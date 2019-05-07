Эта книга, нужно признаться сразу, — предприятие вынужденное, поскольку в ней представлены пока лишь предварительные результаты моей работы над большой темой «Языковые и литературные контакты славян и евреев в средневековой Slavia Orthodoxa», причём предварительные даже в области славянской библеистики, так или иначе связанной с восточнославянскими переводами с еврейских источников или с правкой по ним существующих, ещё старославянских по происхождению, библейских переводов. Необходимость публикации этих материалов объясняется тем, что при подготовке статьи «Славяно-русские пятикнижия XV-XVI вв. с правками и глоссами по Масоретскому тексту и другим семитским источникам: новые лингвотекстологические данные» для сборника докладов российской делегации на XXVI Международном съезде славистов (Белград, август 2018 г.) я столкнулся с невозможностью уместить в небольшой по объёму статье всю ту важную информацию, что удалось получить за несколько лет изучения Правленого Пятикнижия.

Структура предлагаемой читателю книги в целом совпадает со структурой статьи для сборника докладов (именно поэтому её можно считать материалами к моему докладу в Белграде), однако содержательно книга существенно расширена — в неё включены новые данные, как частично уже ранее опубликованные мною, так и — во многом — до сих пор ещё нигде не представленные.