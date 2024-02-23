Григорьева - Нормы литургического произношения

«Церковное чтение есть искусство, имеющее свои предания, свои законы, искусство, требующее и природного таланта, и многолетнего упражнения, искусство, которое может быть доведено до высокой степени совершенства. Хорошее церковное чтение предполагает полное понимание читаемого, то есть с формальной стороны усвоение целой системы сложных и смелых конструкций, с внутренней — целого мира высокой поэзии и глубокого богословского мышления», — так на рубеже 70—80-х годов ХІХ века писал педагог и ученый С. А. Рачинский (1833—1902). Как известно, овладение любым искусством подразумевает восхождение к мастерству по определенным ступеням, от простого к сложному — и церковное чтение не является исключением. Начальные ступени церковного чтения — это умение правильно и активно артикулировать звуки речи и свободное владение нормами литургического произношения. Только свободное владение этими нормами обеспечивает естественное звучание церковнославянских текстов.

В богослужебной практике Русской Православной Церкви к настоящему времени сложились определенные нормы произношения церковнославянских текстов. Они достаточно просты и при обучении будущих священнослужителей, чтецов и певцов сводятся всего к нескольким пунктам: гласные «о» и «е» в безударной позиции произносятся так же, как и под ударением (т. е. не переходят в [а] и [і]), звонкие согласные на концах слов не оглушаются, буквы «ё» и соответствующего ей звука в церковнославянском языке нет. Однако такую лаконичность правила литургического произношения приобрели сравнительно недавно — в конце XIX — XX в. Целый ряд более ранних источников самого различного характера — древнерусские церковные рукописи, печатные издания богослужебных книг, древнерусские певческие рукописи, а также различные материалы, использовавшиеся при обучении чтению — свидетельствуют о том, что прежде церковнославянская фонетика отличалась от вне- богослужебной русской речи значительно сильнее и опиралась на целую систему особых правил. В наши дни значительное различие между богослужебным произношением и внебогослужебным употреблением русского языка сохраняется в практике старообрядцев беспоповских согласий. Основная цель учебного пособия — только познакомить читателя с древнерусской и старообрядческой системами литургического произношения, поэтому здесь они изложены весьма схематично, в виде тезисов. Однако в конце пособия имеется список специальной научной литературы и учебных изданий для тех, кто захочет изучить тему литургического произношения более полно и глубоко. В Приложениях даны дидактические материалы для освоения норм церковнославянского произношения на практике.

Григорьева В. Ю. - Нормы литургического произношения - Церковнославянские тексты в источниках XVI—XVII вв.

Учебное пособие по курсу «Богослужебное чтение». - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. - 80 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1571-3

Григорьева В. Ю. - Нормы литургического произношения – Содержание

Предисловие

§ 1. Статус церковнославянского языка

§ 2. Литургическое произношение на Руси

§ 3. Литургическое произношение старообрядцев-беспоповцев

§ 4. Обучение литургическому произношению

§ 5. Свод правил литургического произношения

Заключение

Литература

Источники