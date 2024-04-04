Якоб и Вильгельм Гримм - Жуткие сказки братьев Гримм

С возвращением в мрачный мир братьев Гримм! Здесь вас ждут десять историй — старых и вместе с тем совершенно новых. Сказка подвижна, и такой она была всегда: начиная с древнейших времен, когда первые люди расселись вокруг костра и повели рассказ. Мы не знаем, кто придумал эти истории, как они возникли, но они кочуют из страны в страну и существуют во множестве вариантов. Нам кажется, что мы знаем историю Белоснежки вдоль и поперек, но так ли это? Чем же на самом деле она закончилась? Сказки, собранные братьями Гримм в Германии в начале XIX века, относятся к числу самых известных и любимых во всем мире, и именно братья первыми стали их со временем переписывать.

Сказка подвижна, для нее не существует жестких правил. Конечно, сказка может начинаться словами «однажды давным-давно…» и заканчиваться «…и жили они счастливо до самой смерти». В сказке могут встретиться повторы и магическое число три. Но это вовсе не обязательно. Все правила о том, какой должна быть настоящая сказка, были придуманы после того, как сказки перестали рассказывать. Для этой книги мы отобрали десять лучших историй братьев Гримм — грубых, жестоких, злых, прекрасных, поразительных, чудесных, затейливых — можно перечислять бесконечно. Кто-то, возможно, возразит — они же адресованы исключительно детям. Ведь это сказки, и некоторые истории братьев Гримм со временем действительно стали чересчур адаптированными для детей. Появились очеловеченные животные и истории про Красную Шапочку и Ханса и Грету в картинках для малышей. Куда же подевалось все жуткое и страшное? В том числе это «страшное» мы и хотим вернуть в сказку. Вернуть тот прежний мир, те первоначальные истории, которые, несомненно, предназначались не только детям, но и любому, кто желал послушать занимательный рассказ. А разве таких мало?

Сказка подвижна, но мы старались по мере сил не отступать от первоисточника. Вместе с тем мы что-то добавляли, а что-то опускали в случаях, когда истории позволяли и побуждали вносить правки, подробнее об этом сказано в послесловии. Все отобранные сказки остаются сказками братьев Гримм, но мы пересказали их своими словами и дали волю своей фантазии. Истинным даром и наслаждением было для нас окунуться в этот таинственный, опасный и чудесный мир, который существовал однажды.

Якоб и Вильгельм Гримм - Жуткие сказки братьев Гримм

пересказ Кеннета Бё Андерсена и Бенни Бёдкера

пер. с датск. М. Канарской

Москва : Издательство АСТ, 2023, 192 с.

Серия "Скандинавские боги"

ISBN 978-5-17-156481-0

Якоб и Вильгельм Гримм - Жуткие сказки братьев Гримм - Содержание

Предисловие

Белоснежка

Рука с ножом

Человек-медведь

Летне-зимний сад

Синий огонёк

Трое подмастерьев

Куст можжевельника

Гора Сезам

Дитя Марии

Спящая красавица

Послесловие