Минералов - История русской литературы XVIII-XIX вв. - 4 тома
Барокко, классицизм, сентиментализм — такими словами обозначают в литературоведении основные литературные направления XVIII в.
Однако историческая периодизация литературы «по векам» достаточно условна. В частности, не следует думать, что ровно с 1700 г. начинается качественно новый период в истории русской литературы. Совсем напротив: в начале XVIII в. продолжался целостный период, начавшийся несколькими десятилетиями ранее (приблизительно со второй половины предыдущего XVII столетия), — период барокко.
Барокко стало распространяться в России не с начала XVIII в., а на несколько десятков лет раньше. Потому, говоря о нем, необходимо для начала заглянуть в прошлое, напомнив о некоторых фактах литературы конца предыдущего XVII в.: без этого многое из относящегося к XVIII в. было бы не совсем понятно.
С барокко связываются смысловая усложненность, «витиеватость» языка, буйный метафоризм и т. п. С классицизмом — стремление к жанровой упорядоченности, максимальной ясности смысла, «вычищению» языка и т. п. Сентиментализм (сентиментальный романтизм) принес внимание к внутреннему миру человека и проникновенный лиризм.
Однако некоторым художникам (и притом весьма крупным) было просто тесно в рамках этих трех направлений, и они работали по-своему. Так, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков — три крупнейших поэта-современника, и вся их жизнь протекала в атмосфере литературных споров и взаимной критики. Из них Сумароков, младший по возрасту, был творческим вождем и теоретиком русских классицистов. Он и его школа не принимали многое в творчестве Тредиаковского и Ломоносова, по характеру своему расходившемся с классицистскими принципами. Впрочем, и двое последних писали каждый по-своему и относились друг к другу как литературные соперники.
Среди жанров, активно разрабатывавшихся писателями XVIII в., были такие, которые в следующем столетии «отступили на периферию». В сфере прозы можно указать, например, на важность в XVIII в. жанра «путешествия»: в его широко понимаемых рамках написано, с одной стороны, радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», а с другой — «Записки первого путешествия» («Письма из Франции») Д. И. Фонвизина и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. (В следующем столетии на первый план выдвинутся роман, повесть, рассказ.) В сфере поэзии стоит напомнить о широчайшей распространенности в XVIII в. жанра басни. Басни тогда писали почти все поэты — кроме, между прочим, И. А. Крылова, который писал тогда прозу и пьесы, а за басни взялся в 1810-е гг., когда другие как раз утратили интерес к их сочинению.
Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века - Учебник для вузов
3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 230 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09000-0
Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века – Содержание
Предисловие
Введение
Литературные искания. Время барокко
- Симеон Полоцкий (1629—1680)
- Протопоп Аввакум (1620—1682)
- Феофан Прокопович (1681—1736)
- Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744)
- Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768)
- Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765)
Русские классицисты
- Александр Петрович Сумароков (1717—1777)
- Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807)
- Василий Иванович Майков (1728—1778)
- Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804)
- Михаил Никитич Муравьев (1757—1807)
- Ипполит Федорович Богданович (1743—1803)
Просветители
- Федор Александрович Эмин (1735—1770)
- Михаил Дмитриевич Чулков (1744—1792)
- Матвей Комаров (1733—1812)
- Василий Алексеевич Левшин (1746—1826)
- Владимир Игнатьевич Лукин (1737—1794)
- Михаил Иванович Попов (1742—1790)
- Николай Петрович Николев (1758—1815)
- Александр Онисимович Аблесимов (1742—1783)
- Михаил Алексеевич Матинский (1750—1820)
- Николай Гаврилович Курганов (1725—1796)
- Николай Иванович Новиков (1744—1818)
- Александр Николаевич Радищев (1749—1802)
- Денис Иванович Фонвизин (1745—1792)
- Гавриил Романович Державин (1743—1816)
Державинская эпоха
- Василий Петрович Петров (1736—1799)
- Николай Александрович Львов (1751—1803)
- Василий Васильевич Капнист (1758—1823)
- Иван Иванович Хемницер (1745—1784)
- Яков Борисович Княжнин (1742—1791)
- Ермил Иванович Костров (1755—1796)
- Иван Андреевич Крылов (1769—1844)
Русский сентиментализм
- Иван Иванович Дмитриев (1760—1837)
- Владимир Васильевич Измайлов (1773—1830)
- Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1751—1828)
- Михаил Васильевич Сушков (ум. 1799)
- Николай Михайлович Карамзин (1766—1826)
Писатели грани веков
- Семен Сергеевич Бобров (1765 [или 1763] —1810)
- Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)
Заключение
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы - Учебник для среднего профессионального образования
3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. —(Профессиональное образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-10164-5
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы – Содержание
Предисловие
Введение
Творческие искания начала XIX века. Проблема романтизма
- Владислав Александрович Озеров (1769—1816)
- Александр Александрович Шаховской (1777—1846)
- Павел Александрович Катенин (1792—1853)
- Семен Сергеевич Бобров (1765—1810)
- «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»
- Александр Христофорович Востоков (1781—1864)
- Иван Петрович Пнин (1773—1805)
- Николай Федорович Остолопов (1783—1833)
- Михаил Васильевич Милонов (1792—1821)
- «Вольное общество любителей российской словесности»
- Александр Семенович Шишков (1754—1841)
- Александр Николаевич Оленин (1763—1843)
- Николай Иванович Гнедич (1784—1833)
- Анна Алексеевна Волкова (1781—1834)
- Анна Петровна Бунина (1775—1828)
- Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)
Иван Андреевич Крылов (1769—1844)
Константин Николаевич Батюшков (1787—1855)
Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)
Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829)
Поэты пушкинской эпохи
- Василий Львович Пушкин (1770—1830)
- Иван Иванович Козлов (1779—1840)
- Денис Васильевич Давыдов (1784—1839)
- Князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1878)
- Иван Петрович Мятлев (1796—1844)
- Федор Николаевич Глинка (1786—1880)
- Сергей Николаевич Глинка (1776—1847)
- Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826)
- Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846)
- Антон Антонович Дельвиг (1798—1831)
- Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830)
- Николай Михайлович Языков (1803—1846)
- Алексей Степанович Хомяков (1804—1860)
- Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827)
- Каролина Карловна Павлова (1807—1893)
- Евдокия Петровна Ростопчина (1811—1858)
- Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842)
Евгений Абрамович Боратынский (1800—1844)
Прозаики пушкинской эпохи
- Василий Трофимович Нарежный (1780—1825)
- Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836)
- Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852)
- Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859)
- Николай Иванович Греч (1787—1867)
- Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800—1858)
- Иван Иванович Лажечников (1792—1869)
- Орест Михайлович Сомов (1793—1833)
- Александр Александрович Бестужев (1797—1837)
- Александр Фомич Вельтман (1800—1870)
- Николай Филиппович Павлов (1805—1864)
Владимир Федорович Одоевский (1803—1869)
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)
- Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872)
- Иван Иванович Пущин (1789—1859)
- Петр Павлович Ершов (1815—1869)
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)
- Василий Васильевич Капнист (1758—1823)
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)
Романтики лермонтовского времени
- Александр Иванович Полежаев (1804—1838)
- Степан Петрович Шевырев (1806—1864)
- Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)
- Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868)
- Федор Николаевич Менцов (1817—1848)
- Андрей Иванович Подолинский (1806—1886)
- Виктор Григорьевич Тепляков (1804—1842)
- Николай Алексеевич Некрасов (1821—1876)
Заключение
Приложения. Культурно-исторические материалы
- Н. М. Карамзин. Что нужно автору?
- Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов?
- Н. М. Карамзин. <О богатстве языка>
- В. А. Жуковский. Святая Русь
- П. А. Вяземский. О Державине
- П. А. Вяземский. Из «Старой записной книжки»
- А. С. Грибоедов. Из письма П. А. Катенину
- А. С. Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова
- А. С. Пушкин. О поэзии классической и романтической
- А. С. Пушкин. «Бал» Баратынского
- И. В. Киреевский. О Стихотворениях г. Языкова
- И. В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина
- В. Г. Белинский. «Герой нашего времени» Сочинение М. Лермонтова
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы - Учебник для вузов
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-09018-5
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы – Содержание
Предисловие
Введение
Творческие искания начала 1840-х годов
- Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)
- Владимир Федорович Одоевский (1804—1869)
«Гоголевское направление» в русской литературе (натуральная школа)
- Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1900)
- Иван Иванович Панаев (1812—1862)
- Яков Петрович Бутков (1820 или 1821—1856)
Высокая классика
- Александр Иванович Герцен (1812—1870)
- Иван Александрович Гончаров (1812—1891)
- Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
- Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)
- Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)
- Иван Саввич Никитин (1824—1861)
- Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859)
- Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860)
- Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886)
- Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
- Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)
- Алексей Константинович Толстой (1817—1875)
- Александр Николаевич Островский (1823—1886)
- Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903)
- Алексей Феофилактович Писемский (1821—1881)
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)
- Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
Литература перелома века (конец 1850-х — 1860-е годы)
Заключение
Филолого-культурологический глоссарий
Приложения. Культурно-исторические материалы
- Н. А. Добролюбов. Что такое обломовщина?
- Аполлон Григорьев. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)
- Д. И. Писарев. Мотивы русской драмы
- В. А. Зайцев. Стихотворения Н. Некрасова
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы - Учебник для вузов
3-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 441с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09666-8
Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы – Содержание
Предисловие
Введение
Творческие искания 1870—90-х годов
- Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
- Григорий Петрович Данилевский (1829—1890)
- Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905)
- Евгений Андреевич Салиас (1840—1908)
- Павел Иванович Мельников-Печерский (1818—1883)
- Николай Семенович Лесков (1831—1895)
- Константин Константинович Случевский (1837—1904)
- Аполлон Аполлонович Коринфский (1868—1937)
- Платон Николаевич Краснов (1866—1924)
- Витольд-Константин Николаевич Розенблюм (1862—1937)
- Константин Михайлович Фофанов (1862—1911)
- Семен Яковлевич Надсон (1862—1887)
Русский натурализм 1870—90-х годов
- Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921)
- Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936)
- Иероним Иеронимович Ясинский (1850—1931)
- Владимир Алексеевич Гиляровский (1853—1935)
- Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938)
- Игнатий Николаевичи Потапенко (1856—1929)
- Николай Георгиевич Михайловский (1852—1906)
- Константин Михайлович Станюкович (1843—1903)
- Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912)
Поэты конца XIX века
- Иван Захарович Суриков (1841—1880)
- Леонид Николаевич Трефолев (1839—1905)
- Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913)
- Великий князь Константин Константинович Романов (1858—1915)
- Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893)
- Даниил Максимович Ратгауз (1868—1937)
- Мария Александровна Лохвицкая (1869—1905)
- Надежда Александровна Лохвицкая (1872—1952)
- Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945)
- Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941)
- Николай Максимович Виленкин (1855—1937)
- Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900)
- Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942)
- Антон Павлович Чехов (1860—1904)
- Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905)
- Ипполит Васильевич Шпажинский (1844—1917)
- Прозаики чеховского времени
- Владимир Галактионович Короленко (1853—1921)
- Викентий Викентьевич Смидович (1867—1945)
- Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888)
- Заключение
Приложения. Культурно-исторические материалы
- Л. Н. Толстой. Несколько слов по поводу книги «Война и мир»
- Н. С. Лесков. Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому
- Ф. М. Достоевский «Смятенный вид»
- Ф. М. Достоевский. Ряженый
- М. Горький. Н. С. Лесков
- М. Горький. В. Г. Короленко
- Н. К. Михайловский. Русское отражение французского символизма
- В. В. Вересаев. Что нужно для того, чтобы быть писателем?
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам
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