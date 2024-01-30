Григорий Турский - История франков

Поскольку изучение благородных наук в городах галльских пришло в упадок, вернее сказать, пресеклось, то, хотя совершалось немало деяний как праведных, так и нечестивых, свирепствовала дикость язычников, росло неистовство королей, еретики нападали на церкви, а православные их защищали, вера Христова во многих горела ярким пламенем, а в иных едва теплилась, когда сами церкви то обогащались дарами людей благочестивых, то разграблялись нечестивцами,— в такое время не нашлось ни одного искушенного в красноречии знатока словесности, который изложил бы эти события или прозаическим складом, или мерным стихом. Потому и сетовали многие, не раз говоря: «Горе нашим дням, ибо угасло у нас усердие к наукам и не найти в народе такого человека, который на страницах своей летописи поведал бы о делах наших дней». Внимая постоянно таким и подобным им речам и заботясь, чтобы память о прошлом достигла разума потомков, не решился я умолчать ни о распрях злодеев, ни о житии праведников, хоть слог мой и неискусен. Особливо же побудили меня к этому слова наших, не раз с удивлением слышанные мною: «Немногие понимают философствующего ритора, но многие — беседу простеца». И почел я за лучшее ради удобнейшего летосчисления положить сотворение мира началом первой моей книги, перечень глав которой я здесь и прилагаю.

Намереваясь описать войны царей с враждебными народами, мучеников с язычниками, церквей с еретиками, я прежде всего хочу изложить свою веру, дабы будущий читатель не усомнился в том, что я католик. Кроме того, ради тех, кто страшится приближения конца света, я решился, собрав воедино хроники минувшего, ясно изложить, сколько лет прошло с сотворения мира. Но прежде я прошу у читателей снисхождения, если я допущу ошибку в слове или в слоге, отойдя от правил грамматики, которой я не вполне обучен. Я забочусь лишь о том, чтобы придерживаться без всякого лицемерия и душевных сомнений веры, провозглашаемой церковью, ибо я знаю: достойный наказания за свои грехи может благодаря истинной вере получить прощение у бога. Итак, я верую во всемогущего Бога-Отца. Верую во единого Сына его Иисуса Христа, Господа нашего, рожденного от Отца, но не сотворенного, и верую в то, что Он всегда был с Отцом, не во времени, но до всякого начала времен. Ибо Господь не мог бы называться Отцом, если бы у него не было Сына; и Христос не был бы Сыном, если бы у него не было Отца. Но тех, кто говорит: «Было, когда его не было», я с проклятием отвергаю и умоляю отлучать от Церкви. Верую, что Христос есть Слово Божие, которым все стало. Верую, что это Слово стало плотию и страданием искупило мир, и верую, что страдал в нем человек, а не Бог. Верую, что Христос воскрес в третий день, спас грешного человека, вознесся на небо и воссел одесную Отца, и грядет судить живых и мертвых.

Верую, что Святой Дух исходит от Отца и Сына и не как меньший и якобы прежде них не бывший, но как равный и вечно с Отцом и Сыном, столь же вечный Бог, единосущный по природе и равный по всемогуществу, как и Они вечен сущностью и что он никогда не был без Отца или без Сына, и не был меньше Отца или Сына. Верую, что эта Святая Троица существует в различии лиц: и одно Лицо — Отец, другое — Сын, и другое — Дух Святой. Исповедую, что эта Троица есть единое Божество, Сила и Сущность. Верую, что святая Мария была Девой как до рождения, так и после рождения [Христа]. Верую, что душа бессмертна, однако она не есть часть божества. Твердо верую во все то, что было установлено 318 епископами в Никее.

Григорий Турский - Исторя франков

Москва, издательство «Наука», 1987 г.

Серия «Литературные памятники»

Григорий Турский - Исторя франков - Содержание

ИСТОРИЯ ФРАНКОВ

Перевод с латинского В. Д. Савуковой

Книга первая - Книга десятая

ПРИЛОЖЕНИЯ