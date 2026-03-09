Григорий Богослов - Творения - в 2 томах

Та же всецелая устремленность горе, то же удивительное единство ума и сердца, то же непоколебимое стояние на незыблемой основе духовного опыта (руководимого, естественно, Священным Писанием и Священным Преданием) — этого единственного источника подлинного богословствования характерны и для святителя Григория Богослова. Многие из этих черт нашли свое раскрытие в творениях святителя Григория, которого Преосвященный Филарет по праву назвал «Догматистом Слова». Причем понятие «догматист» в отношении святителя, как и в отношении

Апостола Иоанна, предполагает прежде всего жизнь в Боге Слове, то есть жизнь в Иисусе Христе. Позднее, уже в византийскую эпоху, почетное наименование «Нового Богослова» усвояется Симеону — удивительному тайнозрителю Божиего велелепия, который «восстает против всякого отвлеченного и книжного богословия, лишенного духовной основы». Если попытаться выделить, что объединяет этих «трех Богословов», то, как отмечает иеромонах Пантелеимон (Успенский), данное единство сводится к трем основным моментам.

«Во-первых, полная отрешенность от мира, от всего временного, земного, неудовлетворенность настоящим и обращенность к небу, к будущему, духовному, вечному, как бы всегдашний полет в мир горний, в мир таинственной Истины и бесконечной Любви. Недаром символом Иоанна Богослова как Евангелиста является парящий орел. Черта эта настолько характерна для всех “трех Богословов”, что они еще при жизни были более небожителями, чем обитателями земли. Второю отличительною чертою наших Богословов является чистота и девственность души, цельность натуры и высокое благородство нрава. Это такие качества, которые присущи не только возлюбленному ученику и великому Богослову, но в такой же почти мере и другим Богословам. Наконец, третьею общею чертою для “трех Богословов” является несокрушимая вера, всецелая преданность Богу и горячая любовь ко Христу»

Святитель Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский - Творения - В 2 томах - Том первый - Слова

Прил.: Свящ. Н. Виноградов. Догматическое учение св. Григория Богослова

М.: Сибирская Благозвонница, 2007. — 896 с.

Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 1).

ISBN 978-5-91362-007-1

Святитель Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский - Творения - В 2 томах - Том первый - Слова - Содержание

МИТРОПОЛИТ ТАШКЕНТСКИЙ И СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ВЛАДИМИРПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ ТВОРЕНИЙ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

ПРОФЕССОР МДА, ДОКТОР ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ А. И. СИДОРОВ ПРЕДИСЛОВИЕ К ТВОРЕНИЯМ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

СЛОВА СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

СЛОВО 1, на Пасху и о своем замедлении

СЛОВО 2, к призвавшим вначале, но не встретившим св. Григория, когда он стал пресвитером

СЛОВО 3, в котором Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт, по рукоположении во пресвитера и потом возвращение оттуда, также учит, как важен сан священства и каков должен быть епископ

СЛОВО 4, первое обличительное на царя Юлиана

СЛОВО 5, второе обличительное на царя Юлиана

СЛОВО 6, о мире, сказанное в присутствии отца после предшествовавшего молчания, по случаю воссоединения монашествующих

СЛОВО 7, надгробное брату Кесарию, сказанное еще при жизни родителей

СЛОВО 8, надгробное Горгонии, сестре св. Григория Назианзина

СЛОВО 9, защитительное, по рукоположении св. Григория Богослова в епископа Сасимского, сказанное им отцу своему Григорию в присутствии Василия Великого

СЛОВО 10, защитительное, по возвращении св. Григория Богослова из уединения, сказанное им отцу своему и Василию Великому

СЛОВО 11, сказанное брату Василия Великого, святому Григорию, епископу Нисскому, когда он пришел к св. Григорию Богослову, по рукоположении его в епископа

СЛОВО 12, сказанное отцу, когда сей поручил ему попечение о Назианзской Церкви

СЛОВО 13, произнесенное при рукоположении Евлалия в епископа Доарского

СЛОВО 14, о любви к бедным

СЛОВО 15, сказанное в присутствии отца, который безмолвствовал от скорби, после того как град опустошил поля

СЛОВО 16, на память святых мучеников Маккавеев

СЛОВО 17, сказанное встревоженным жителям Назианза и прогневанному градоначальнику

СЛОВО 18, сказанное в похвалу отцу и в утешение матери Нонне в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление в слово

СЛОВО 19, сказанное св. Григорием Богословом о словах своих Юлиану, производившему народную перепись и уравнение податей

СЛОВО 20, о поставлении епископов и о догмате Святой Троицы

СЛОВО 21, похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому

СЛОВО 22, о мире, сказанное в общем собрании единоверных, бывшем после примирения

СЛОВО 23, о мире, сказанное в Константинополе по случаю распри, происшедшей в народе, о некоторых несогласных между собой епископах

СЛОВО 24, в похвалу святого священномученика Киприана, сказанное на другой день его памяти по возвращении Григориевом из села

СЛОВО 25, в похвалу философа Ирона, возвратившегося из изгнания

СЛОВО 26, произнесенное святым Григорием Богословом о себе самом, когда он после Максимова покушения занять архиепископский престол в Константинополе возвратился из села

СЛОВО 27, против евномиан и о богословии первое, или предварительное

СЛОВО 28, о богословии второе

СЛОВО 29, о богословии третье, о Боге Сыне первое

СЛОВО 30, о богословии четвертое, о Боге Сыне второе

СЛОВО 31, о богословии пятое, о Святом Духе

СЛОВО 32, о соблюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге

СЛОВО 33, против ариан и о самом себе

СЛОВО 34, к пришедшим из Египта

СЛОВО 35, на память мучеников и против ариан

СЛОВО 36, о себе самом и к говорившим, что св. Григорий желает Константинопольского престола

СЛОВО 37, на евангельские слова: Егда сконча Иисус словеса сия и проч. (Мф. 19:1)

СЛОВО 38, на Богоявление, или на Рождество Спасителя

СЛОВО 39, на святые светы явлений Господних

СЛОВО 40, на Святое Крещение

СЛОВО 41, на Cвятую Пятидесятницу

СЛОВО 42, прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь ста пятидесяти епископов

СЛОВО 43, надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской

СЛОВО 44, на неделю новую, на весну и на память мученика Маманта

СЛОВО 45, на Святую Пасху

ПРИЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ - ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

ВВЕДЕНИЕ

Общий характер богословия св. Григория Назианзина

Часть первая. УЧЕНИЕ О БОГЕ В СЕБЕ САМОМ

ГЛАВА I. УЧЕНИЕ О БОГЕ В ЕГО СУЩЕСТВЕ

ГЛАВА II. УЧЕНИЕ О БОГЕ ТРОИЧНОМ В ЛИЦАХ

Учение о Святой Троице вообще

Учение о Лицах Святой Троицы А) Учение о Боге Отце Б) Учение о Боге Сыне В) Учение о Боге Духе Святом



Часть вторая. УЧЕНИЕ О БОГЕ В ОТНОШЕНИИ К МИРУ

ГЛАВА I. УЧЕНИЕ О БОГЕ — ТВОРЦЕ МИРА

Учение о духах (пневматология)

Учение о человеке (антропология)

Учение о грехопадении человека и его следствиях

ГЛАВА II. УЧЕНИЕ О БОГЕ — ПРОМЫСЛИТЕЛЕ МИРА

Промышление Божие о мире вообще

Промышление Божие о человеке в особенности

ГЛАВА III. УЧЕНИЕ О БОГЕ — СПАСИТЕЛЕ МИРА

Учение о воплощении Сына Божия (христология)

Учение об искуплении человека (сотериология)

ГЛАВА IV. УЧЕНИЕ О БОГЕ-ОСВЯТИТЕЛЕ (Учение о таинствах)

ГЛАВА V. УЧЕНИЕ О БОГЕ — СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ

Учение о последней судьбе человека (эсхатология)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ

ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Издатели позволили себе незначительную литературную обработку перевода ТСО. В частности, упрощены наиболее архаичные обороты речи.

В книге впервые приведен русский перевод знаменитого Завещания святителя Григория.

В Приложении к данному тому представлена блестящая дореволюционная монография А. В. Говорова «Св. Григорий Богослов как христианский поэт». Эта работа вышла в свет в 1886 году и после этого не издавалась. В нашем издании она приводится в новом наборе с переработанными сносками, отсылающими читателя не к прежним изданиям, а к настоящим двум томам свт. Григория Богослова. Мы надеемся, что это исследование сослужит большую пользу читателю для более глубокого ознакомления с такой внешне не совсем «магистральной» (по сравнению со Словами) частью творений свт. Григория, как его стихотворения.

Кроме того, в Приложении приведены указатель цитат из Священного Писания, комментированный алфавитный указатель (предметноименной) и краткий словарь античной мифологии и культуры.

Все это, безусловно, облегчит компетентную работу с текстами святителя Григория Богослова. Данная книга серии будет не только профессионально нужна специалистам и преподавателям богословско-патрологических, церковно-исторических и религиоведческих дисциплин, но и особенно интересна вдумчивому православному читателю, стремящемуся прикоснуться к лежащим «не на поверхности» пластам святоотеческого богословия, мудрости и личного духовного опыта, составляющим, без сомнения, сокровищницу Священного Предания Церкви.

П. К. Доброцветов

Святитель Григорий Богослов - Творения - Том 2 - Стихотворения - Письма - Завещание

Издательство: Сибирская Благозвонница

Год издания: 2011, стр. 944

ISBN: 978-5-91362-412-3

Святитель Григорий Богослов - Творения - Том 2 - Стихотворения - Письма - Завещание - Содержание

Предисловие ко 2 тому Творений святителя Григория Богослова

Книга I. Стихотворения богословские

Раздел I. Стихотворения догматические

Раздел II. Стихотворения нравственные

Книга II. Стихотворения исторические

Раздел I. О себе

Раздел II. О других

Надгробия

Надписания

Письма иже во святых отца нашего Григория Богослова

Завещание святителя Григория Богослова

Приложение

А. В. Говоров. Святой Григорий Богослов как христианский поэт

Введение

Об изданиях стихотворений святого Григория Богослова

Классификация стихотворений и анализ их

Часть I

1. Гномы

2. Исторические поэмы

3. Дидактические поэмы[482]

4. Обличительные (сатирические) стихотворения

Часть II

1. Элегия

2. Гимн

3. Эпитафии и эпиграммы

Метрическая сторона стихотворении святого Григория

Заключение

Инвентарь стихотворений св. Григория Богослова с обозначением размера и числа стихов каждого из них в отдельности

Алфавитный указатель к Творениям святителя Григория Богослова

Краткий словарь античной мифологии и культуры

Сокращения