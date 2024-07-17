Барокко, классицизм, сентиментализм — такими словами обозначают в литературоведении основные литературные направления XVIII в.

Однако историческая периодизация литературы «по векам» достаточно условна. В частности, не следует думать, что ровно с 1700 г. начинается качественно новый период в истории русской литературы. Совсем напротив: в начале XVIII в. продолжался целостный период, начавшийся несколькими десятилетиями ранее (приблизительно со второй половины предыдущего XVII столетия), — период барокко.

Барокко стало распространяться в России не с начала XVIII в., а на несколько десятков лет раньше. Потому, говоря о нем, необходимо для начала заглянуть в прошлое, напомнив о некоторых фактах литературы конца предыдущего XVII в.: без этого многое из относящегося к XVIII в. было бы не совсем понятно.

С барокко связываются смысловая усложненность, «витиеватость» языка, буйный метафоризм и т. п. С классицизмом — стремление к жанровой упорядоченности, максимальной ясности смысла, «вычищению» языка и т. п. Сентиментализм (сентиментальный романтизм) принес внимание к внутреннему миру человека и проникновенный лиризм.

Однако некоторым художникам (и притом весьма крупным) было просто тесно в рамках этих трех направлений, и они работали по-своему. Так, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков — три крупнейших поэта-современника, и вся их жизнь протекала в атмосфере литературных споров и взаимной критики. Из них Сумароков, младший по возрасту, был творческим вождем и теоретиком русских классицистов. Он и его школа не принимали многое в творчестве Тредиаковского и Ломоносова, по характеру своему расходившемся с классицистскими принципами. Впрочем, и двое последних писали каждый по-своему и относились друг к другу как литературные соперники.

Среди жанров, активно разрабатывавшихся писателями XVIII в., были такие, которые в следующем столетии «отступили на периферию». В сфере прозы можно указать, например, на важность в XVIII в. жанра «путешествия»: в его широко понимаемых рамках написано, с одной стороны, радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», а с другой — «Записки первого путешествия» («Письма из Франции») Д. И. Фонвизина и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. (В следующем столетии на первый план выдвинутся роман, повесть, рассказ.) В сфере поэзии стоит напомнить о широчайшей распространенности в XVIII в. жанра басни. Басни тогда писали почти все поэты — кроме, между прочим, И. А. Крылова, который писал тогда прозу и пьесы, а за басни взялся в 1810-е гг., когда другие как раз утратили интерес к их сочинению.

Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 230 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-09000-0

Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века – Содержание

Предисловие

Введение

Литературные искания. Время барокко

Симеон Полоцкий (1629—1680)

Протопоп Аввакум (1620—1682)

Феофан Прокопович (1681—1736)

Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744)

Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768)

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765)

Русские классицисты

Александр Петрович Сумароков (1717—1777)

Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807)

Василий Иванович Майков (1728—1778)

Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804)

Михаил Никитич Муравьев (1757—1807)

Ипполит Федорович Богданович (1743—1803)

Просветители

Федор Александрович Эмин (1735—1770)

Михаил Дмитриевич Чулков (1744—1792)

Матвей Комаров (1733—1812)

Василий Алексеевич Левшин (1746—1826)

Владимир Игнатьевич Лукин (1737—1794)

Михаил Иванович Попов (1742—1790)

Николай Петрович Николев (1758—1815)

Александр Онисимович Аблесимов (1742—1783)

Михаил Алексеевич Матинский (1750—1820)

Николай Гаврилович Курганов (1725—1796)

Николай Иванович Новиков (1744—1818)

Александр Николаевич Радищев (1749—1802)

Денис Иванович Фонвизин (1745—1792)

Гавриил Романович Державин (1743—1816)

Державинская эпоха

Василий Петрович Петров (1736—1799)

Николай Александрович Львов (1751—1803)

Василий Васильевич Капнист (1758—1823)

Иван Иванович Хемницер (1745—1784)

Яков Борисович Княжнин (1742—1791)

Ермил Иванович Костров (1755—1796)

Иван Андреевич Крылов (1769—1844)

Русский сентиментализм

Иван Иванович Дмитриев (1760—1837)

Владимир Васильевич Измайлов (1773—1830)

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1751—1828)

Михаил Васильевич Сушков (ум. 1799)

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826)

Писатели грани веков

Семен Сергеевич Бобров (1765 [или 1763] —1810)

Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)

Заключение

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы - Учебник для среднего профессионального образования

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. —(Профессиональное образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-10164-5

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы – Содержание

Предисловие

Введение

Творческие искания начала XIX века. Проблема романтизма

Владислав Александрович Озеров (1769—1816)

Александр Александрович Шаховской (1777—1846)

Павел Александрович Катенин (1792—1853)

Семен Сергеевич Бобров (1765—1810)

«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»

Александр Христофорович Востоков (1781—1864)

Иван Петрович Пнин (1773—1805)

Николай Федорович Остолопов (1783—1833)

Михаил Васильевич Милонов (1792—1821)

«Вольное общество любителей российской словесности»

Александр Семенович Шишков (1754—1841)

Александр Николаевич Оленин (1763—1843)

Николай Иванович Гнедич (1784—1833)

Анна Алексеевна Волкова (1781—1834)

Анна Петровна Бунина (1775—1828)

Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)

Иван Андреевич Крылов (1769—1844)

Константин Николаевич Батюшков (1787—1855)

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)

Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829)

Поэты пушкинской эпохи

Василий Львович Пушкин (1770—1830)

Иван Иванович Козлов (1779—1840)

Денис Васильевич Давыдов (1784—1839)

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1878)

Иван Петрович Мятлев (1796—1844)

Федор Николаевич Глинка (1786—1880)

Сергей Николаевич Глинка (1776—1847)

Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826)

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846)

Антон Антонович Дельвиг (1798—1831)

Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830)

Николай Михайлович Языков (1803—1846)

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860)

Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827)

Каролина Карловна Павлова (1807—1893)

Евдокия Петровна Ростопчина (1811—1858)

Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842)

Евгений Абрамович Боратынский (1800—1844)

Прозаики пушкинской эпохи

Василий Трофимович Нарежный (1780—1825)

Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836)

Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852)

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859)

Николай Иванович Греч (1787—1867)

Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800—1858)

Иван Иванович Лажечников (1792—1869)

Орест Михайлович Сомов (1793—1833)

Александр Александрович Бестужев (1797—1837)

Александр Фомич Вельтман (1800—1870)

Николай Филиппович Павлов (1805—1864)

Владимир Федорович Одоевский (1803—1869)

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)

Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872)

Иван Иванович Пущин (1789—1859)

Петр Павлович Ершов (1815—1869)

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)

Василий Васильевич Капнист (1758—1823)

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)

Романтики лермонтовского времени

Александр Иванович Полежаев (1804—1838)

Степан Петрович Шевырев (1806—1864)

Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)

Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868)

Федор Николаевич Менцов (1817—1848)

Андрей Иванович Подолинский (1806—1886)

Виктор Григорьевич Тепляков (1804—1842)

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1876)

Заключение

Приложения. Культурно-исторические материалы

Н. М. Карамзин. Что нужно автору?

Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов?

Н. М. Карамзин. <О богатстве языка>

В. А. Жуковский. Святая Русь

П. А. Вяземский. О Державине

П. А. Вяземский. Из «Старой записной книжки»

А. С. Грибоедов. Из письма П. А. Катенину

А. С. Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова

А. С. Пушкин. О поэзии классической и романтической

А. С. Пушкин. «Бал» Баратынского

И. В. Киреевский. О Стихотворениях г. Языкова

И. В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина

В. Г. Белинский. «Герой нашего времени» Сочинение М. Лермонтова

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-09018-5

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы – Содержание

Предисловие

Введение

Творческие искания начала 1840-х годов

Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)

Владимир Федорович Одоевский (1804—1869)

«Гоголевское направление» в русской литературе (натуральная школа)

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1900)

Иван Иванович Панаев (1812—1862)

Яков Петрович Бутков (1820 или 1821—1856)

Высокая классика

Александр Иванович Герцен (1812—1870)

Иван Александрович Гончаров (1812—1891)

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)

Иван Саввич Никитин (1824—1861)

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859)

Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860)

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886)

Федор Иванович Тютчев (1803—1873)

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)

Алексей Константинович Толстой (1817—1875)

Александр Николаевич Островский (1823—1886)

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903)

Алексей Феофилактович Писемский (1821—1881)

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)

Лев Николаевич Толстой (1828—1910)

Литература перелома века (конец 1850-х — 1860-е годы)

Заключение

Филолого-культурологический глоссарий

Приложения. Культурно-исторические материалы

Н. А. Добролюбов. Что такое обломовщина?

Аполлон Григорьев. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)

Д. И. Писарев. Мотивы русской драмы

В. А. Зайцев. Стихотворения Н. Некрасова

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 441с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-09666-8

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы – Содержание

Предисловие

Введение

Творческие искания 1870—90-х годов

Лев Николаевич Толстой (1828—1910)

Григорий Петрович Данилевский (1829—1890)

Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905)

Евгений Андреевич Салиас (1840—1908)

Павел Иванович Мельников-Печерский (1818—1883)

Николай Семенович Лесков (1831—1895)

Константин Константинович Случевский (1837—1904)

Аполлон Аполлонович Коринфский (1868—1937)

Платон Николаевич Краснов (1866—1924)

Витольд-Константин Николаевич Розенблюм (1862—1937)

Константин Михайлович Фофанов (1862—1911)

Семен Яковлевич Надсон (1862—1887)

Русский натурализм 1870—90-х годов

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921)

Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936)

Иероним Иеронимович Ясинский (1850—1931)

Владимир Алексеевич Гиляровский (1853—1935)

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938)

Игнатий Николаевичи Потапенко (1856—1929)

Николай Георгиевич Михайловский (1852—1906)

Константин Михайлович Станюкович (1843—1903)

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912)

Поэты конца XIX века

Иван Захарович Суриков (1841—1880)

Леонид Николаевич Трефолев (1839—1905)

Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913)

Великий князь Константин Константинович Романов (1858—1915)

Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893)

Даниил Максимович Ратгауз (1868—1937)

Мария Александровна Лохвицкая (1869—1905)

Надежда Александровна Лохвицкая (1872—1952)

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945)

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941)

Николай Максимович Виленкин (1855—1937)

Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900)

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942)

Антон Павлович Чехов (1860—1904)

Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905)

Ипполит Васильевич Шпажинский (1844—1917)

Прозаики чеховского времени

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921)

Викентий Викентьевич Смидович (1867—1945)

Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888)

Заключение

Приложения. Культурно-исторические материалы

Л. Н. Толстой. Несколько слов по поводу книги «Война и мир»

Н. С. Лесков. Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому

Ф. М. Достоевский «Смятенный вид»

Ф. М. Достоевский. Ряженый

М. Горький. Н. С. Лесков

М. Горький. В. Г. Короленко

Н. К. Михайловский. Русское отражение французского символизма

В. В. Вересаев. Что нужно для того, чтобы быть писателем?

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам