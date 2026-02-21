Григоренко - Эсхатология, милленаризм, адвентизм

Адвентизму посвящена огромная литература. Значительная ее часть касается истории его возникновения в США и последующему распространению в других странах. Эти книги написаны по преимуществу последователями адвентизма, и число их столь велико, что не имеет смысла предпринимать даже попытку их анализа. Целесообразнее использовать наиболее обстоятельные и фундаментальные из них в качестве источника информации.

Справедливым будет такое ограничение и в выборе источников, касающихся исторических и теоретических корней адвентизма, связанных с возникновением и распространением протестантизма в странах Западной Европы и США в ХVI-ХIХ вв. Этот период в истории религиозных движений достаточно полно освещен как западными, так и отечественными исследователями. Нам оставалось лишь выбрать из их работ те, что в большей степени подходили целям и задачам нашего исследования.

В данной главе мы сосредоточим внимание на анализ отечественных работ, посвященных истории адвентизма в России. Эти работы можно разделить на несколько направлений в зависимости от мировоззренческой, социально-политической ориентации их авторов. К первому мы относим весьма малочисленные работы по истории адвентизма в России, написанные членами церкви АСД, которые содержат уникальный материал. Ко второму направлению следует отнести дореволюционную официальную и православно-миссионерскую литературу, целью которой являлась апологетика и охрана православия как государственной религии империи, обличение и критика адвентизма и других религиозных течений, расходившихся в вопросах веры с официальной идеологией, с православием.

Помимо этих работ следует выделить исследования дореволюционных светских авторов — историков, этнографов, географов, журналистов, политических и общественных деятелей, которые стояли на антиклерикальных демократических позициях и потому расходились с православными авторами во взглядах на сущность народных религиозных движений.

Наконец, к числу работ, использованных в нашем исследовании, следует отнести книги, брошюры и статьи, написанные в России до и после 1917 г. авторами, принадлежавшими к марксистскому религиоведению и потому стоявшими на атеистических позициях. Несмотря на то, что эти работы были написаны людьми, заведомо негативно относящимися к религии и верующим, в них можно почерпнуть немало интересующей нас информации о жизни адвентистов как до 1917 г., так и при советской власти. Тенденциозность этих работ ни в коем случае не должна заслонять от нас содержащийся в них фактический материал.

А.Ю.Григоренко - Эсхатология, милленаризм, адвентизм - История и современность - Философско-религиоведческие очерки

СПб.: Европейский Дом, 2004. — 392 с.

А.Ю.Григоренко - Эсхатология, милленаризм, адвентизм – Содержание

К читателю (вместо предисловия)

Глава 1. Историография адвентизма

§1 . Официальное и православно-миссионерское направление

§2 . Либерально-демократическое направление

§3 . Марксистское направление

Глава II. Социокультурные и историко-религиозные предпосылки новейшего адвентизма

§1 . Эсхатология, милленаризм и адвентизм: проблема дефиниций и классификаций

§2 . Иудео-христианская традиция милленаризма

§3 . Учение о втором пришествии во II—III веках нашей эры

§4 . Эсхатология в эпоху Средневековья

§5 . Реформация, анабаптизм и хилиазм

§6 . Пиетизм и эсхатология

§7 . Хилиазм на Британских островах

§8 . Хилиазм в Северной Америке

Глава III. Возникновение и распространение современного адвентизма (XIX—XX вв.)

§1 . Миллер и миллериты (1830—1845)

§2 . У истоков Церкви АСД. Трудный путь становления (1846-1870)

§3 . «Похищение Европы»

§4 . Трудности роста (1870—1900)

§5 . В новый век с новым лидером (1900—1920)

§6 . Испытания на прочность (1930—1990)

§7 . Вероучение и организация адвентистов седьмого дня

Глава IV. История российского адвентизма

§1 . Религиозно-культурные предпосылки возникновения российского адвентизма

§2 . Первые шаги российского адвентизма (60—80-е годы XIX века)

§3 . Адвентизм в России на рубеже XIX—XX веков

§4 . Адвентисты в годы советской власти

Российские адвентисты на рубеже тысячелетий (вместо заключения)

Приложения