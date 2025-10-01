Громадка — - Перелом в протестантской теологии

Для нас, людей старшего поколения, то, что мы называем **переломом в теологии XX века**, является частью личной жизни, частью личной теологической судьбы. Что же, собственно, произошло? Когда стала рушиться теология, в которой мы росли с самой ранней юности, как та теология, которую мы, верующие, в юности принимали и признавали? Какие мотивы оказали здесь решающее влияние? Сегодня это для нас является уже частью истории. Однако мы должны эти события воскрешать, снова и снова проверять и пересматривать их, мы должны, обязаны, постоянно задавать себе вопрос: являются ли категории, которые мы употребляем сегодня, правильными?

Для современных теологов чрезвычайно полезно разобраться с вопросами о том, как возникла новая послевоенная теология — **теология диалектическая, теология кризиса**. Сегодня мы воспринимаем зачастую как совершенно понятные, сами собой разумеющиеся тезисы, которые двадцать — тридцать лет тому назад являлись предметом самых разнообразных нападок на теологических факультетах. Нередко мы о них даже не задумываемся. Но есть необходимость в том, чтобы однажды мы все-таки обдумали их и попытались понять мотивы появления этих тезисов. Каждая теология стоит перед угрозой краха. В связи с этим важно познакомиться с категориями, которые мы используем сегодня, в рамках которых мы мыслим, представить то горнило, через которое они прошли, после того как родились. Важно понять их в момент рождения, когда они создавались с большим трудом и в борьбе. Ибо опасно слишком легко принимать готовые вещи. Человек в этом случае может быть ослеплен, и для него становится невозможным понять собственное содержание в познании веры. Ни одну теологическую категорию нельзя воспринимать как само собой разумеющуюся. Она должна быть предметом неустанной критики, мысленно она должна постоянно строиться снова.

Когда вы изучаете какую-либо догматическую формулу или же подвергаете ее экзегезе, имейте в виду: каждый вывод, каждая догматическая формула живет своей жизнью и имеет силу лишь тогда, когда она **горит и жжет** так, что ее нельзя даже удержать. Когда же, например, экзегеза станет лишь нормативным исследованием — она перестанет быть теологией.

**Христианская теология — это не законничество**. Она родилась лицом к лицу с воскресшим из мертвых Господом и в эпоху Павла в борьбе с еврейским законничеством.

Громадка Й.Л. — Перелом в протестантской теологии

Пер. с чешск., англ. /Общ. ред. и сост. М.Сато, В.Винокурова. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», — 1993. — 192 с.

ISBN 5-01-004046-8

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