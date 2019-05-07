Грищенко - Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века
Эта книга, нужно признаться сразу, — предприятие вынужденное, поскольку в ней представлены пока лишь предварительные результаты моей работы над большой темой «Языковые и литературные контакты славян и евреев в средневековой Slavia Orthodoxa», причём предварительные даже в области славянской библеистики, так или иначе связанной с восточнославянскими переводами с еврейских источников или с правкой по ним существующих, ещё старославянских по происхождению, библейских переводов. Необходимость публикации этих материалов объясняется тем, что при подготовке статьи «Славяно-русские пятикнижия XV-XVI вв. с правками и глоссами по Масоретскому тексту и другим семитским источникам: новые лингвотекстологические данные» для сборника докладов российской делегации на XXVI Международном съезде славистов (Белград, август 2018 г.) я столкнулся с невозможностью уместить в небольшой по объёму статье всю ту важную информацию, что удалось получить за несколько лет изучения Правленого Пятикнижия.
Структура предлагаемой читателю книги в целом совпадает со структурой статьи для сборника докладов (именно поэтому её можно считать материалами к моему докладу в Белграде), однако содержательно книга существенно расширена — в неё включены новые данные, как частично уже ранее опубликованные мною, так и — во многом — до сих пор ещё нигде не представленные.
Александр Игоревич Грищенко - Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века - предварительные итоги лингвотекстологического изучения
М: Древлехранилище, 2018 - 176 с.
ISBN 978-5-93646-332-7
Александр Игоревич Грищенко - Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века - предварительные итоги лингвотекстологического изучения - Содержание
От автора
1.Правленое славяно-русское Пятикнижие: история изучения и проблема выделения редакции
2.Перечень известных списков Правленого славяно-русского Пятикнижия
3.Синагогальные недельные главы в Правленом славяно-русском Пятикнижии
4.Оглавление Правленого славяно-русского Пятикнижия
5.Типы глосс и эмендаций в Правленом славяно-русском-Пятикнижии
- 5.1. Имена собственные
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5.2. Понятия и реалии иудаизма
- 5.2.1. Календарные глоссы
- 5.2.2. Глоссы, связанные с кашрутом
- 5.2.3. Благочестиво-эвфемистические глоссы
- 5.3.Правка по другим редакциям славянского Восьмикнижия
- 5.4.Множественные глоссы
6.Источники глосс и эмендаций Правленого славяно-русского Пятикнижия
- 6.1. Таргумы, мидраши и иудейские толкования
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6.2. Тюркский таргум
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6.2.1. Версии, рукописи и издания тюркского таргума Пятикнижия
- I.Золотоордынская редакция тюркского таргума
- II.Крымская редакция тюркского таргума Пятикнижия
- III.Турецкая редакция тюркского таргума Пятикнижия
- IV.Тракайская редакция тюркского таргума Пятикнижия
- V. Галицкая редакция тюркского таргума Пятикнижия
- 6.2.2. Стурлабы vs. кумиры: аргумент астролябии
- 6.2.3. Сводный перечень тюркских глосс и эмендаций Правленого славяно-русского Пятикнижия...
- 6.2.1. Версии, рукописи и издания тюркского таргума Пятикнижия
- 6.3. Возможные заимствования из чешской Библии
7. Отражение в Правленом славяно-русском Пятикнижии системы произношения древнееврейского языка
8. Наследие Правленого славяно-русского Пятикнижия в дальнейшей истории церковнославянской Библии
9.Связь между Правленым славяно-русским Пятикнижием и глоссами в Толковых Пророчествах
10. Проблема средневекового славянского таргума
11. Связь Правленого славяно-русского Пятикнижия с другими сочинениями эпохи «жидовствующих»
12.Вместо заключения:
Правленое славяно-русское Пятикнижие как часть гуманистического библейского проекта на восточнославянских землях
Сокращённые названия библиотек и древлехранилищ
Библиография
Рукописи
Аутентичные печатные издания источников
Публикации источников
Словари и справочники
Электронные базы данных
Литература
Summary
Contents
Александр Игоревич Грищенко - Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века - предварительные итоги лингвотекстологического изучения - От автора
«Slavia Orthodoxa» (или «Православная Славия))) в противоположность «Slavia Romana» (или «Католической Славии»)-понятие, введённое выдающимся итальянским славистом XX в. Рикардо Пиккио [2003], за которым стоит, конечно, средневековый мир православного славянства, объединённого не только конфессиональной принадлежностью к восточному (византийскому) христианству и общим языком - (церковно)славянским[1], но и общей литературной традицией, слабо разграничивавшейся по «национальному» признаку. Именно поэтому сложно сразу сформулировать, какой именно памятник письменности, названный в заглавии этой книги «славяно-русским», стал предметом моего исследования. В основе этого памятника лежит старославянский (болгарские коллеги поправили бы меня: староболгарский) четий, т. е. не богослужебный, а полный, предназначенный для келейного чтения перевод с греческого языка Восьмикнижия — первых восьми книг христианского Ветхого Завета: Бытие (Быт), Исход (Исх), Левит (Лев), Числа (Числ), Второзаконие (Втор), Книга Иисуса Навина (Нав), Книга Судей (Суд) и Руфь.
Этот перевод был осуществлён по меньшей мере дважды: сначала свт. Мефоди-ем (от него почти ничего не сохранилось), а затем в Симеоновскую эпоху в Первом Болгарском царстве (конец IX - начало X в.) -предположительно Григорием Пресвитером [Алексеев 1999: 154155, 163-169]. Самый ранний список - так называемое Лаврское Пятикнижие {Тр.If — восточнославянского происхождения, тогда как немногочисленные собственно южнославянские списки относятся к более поздней южнославянской редакции.
[1] В отношении этого языка я предпочитаю использовать аутентичный термин славянский (сами носители свой язык иначе почти и не называли) и придерживаюсь концепции, изложенной в статье проф. Гельмута Кай-перта [2017].
2018-11-04
Ответьте на мои сообщения. Автор))
Уважаемый автор, а позвольте полюбопытствовать, где есть Ваши сообщения, на которые надо отвечать?