и публиковал в нем свои работы, проповеди и богословские статьи. В 1861 году тогда еще священник Василий Гречулевич назначен временным, а с 1875 года постоянным членом Санкт- Петербургского комитета духовной цензуры для рассмотрения сочинений на малороссийском языке. На фоне такой активной деятельности на поприще христианского просвещения в личной жизни протоиерея Василия Гречулевича произошло событие, которое повлияло на его дальнейшее церковное служение. В 1864 году он овдовел, оставшись с шестью малолетними детьми; старшие были воспитанницами младших классов, а младшая — 40-дневным младенцем. В 1874 году он прерывает свою педагогическую деятельность до августа 1878 года, когда его вновь определяют законоучителем, теперь уже в Санкт-Петербургское епархиальное женское училище.

В октябре 1876 года в Александро-Невской Лавре протоиерей Василий Гречулевич был пострижен в монашество с именем Виталий, а через две недели в Казанском соборе возведен в сан архимандрита. Через два с половиной года, в мае 1879 года, в Александро-Невской Лавре он был хиротонисан во епископа Острожского, викария Волынской епархии с постоянной резиденцией в городе Кременец. Владыка происходил родом из местности, пограничной с Волынской губернией, и ему не понаслышке были знакомы проблемы церковной жизни этого края. Подолье и Волынь были присоединены к России и возвращены от унии к Православию в конце XVIII века. Главной заботой архипастырей этих земель должно было быть упрочение Православия. Владыка Виталий осознавал необходимость в данной ситуации просвещения духовенства и народа в духе православной традиции. Именно в целях просвещения и благотворения создается Богоявленское братство при Кременецком монастыре. Усилиями епископа Виталия в Кременце было открыто епархиальное женское училище. Большой заботой Владыки была окружена Волынская духовная семинария. Епископ Виталий посещал уроки, рассматривал дела семинарского правления, бедных воспитанников, не имеющих приюта, он помещал под свой кров в Богоявленский монастырь. Поддержанию и укреплению живой связи между православным народом и архипастырем, а также повышению престижа православного духовенства способствовали и постоянные поездки епископа Виталия по епархии. Совершая их, он беседовал со священниками, вникал во все нужды и условия жизни духовенства. Несмотря на то, что деятельность владыки Виталия как викарного епископа была ограничена, его заботами были расширены средства епархиального попечительства о бедных. К сожалению, другим проектам владыки — об учреждении в Дерманском мужском монастыре ремесленной школы для детей духовенства, неуспевающих в школах обычной формы, и сиротского приюта для малолетних сирот духовного звания — не суждено было осуществиться. В октябре 1882 года епископ Виталий был переведен на Могилевскую кафедру.

В ряду перечисленных выше «согласований» находится и переиздаваемый ныне труд Гречулевича. В основу этого, по выражению самого автора, «пособия», был положен 10-летний опыт преподавания Новозаветной библейской истории в различных учебных заведениях столицы. Тем самым труд преследовал сугубо педагогические цели, а именно: чтобы и «детям лет 11 или 12» и «записным филологам» облегчить «основательное изучение Святого Евангелия, тех Божественных глаголов, которые, по свидетельству самой Небесной Истины, дух суть, и живот суть». Данную цель раскрывает и заглавие труда — «Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия, в хронологическом порядке, с картою Палестины и другими приложениями, как пособие к основательному изучению евангельской истории» (выд. авт.). Гречулевич совершенно справедливо осознавал необходимость изучения Евангелия непосредственно по первоисточнику, как он сам пишет, «без помощи учебников». Последние предлагают пересказ евангельских историй, зачастую затемняя подлинный смысл текста. В этом смысле «Подробный обзор...» является замечательным исключением, поскольку скромно осознает себя лишь «компасом» для желающего приступить к чтению Евангелия. В заключение стоит отметить, что переиздание труда Гречулевича является ценным вкладом в становление отечественной библейской науки, поскольку преодолевает вынужденный разрыв между дореволюционной научной школой и нашим временем. Обращение к российским библейским исследованиям XIX — начала XX веков дает ориентиры для православной библеистики сегодня: как, используя современные методы исследования библейского текста, сохранять верность церковному Преданию. Примером тому является «Обзор Четвероевангелия» Гречулевича. Используя современную ему западную библейскую литературу, последний всегда истолковывает евангельский текст в соответствии с традиционным церковным пониманием: писания святителя Иоанна Златоуста и блаженного Феофилакта Болгарского — главные источники его экзегезы.

Диакон Сергий Чарыков, преподаватель СПбПДА, кандидат богословия 10 апреля 2008 года