Иудейские архаические космологические представления, зафиксированные в Библии, во многом сходны с воззрениями многих народов, в первую очередь шумеров и аккадцев. Уже в первом стихе Книги Бытия В начале сотворил Бог небо и землю, который, согласно данным словарей, является одним из наиболее цитируемых мест Священного Писания, сочетание небо и земля, по всей вероятности, восходит к шумерскому анки ‘вселенная’.

Таким образом, в первый день творения была создана вселенная как некий хаос (или, по словам Иосифа Флавия, вся материя в ее совокупности'), который затем был упорядочен: во второй и третий день Бог сотворил плоский диск земли, жестко связанный с куполом неба , названным в Библии твердь (ср. русское устойчивое сочетание твердь небесная). Твердь-еврейское raiqia ‘небесный свод’, первоначально- ‘о некоем пространстве’, ‘о чем-либо растянутом’ или ‘куполе’ - обычно представлялось как нечто твердое и непроницаемое (возможно, кристаллическое или созданное изо льда), что также согласуется с шумерскими представлениями о металлическом куполе небес; данный купол служит для того, чтобы поддерживать находящиеся над ним воды (Быт 1:7), а также, по позднейшим иудаистским воззрениям, «огонь, снег, лед, приготовленные на день повеления Господа во время праведного суда Божия» (Заветы двенадцати патриархов, 275).

Андрей Владимирович Григорьев - Русская библейская фразеология в контексте культуры

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2019 г. - 200 с.

ISBN 978-5-4263-0732-2

Андрей Владимирович Григорьев- Русская библейская фразеология в контексте культуры – Содержание

Введение

Глава 1. В начале сотворил Бог небо и землю... Космологические представления древности и русская библейская фразеология

Глава 2. От нашего ребра нам не ждать добра. Антропология и русская библейская фразеология

Глава 3. В рай пресветлый порываемся, в преисподнюю угождаем. Эсхатология и русская библейская фразеология

Глава 4. О чистых и нечистых. Русская библейская фразеология и представления древних народов о ритуальной и обрядовой чистоте

Глава 5. О саранче, врачах и богатстве. Изменения понимания библейских фразеологизмов и свободных сочетаний под влиянием христианской культуры

Глава 6. О таланте и блудном сыне. Христианские традиции, отраженные в значении библейских фразеологизмов

Глава 7. О несчастных младенцах и бесплодной смоковнице. Пути проникновения библейских фразеологизмов в русский язык

Заключение

Библиография

Сокращения

Андрей Владимирович Григорьев- Русская библейская фразеология в контексте культуры – Введение

Всем известны такие выражения, как зарывать талант в землю; врач, исцелися сам; темна вода во облацех. Что мы знаем о них?

Подобные фразеологизмы называют библейскими - они представляют собой цитаты из Священного Писания или устойчивые сочетания, возникшие на базе библейских сюжетов. В русском языке насчитывается более двухсот фразеологизмов, восходящих к Священному Писанию; некоторые исследователи, включая в это число и крылатые слова, говорят о более чем 800 языковых единицах, источником которых является Библия. В многочисленных словарях и справочниках библейские устойчивые выражения соотнесены с соответствующими местами Священного Писания; описаны их значения в современном русском языке, приведены примеры употребления данных выражений в текстах ХIХ-ХХ вв.

Однако задумываемся ли мы над тем, почему талант следует зарывать в землю? Зачем врачу нужно в первую очередь лечить самого себя? Отчего в облаках - темная вода? Во многих случаях внутренняя форма фразеологизма, отражающая его мотивированность другими языковыми элементами и поэтому объясняющая его смысловую структуру, может быть затемнена, и в сознании говорящего не возникает образ (гештальт), лежащий в основе выражения, или же он формируется искаженно. Прояснить гештальт, а тем самым и внутреннюю форму фразеологизма можно, определив, как культура включена в библейскую фразеологию при отображении в ней предметов материальной культуры и концептов духовной и социальной культуры.

Традиционно считается, что Библия является собранием всевозможных народных легенд, притч, сказаний, законов, ритуальных предписаний и мифов, источники которых относятся к разным эпохам и различным социальным слоям. Тем не менее анализ данных источников в отечественной и мировой науке проводился эпизодически и не системно. Между тем, выполнив такую работу, мы увидим, что образ, лежащий в основе библейских выражений, а в некоторых случаях и значение многих фразеологизмов определяются не столько непосредственно контекстом Священного Писания, сколько внеязыковой действительностью: реалиями жизни, быта иудеев, обрядами, обычаями и представлениями социальных и религиозных групп Палестины и других стран Ближнего Востока (Шумер и Вавилон, Персия) и Средиземноморья (Египет, Греция, Рим) времени Ветхого и Нового Заветов. При этом оказывается, что вопрос о происхождении и источниках библейских выражений гораздо сложнее, чем казалось ранее. Не только восточный мир заимствовал античные сюжеты и крылатые выражения3, но древнееврейские образы проникали в Грецию как в эллинистический период, так и задолго до походов Александра Македонского. Вследствие этого во внутренней форме и значении многих фразеологизмов переплетены в единое целое различные культурные контексты. Такие выражения представляют особенный интерес для исследователя, и в нашей работе именно они будут являться предметом анализа.