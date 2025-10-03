«Греко-русский молитвослов» состоит из текстов на греческом и церковнославянском языках, взятых из «Хрестоматии для гимназий, духовных училищ и семинарий», изданной в 1892 г. Тогда, в конце XIX в., греческий и церковнославянский языки воспринимались как неотъемлемая часть культуры — светской и церковной. Знание этих языков как живая традиция передавалось из поколения в поколение, что благотворно влияло на процесс обучения, духовного воспитания студентов, гимназистов, всего церковного люда.

С принятием христианства древними русичами возникает потребность в богословской, агиографической, исторической литературе, расширяется переводческая практика, в результате чего церковнославянский язык воспринимается уже как равный греческому, эквивалентный ему по своему строю, что объясняет многочисленные греческие кальки, прямые заимствования из греческого в церковнославянском, о чем свидетельствуют и тексты, приведенные в «Греко-русском молитвослове». Знание греческого, по мнению историков, было достаточно распространено в Киевской Руси. Возможно, имело место церковнославянско-греческое двуязычие, то есть церковнославянский и греческий объединялись как языки культурного слоя в отличие от некнижного языка простолюдинов.

Греческий — это один из древнейших языков мира. Стихи псалмов, вошедшие в богословские тексты, в церковные песнопения, переведены с греческого. Новый Завет написан на греческом языке, высказывалось предположение, что и Христос знал этот язык. Литургический греческий язык называют «λειτουργική γλώσσα». На нем писали и говорили святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, многие святые отцы и учители Православной Церкви. Святоотеческие молитвословия — это та ткань, из которой соткана душа православного христианина. Первоисточники известных молитв, написанных на церковном греческом языке, приводят поистине в духовный восторг; помимо своего содержания, они поражают истинно эстетическим совершенством.

Во времена апостольские греческий язык был языком международного общения. Именно на этом языке была выражена сущность христианства как таковая. Поэтому бытует мнение: чтобы глубоко понять христианские истины, нужно непременно знать греческий.

С течением веков язык, как все живое, развивался, претерпевал изменения. В современном греческом различают два стиля: димотика (δημοτική) — общеупотребительный, официальный язык, и кафаревуса (καθαρεύουσα) — так называемый чистый язык, на котором ведутся богослужения. Кафаревуса преобладает в речах адвокатов, ученых, в словах проповедников, что придает высказыванию торжественность, которая определяет одический стиль. Здесь уместны параллели с использованием церковнославянской лексики в современном русском языке, особенно в поэтической речи.

Греко-русский молитвослов

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2019. — 40 с.

ISBN 978-5-00009-194-4

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