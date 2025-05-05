Грин Ричард - Используйте свои дары

Скорее всего, вы взяли в руки эту книгу, поскольку хотите, чтобы ваша жизнь была более продуктивной и понимаете, что дары, сокрытые внутри вас, имеют к этому непосредственное отношение. Существенной частью нашего служения в течение многих лет была помощь людям в раскрытии их даров. Каждый из нас учит об этом уже по 30 лет; мы пересматриваем используемые подходы и стараемся узнавать что-то новое из многочисленных разговоров с пасторами, студентами, коллегами, членами церкви и наставниками. Бог сотворил вас для добрых дел. Он запланировал все это еще до того, как вы родились. Совершение этих добрых дел, как индивидуально, так и корпоративно, достижимо в большей степени через применение данных нам Богом способностей, называемых духовными дарами. Некоторые христиане вообще не понимают, в чем они одарены; у них такой менталитет, что в служении Богу «всем подходит одно и то же». Некоторые христиане копируют других в попытке достичь эффективности. Слава Богу, многие смогли увидеть, как именно Бог сотворил их и начали искать свое место в церковном сообществе. Это лишь один аспект эффективной христианской жизни, но крайне важный. В течение многих веков церковь интересовала тема духовных даров. Даже когда казалось, что определенные теологические взгляды игнорировали возможность практиковать дары, эти дары все равно действовали. Есть достоверные исторические свидетельства, что дары Духа действовали в церкви вплоть до третьего века, прежде чем начали постепенно уходить со сцены, но полностью они не исчезали никогда. Нужно заметить, что интерес к духовным дарам особенно возрос в последние 40 лет. Это в большей степени произошло благодаря тому, что было возрождено учение о Духе Святом и переживании Его присутствия. Это, наряду с повышенным вниманием к самим себе и попыткой больше узнать о том, как мы сотворены, а также появлением теорий о разных типах личности и распространением популярной психологии, привело к повышенному интересу к вопросу даров.

Грин Ричард - Используйте свои дары

«ЛитРес: Самиздат», 2020 84стр

Грин Ричард - Используйте свои дары - Содержание

Введение

Глава 1. Свежий взгляд на дары

Глава 2. Одаренность и обычный христианин

Случайность или суверенный выбор

Глава 3. Общий обзор даров

Определения даров

Глава 4. Духовные дары из главы послания Римлянам

Наиболее частые преграды к обнаружению своего дара

Пять причин, по которым нам сложно раскрыть наши дары

Живая жертва и получаемые нами дары

Глава 5. Взгляд на жизнь вокруг нас

Немного помощи для мотивации Разная мера

Глава 6. Благодать и ответственность

Платформа для действия даров

Сбалансированное служение

Глава 7. Когда невидимый Бог являет Себя

Глава 8. Лидерские служения – послание Ефесянам 4 глава

Глава 9. Развивая нашу одаренность

Как нам развивать дары?

Главное и второстепенное

Глава 10. Варнава: библейский очерк

Глава 11. Два постоянных спутника

Слуга и распорядитель

Не пренебрегай своим даром

Глава 12. Нужда в более чем природной одаренности

Если бы естественных даров было достаточно

Глава 13. Христос как образец для нас

Иисус и Его учение

Иисус как наш образец

Служение Иисуса началось, когда на Него сошел Дух Святой

Глава 14. Свидетельство истинности даров Святого Духа

Четыре свидетельства истинности дара

Говорение на иных языках помогает нам принимать от Бога и слышать Его

Глава 15. Наделение силой Святого Духа

Как служить в Божьей силе

Подготовка к служению в Божьей силе

Глава 16. Движение в Духе Святом

Три области дисциплины

Наш опыт и Его присутствие

Оценивайте результат

Гибкость

Глава 17. Как получать пророческое слово

Принципы для различения истинности пророческого слова

Глава 18. Процесс определения

Три группы людей, необходимые для подтверждения проявляющихся в нас даров

Заключение

Приложение 1: Материалы для работы в группах, рассчитанные на 4 недели

Встреча 1

Встреча 2

Встреча 3

Встреча 4

Приложение 2: Анкеты

Анкета по выявлению духовных даров

Оценка опыта в служении

Исследование естественных способностей

Оценка характера

Приложение 3. Бриллиант одаренности