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Минералов - История русской литературы XVIII-XIX вв. - 4 тома

Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века - Учебник для вузов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Educational, Philology Literature
Барокко, классицизм, сентиментализм — такими словами обозначают в литературоведении основные литературные направления XVIII в.
Однако историческая периодизация литературы «по векам» достаточно условна. В частности, не следует думать, что ровно с 1700 г. начинается качественно новый период в истории русской литературы. Совсем напротив: в начале XVIII в. продолжался целостный период, начавшийся несколькими десятилетиями ранее (приблизительно со второй половины предыдущего XVII столетия), — период барокко.
Барокко стало распространяться в России не с начала XVIII в., а на несколько десятков лет раньше. Потому, говоря о нем, необходимо для начала заглянуть в прошлое, напомнив о некоторых фактах литературы конца предыдущего XVII в.: без этого многое из относящегося к XVIII в. было бы не совсем понятно.
С барокко связываются смысловая усложненность, «витиеватость» языка, буйный метафоризм и т. п. С классицизмом — стремление к жанровой упорядоченности, максимальной ясности смысла, «вычищению» языка и т. п. Сентиментализм (сентиментальный романтизм) принес внимание к внутреннему миру человека и проникновенный лиризм.
Однако некоторым художникам (и притом весьма крупным) было просто тесно в рамках этих трех направлений, и они работали по-своему. Так, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков — три крупнейших поэта-современника, и вся их жизнь протекала в атмосфере литературных споров и взаимной критики. Из них Сумароков, младший по возрасту, был творческим вождем и теоретиком русских классицистов. Он и его школа не принимали многое в творчестве Тредиаковского и Ломоносова, по характеру своему расходившемся с классицистскими принципами. Впрочем, и двое последних писали каждый по-своему и относились друг к другу как литературные соперники.
Среди жанров, активно разрабатывавшихся писателями XVIII в., были такие, которые в следующем столетии «отступили на периферию». В сфере прозы можно указать, например, на важность в XVIII в. жанра «путешествия»: в его широко понимаемых рамках написано, с одной стороны, радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», а с другой — «Записки первого путешествия» («Письма из Франции») Д. И. Фонвизина и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. (В следующем столетии на первый план выдвинутся роман, повесть, рассказ.) В сфере поэзии стоит напомнить о широчайшей распространенности в XVIII в. жанра басни. Басни тогда писали почти все поэты — кроме, между прочим, И. А. Крылова, который писал тогда прозу и пьесы, а за басни взялся в 1810-е гг., когда другие как раз утратили интерес к их сочинению.

Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 230 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09000-0

Минералов, Ю. И. - История русской литературы XVIII века – Содержание

Предисловие
Введение
Литературные искания. Время барокко
  • Симеон Полоцкий (1629—1680)
  • Протопоп Аввакум (1620—1682)
  • Феофан Прокопович (1681—1736)
  • Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744)
  • Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768)
  • Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765)
Русские классицисты
  • Александр Петрович Сумароков (1717—1777)
  • Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807)
  • Василий Иванович Майков (1728—1778)
  • Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804)
  • Михаил Никитич Муравьев (1757—1807)
  • Ипполит Федорович Богданович (1743—1803)
Просветители
  • Федор Александрович Эмин (1735—1770)
  • Михаил Дмитриевич Чулков (1744—1792)
  • Матвей Комаров (1733—1812)
  • Василий Алексеевич Левшин (1746—1826)
  • Владимир Игнатьевич Лукин (1737—1794)
  • Михаил Иванович Попов (1742—1790)
  • Николай Петрович Николев (1758—1815)
  • Александр Онисимович Аблесимов (1742—1783)
  • Михаил Алексеевич Матинский (1750—1820)
  • Николай Гаврилович Курганов (1725—1796)
  • Николай Иванович Новиков (1744—1818)
  • Александр Николаевич Радищев (1749—1802)
  • Денис Иванович Фонвизин (1745—1792)
  • Гавриил Романович Державин (1743—1816)
Державинская эпоха
  • Василий Петрович Петров (1736—1799)
  • Николай Александрович Львов (1751—1803)
  • Василий Васильевич Капнист (1758—1823)
  • Иван Иванович Хемницер (1745—1784)
  • Яков Борисович Княжнин (1742—1791)
  • Ермил Иванович Костров (1755—1796)
  • Иван Андреевич Крылов (1769—1844)
Русский сентиментализм
  • Иван Иванович Дмитриев (1760—1837)
  • Владимир Васильевич Измайлов (1773—1830)
  • Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1751—1828)
  • Михаил Васильевич Сушков (ум. 1799)
  • Николай Михайлович Карамзин (1766—1826)
Писатели грани веков
  • Семен Сергеевич Бобров (1765 [или 1763] —1810)
  • Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)
Заключение
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы - Учебник для среднего профессионального образования

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. —(Профессиональное образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-10164-5

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1800—1830-е годы – Содержание

Предисловие
Введение
Творческие искания начала XIX века. Проблема романтизма
  • Владислав Александрович Озеров (1769—1816)
  • Александр Александрович Шаховской (1777—1846)
  • Павел Александрович Катенин (1792—1853)
  • Семен Сергеевич Бобров (1765—1810)
  • «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»
  • Александр Христофорович Востоков (1781—1864)
  • Иван Петрович Пнин (1773—1805)
  • Николай Федорович Остолопов (1783—1833)
  • Михаил Васильевич Милонов (1792—1821)
  • «Вольное общество любителей российской словесности»
  • Александр Семенович Шишков (1754—1841)
  • Александр Николаевич Оленин (1763—1843)
  • Николай Иванович Гнедич (1784—1833)
  • Анна Алексеевна Волкова (1781—1834)
  • Анна Петровна Бунина (1775—1828)
  • Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837)
Иван Андреевич Крылов (1769—1844)
Константин Николаевич Батюшков (1787—1855)
Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)
Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829)
Поэты пушкинской эпохи
  • Василий Львович Пушкин (1770—1830)
  • Иван Иванович Козлов (1779—1840)
  • Денис Васильевич Давыдов (1784—1839)
  • Князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1878)
  • Иван Петрович Мятлев (1796—1844)
  • Федор Николаевич Глинка (1786—1880)
  • Сергей Николаевич Глинка (1776—1847)
  • Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826)
  • Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846)
  • Антон Антонович Дельвиг (1798—1831)
  • Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830)
  • Николай Михайлович Языков (1803—1846)
  • Алексей Степанович Хомяков (1804—1860)
  • Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827)
  • Каролина Карловна Павлова (1807—1893)
  • Евдокия Петровна Ростопчина (1811—1858)
  • Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842)
Евгений Абрамович Боратынский (1800—1844)
Прозаики пушкинской эпохи
  • Василий Трофимович Нарежный (1780—1825)
  • Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836)
  • Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852)
  • Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859)
  • Николай Иванович Греч (1787—1867)
  • Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800—1858)
  • Иван Иванович Лажечников (1792—1869)
  • Орест Михайлович Сомов (1793—1833)
  • Александр Александрович Бестужев (1797—1837)
  • Александр Фомич Вельтман (1800—1870)
  • Николай Филиппович Павлов (1805—1864)
Владимир Федорович Одоевский (1803—1869)
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)
  • Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872)
  • Иван Иванович Пущин (1789—1859)
  • Петр Павлович Ершов (1815—1869)
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)
  • Василий Васильевич Капнист (1758—1823)
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)
Романтики лермонтовского времени
  • Александр Иванович Полежаев (1804—1838)
  • Степан Петрович Шевырев (1806—1864)
  • Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)
  • Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868)
  • Федор Николаевич Менцов (1817—1848)
  • Андрей Иванович Подолинский (1806—1886)
  • Виктор Григорьевич Тепляков (1804—1842)
  • Николай Алексеевич Некрасов (1821—1876)
Заключение
Приложения. Культурно-исторические материалы
  • Н. М. Карамзин. Что нужно автору?
  • Н. М. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов?
  • Н. М. Карамзин. <О богатстве языка>
  • В. А. Жуковский. Святая Русь
  • П. А. Вяземский. О Державине
  • П. А. Вяземский. Из «Старой записной книжки»
  • А. С. Грибоедов. Из письма П. А. Катенину
  • А. С. Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова
  • А. С. Пушкин. О поэзии классической и романтической
  • А. С. Пушкин. «Бал» Баратынского
  • И. В. Киреевский. О Стихотворениях г. Языкова
  • И. В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина
  • В. Г. Белинский. «Герой нашего времени» Сочинение М. Лермонтова
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годыМинералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-09018-5

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1840—1860-е годы – Содержание

Предисловие
Введение
Творческие искания начала 1840-х годов
  • Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873)
  • Владимир Федорович Одоевский (1804—1869)
«Гоголевское направление» в русской литературе (натуральная школа)
  • Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1900)
  • Иван Иванович Панаев (1812—1862)
  • Яков Петрович Бутков (1820 или 1821—1856)
Высокая классика
  • Александр Иванович Герцен (1812—1870)
  • Иван Александрович Гончаров (1812—1891)
  • Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
  • Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)
  • Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)
  • Иван Саввич Никитин (1824—1861)
  • Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859)
  • Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860)
  • Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886)
  • Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
  • Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)
  • Алексей Константинович Толстой (1817—1875)
  • Александр Николаевич Островский (1823—1886)
  • Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903)
  • Алексей Феофилактович Писемский (1821—1881)
  • Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)
  • Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
Литература перелома века (конец 1850-х — 1860-е годы)
Заключение
Филолого-культурологический глоссарий
Приложения. Культурно-исторические материалы
  • Н. А. Добролюбов. Что такое обломовщина?
  • Аполлон Григорьев. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)
  • Д. И. Писарев. Мотивы русской драмы
  • В. А. Зайцев. Стихотворения Н. Некрасова
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История отечественной литературы» и смежным дисциплинам

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годыМинералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 441с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-09666-8

Минералов, Ю. И. - История русской литературы. 1870—1890-е годы – Содержание

Предисловие
Введение
Творческие искания 1870—90-х годов
  • Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
  • Григорий Петрович Данилевский (1829—1890)
  • Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905)
  • Евгений Андреевич Салиас (1840—1908)
  • Павел Иванович Мельников-Печерский (1818—1883)
  • Николай Семенович Лесков (1831—1895)
  • Константин Константинович Случевский (1837—1904)
  • Аполлон Аполлонович Коринфский (1868—1937)
  • Платон Николаевич Краснов (1866—1924)
  • Витольд-Константин Николаевич Розенблюм (1862—1937)
  • Константин Михайлович Фофанов (1862—1911)
  • Семен Яковлевич Надсон (1862—1887)
Русский натурализм 1870—90-х годов
  • Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921)
  • Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936)
  • Иероним Иеронимович Ясинский (1850—1931)
  • Владимир Алексеевич Гиляровский (1853—1935)
  • Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938)
  • Игнатий Николаевичи Потапенко (1856—1929)
  • Николай Георгиевич Михайловский (1852—1906)
  • Константин Михайлович Станюкович (1843—1903)
  • Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912)
Поэты конца XIX века
  • Иван Захарович Суриков (1841—1880)
  • Леонид Николаевич Трефолев (1839—1905)
  • Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913)
  • Великий князь Константин Константинович Романов (1858—1915)
  • Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893)
  • Даниил Максимович Ратгауз (1868—1937)
  • Мария Александровна Лохвицкая (1869—1905)
  • Надежда Александровна Лохвицкая (1872—1952)
  • Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945)
  • Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941)
  • Николай Максимович Виленкин (1855—1937)
  • Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900)
  • Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942)
  • Антон Павлович Чехов (1860—1904)
  • Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905)
  • Ипполит Васильевич Шпажинский (1844—1917)
  • Прозаики чеховского времени
  • Владимир Галактионович Короленко (1853—1921)
  • Викентий Викентьевич Смидович (1867—1945)
  • Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888)
  • Заключение
Приложения. Культурно-исторические материалы
  • Л. Н. Толстой. Несколько слов по поводу книги «Война и мир»
  • Н. С. Лесков. Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому
  • Ф. М. Достоевский «Смятенный вид»
  • Ф. М. Достоевский. Ряженый
  • М. Горький. Н. С. Лесков
  • М. Горький. В. Г. Короленко
  • Н. К. Михайловский. Русское отражение французского символизма
  • В. В. Вересаев. Что нужно для того, чтобы быть писателем?
Рекомендуемая литература
Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам
Views 367
Rating 5.0 / 5
Added 17.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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