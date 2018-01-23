Отличительной чертой протестантства от любой другой версии христианства является ее непреходящая ориентация на «впрыскивание» все новых и новых жизненных смыслов в повседневную жизнь человека. Если католичество и - особенно - православие до известной степени даже бравируют своим консерватизмом и тщательнейшим отношением к сакральной традиции, то протестантство четко ориентировано на постоянный поиск нестандартных подходов к объяснению мира.

Это присуще как протестантским моделям истории мира и Иисуса Христа, так и протестантским теориям природы и деяний Бога в мире. Благородные глобальные цели современного протестантства, - жестко ориентированного на культурный мессианизм и своеобычное общественное «прогрессорство» во всемирном масштабе, - в наилучшей степени могут быть охарактеризованы словами блестящего мыслителя 20 в. американца Ричарда Рорти (р. в 1931): «Наша работа состоит в примирении старого и нового, а наша профессиональная функция - быть честными посредниками между поколениями, между сферами культурной активности и между традициями.

Протестантство

Авторы-сост. А. А. Грицанов, В. Н. Семенова

Мн.: Книжный Дом, 2006. 384 с.

(Религии мира).

ISBN 985-489-454-1

Протестантство - Оглавление

Предисловие

Причины европейской Реформации. Зарождение протестантства

Переосмысление и реформа христианского вероучения деятелями протестантства

Мартин Лютер - основатель протестантства, творец Реформации в Германии

Духовная революция Жана Кальвина в Женеве (Швейцария)

Ульрих Цвингли: Реформация в Цюрихе

Историческая эволюция протестантства после Реформации Умеренная лютеранская линия Реформатская линия, или Кальвинизм Радикальное протестантство: анабаптизм Экстремальная линия протестантства: антитринитарии

Протестантская мораль. Отношение протестантства к труду и накоплению богатств

Протестантские мыслители о происхождении и развитии христианства

Современная протестантская богословская мысль: союз религии и культуры

Новейшая протестантская теология: диалектическая теология, секулярная теология, процесс-теология, теология надежды

Протестантская теология против тоталитаризма

Экуменическое движение Протестантских Церквей

Приверженцы протестантства в повседневной жизни: праздники и обряды, личные имена Праздники Обряды Личные имена

Протестантство в России

Заключение

Литература

Протестантство - Предисловие

Протестантство, сложившееся в 16 в., выступает в начале 21 в. как одна из трех главных христианских конфессий (наряду с православием и католичеством). Вероучение протестантов основано на двух базовых положениях: sola fide («только вера») и sola scriptura («только Писание»). Принцип sola fide предполагает предельную значимость личной религиозной веры человека как в рамках протестантства в целом, так и в рамках его учения о спасении - в особенности. Протестантство также исходит из убежденности в совершенной ясности Библии (Священного Писания), искреннее приобщение к которой само по себе способно спасти верующего.

Как убеждены приверженцы протестантства, для понимания Библии не нужно никаких посредников (т.е. клира - организации профессиональных священнослужителей). Этот тезис выступает фундаментом основополагающей идеи протестантства о священстве абсолютно всех подлинно верующих. По мнению протестантов, не нужно дополнять Слово Божье никакой традицией (священными преданиями) - для этого нужна только вера в то, о чем сказано в Библии. Речь у протестантов идет не о молчаливо-пассивном восприятии истин Священного Писания, но об особом состоянии, которое выражается в любви и добрых делах, совершаемых не из-за страха вечных мучений, но по вере. Ответственность человека за свое спасение полагается в акте его личной веры, и никакая организация (речь идет о Церкви как о социальном институте) не вправе взять ее на себя.

В принципе sola scriptura выражается намерение протестантов строить свою жизнь исключительно по слову евангельской мудрости: только то, что указано в Священном Писании непосредственно, может быть объектом проповеди и примером для подражания. Однако нельзя считать протестантов теми, кто отрицает земную Церковь, - протестантство пытается выстроить идеальную церковную организацию, наподобие той, которая существовала в древней Церкви (от идеи «общества свободных во Христе» в раннем протестантстве до вполне современных версий «ривайвелизма» - движения за возрождение идеалов Апостольской Церкви).

Наиболее яркой чертой теологии (богословия) протестантства является отказ от проблематики надразумного постижения сверхъестественных истин веры в пользу их практического осмысления (труд в соответствии с призванием, этика, социальное служение). Важнейшей сферой усилий индивида в деле собственного самосовершенствования считается в протестантстве область труда. Успешность в той или иной (любой полезной) деятельности мыслится как свидетельство богоизбранности, а под дарованной благодатью понимается в этом контексте призвание, трактуемое как одаренность, предрасположенность к конкретному виду деятельности и, в конечном счете, как профессия.

Бог призывает человека к тому или иному труду, даруя ему задатки и способности, с одной стороны, и спрашивая потом, хорошо ли он ими распорядился, - с другой. Иначе говоря, профессиональное призвание понимается как Божий призыв: ср. лат. vocatus - зов и англ, vocation - профессия. Мастерство и его экономическая эффективность выступают, таким образом, как свидетельства богоизбранности, а постоянное совершенствование в своей специальности понимается как моральный долг перед Богом, ответственность за исполнение услышанного призыва. В силу этого трудолюбие есть, с точки зрения протестантской этики, максимальная ценность. Профессиональная продуктивность и деловой успех выступают свидетельством достойного выполнения долга; леность же греховна, ибо праздный «не услышал» Божьего призыва. Именно протестантские страны продемонстрировали в прошлые столетия высочайшие темпы роста экономики.

Деятели католичества избыточно длительное время конкурировали за влияние на паству со светскими властями. Иерархи восточного православия долгое время стояли на грани физического уничтожения собственной Церкви как института. Представители протестантства сумели исполнить активную роль в формировании принципиально иной общественной ситуации в государствах, где они доминировали. Изначально протестантство существовало в странах со свободой слова, свободой мысли и либеральной демократией. Что здесь было от светских властей, что - от духовных, сказать сложно. Скорее всего, это была «улица с двухсторонним движением». Но - вследствие этого - наиболее перспективные разработки по истории религии и проблемам теологии были осуществлены именно протестантскими теоретиками. И католичество, и православие отличаются избыточно высокой степенью духовной цензуры над своими - слишком, по мнению клира, раскрепощенными - мыслителями. Протестантство в высшей степени плюралистично и свободно: в богословском и организационном измерении.

Современное протестантство представлено множеством независимых церквей и сект, связанных, как правило, с традицией Реформации: лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, унитарианство, социнианство, меннонитство, англиканство и мн. др. Церковные организации протестантства продолжают дифференцироваться вплоть до начала 21 в. и насчитывают на настоящий момент более 450 миллионов человек приверженцев. (По сведениям на 2001 г. организации «Операция Мир», по всему миру можно насчитать около 720 миллионов протестантов.) Наибольшее распространение протестантство получило в США, ФРГ, Скандинавских странах, Великобритании, Канаде, Швейцарии. Интеграционные интенции современного протестантства нашли свое выражение в создании Всемирного совета Церквей.

В написании книги «Протестантство» в роли соавторов приняли участие: гл. «Причины европейской Реформации. Зарождение протестантства» - A. В. Вязовская·, гл. «Духовная революция Жана Кальвина в Женеве (Швейцария)» - В.В. Мацкевич, гл. «Историческая эволюция протестантства после Реформации» - В.Л. Абушенко, А. В. Вязовская, B. В. Мацкевич', гл. «Протестантская мораль. Отношение протестантства к труду и накоплению богатств» -Д.К. Безнюк\ гл. «Современная протестантская богословская мысль: союз религии и культуры» - А.В. Вязовская, С.Л. Лепин (о. Сергий Лепин), Ю.В. Никулина·, гл. «Новейшая протестантская теология: диалектическая теология, секулярная теология, процесс-теология, теология надежды» - А.В. Вязовская, Ю.В. Никулина·, гл. «Экуменическое движение Протестантских Церквей» - Т.С. Протько.