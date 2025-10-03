Об "имперском арамейском языке". Арамейский (далее арам.) и древне-еврейский (или библейский иврит, далее ивр.) языки принадлежат к одной, так называемой северо-западной группе семитских языков. Достаточно бегло взглянуть на словарь библ.-арам. языка, помещенный в конце настоящего курса, чтобы заметить, что почти к каждому арам. слову найдется родственное, однокоренное слово в библ. ивр. Естественно, это родство не ограничивается только лексикой или фразеологией, но, как мы увидим в дальнейшем, распространяется также на область фонетики, грамматических категорий и морфологии. Однако, насколько близки арам. и ивр. с точки зрения их генезиса и грамматики, настолько несхожими оказались исторические судьбы этих двух родственных языков. Если ивр. на всем протяжение своего существования оставался языком устного и/или письменного общения евреев, то арам., будучи языком небольшой западносемитской народности, населявшей в начале первого тыс. до Р.Х. районы северной Месопотамии и Сирии, шагнув за пределы своего этноса (чему способствовали ассирийские завоевания и сопровождавшие их переселения), принадлежит к сравнительно небольшому числу языков, обеспечивавших, в свое время, **межнациональное общение**.

"Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы", - обращаются приближенные сановники иудейского царя Езекии (конец VIII, начало VII в. до Р.Х.) к ассирийскому воеводе Рабсаку (4/2Цар 18:26). По-арамейски составлено письмо южно-палестинского правителя Адоны, адресованное египетскому фараону Нехо II с просьбой защитить его от Навуходоносора (папирус из Мемфиса, конец VII в. до Р.Х.). Эти примеры показывают, что процесс постепенного возвышения арам. языка в качестве интернационального начинается уже в эпоху Ассирийского и затем Вавилонского царства, охватывая поначалу небольшие круги высших государственных, политических и дипломатических чиновников.

Вместе с тем, арам. начинает проникать в язык письменной канцелярии, в качестве кратких резюме составленных на аккадском языке документов. Наконец, в эпоху Ахеменидов (VI-IV вв.) арам. язык, вытеснив аккадский, получает статус **официального языка**. В это время арам. обеспечивает государственную переписку обширной персидской администрации, активно распространяясь не только в качестве языка письменного общения, но и в качестве второго разговорного языка. Арам. язык этой эпохи (VII-IV вв.) в научной литературе получил наименование "официального" или "**имперского арам. языка**"; он засвидетельствован большим числом надписей и документов того времени, включая непосредственно интересующие нас арам. части Библии (Езд. 4:8-6:18 и 7:12-26; Дан. 2:4-7:28; одно предложение у Иер. 10:11 и два слова в Быт. 31:47).

Хотя, в целом, "имперский арам." сохраняет достаточное языковое единообразие, уже на этой стадии можно отметить незначительные диалектные расхождения, относительно которых Ф. Розенталь замечает следующее: "Официальный арам. в том случае, когда на нем писали люди, родной язык которых не являлся арамейским, обнаруживает заметные отклонения в некоторых аспектах, особенно в синтаксисе и лексике. Когда же он употреблялся арамеоязычными, ощущаются местные диалектные отличия. В начале они были не столь заметны, но они увеличивались все более и более, обозначаясь вместе с политическим и религиозным членением арамеоязычного ареала, и, наконец, предстали в качестве различных диалектов." Выходя за рамки нашего курса, отметим, что позднее (в течение I тыс. по Р.Х.) на этих диалектах арам. языка будет создана очень богатая и весьма разнообразная по своему характеру христианская, иудейская, самаритянская и принадлежащая гностической секте мандеев литература. Наконец, надо сказать, что арамейский язык дошел до нашего времени в качестве разговорного языка, носителем которого являются современные нам **ассирийцы** (ново-арамейский или ассирийский язык).

Свящ. Леонид Грилихес — Практический курс библейско-арамейского языка

Москва: Учебный Комитет при Священном Синоде РПЦ, Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998 г. — 175 с.

ISBN 5-900249-25-5

Свящ. Леонид Грилихес — Практический курс библейско-арамейского языка - Содержание