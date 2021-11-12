Киев, лето 1895 года

В своих дневниках, уже после смерти Шестова, Варвара Григорьевна назвала его “потусторонним другом”. Она часто записывала свои сны. В одном из таких видений ей явился Лев Исаакович, с которым у нее состоялся причудливый диалог. Шестова уже одиннадцать лет не было на свете, а восьмидесятилетней Малахиевой-Мирович оставалось жить всего пять лет. Именно в запредельном диалоге вдруг открылась картина их первой встречи и начала отношений:

Разговор с потусторонним другом. (Покойный Шестов спрашивает Варвару о том, что ей запомнилось сильнее всего во время их первой встречи.)

— Начните с того, о чем вы думали, что вспоминали, когда почувствовали, что я приблизился к орбите души вашей.

— О том, — сказала я, — о чем мы говорили с вами в первый день нашего знакомства, когда вы провожали меня от Тарасовых к дому, где я жила, недалеко от Храма Андрея Первозванного (в Киеве). И мы с вами опустились на ступени храма, — задумчиво продолжала я, — и загляделись на безбрежные синие дали Заднепровья, в первых лучах рассвета. Мы долго молчали, а потом вы заговорили об искушении Христа диаволом: если Ты сын Божий, то бросься с вершины этой горы, и Отец Твой пошлет ангелов своих поддерживать Тебя, и Ты не преткнешься ногой о камень — и даст Тебе Отец Твой все богатства мира и славу их, если поклонишься мне. И о власти превращения камней в хлебы...

Почему они заговорили именно об искушениях Христа? Наверное, им казалось, что испытания были приготовлены каждому из них. На преодоление искушений уйдет вся жизнь. “Но если есть Бог, если все люди — дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть”, — напишет Шестов в книге “Апофеоз беспочвенности”, и эта мысль будет самой дорогой для него. А Варвара на свой лад перескажет его слова на страницах дневника: “Если мы дети Бога, то нам не надо ничего бояться и ни о чем жалеть”.

Она не раз будет вспоминать эту встречу, говоря о “расширенном сознании”, то есть о состоянии, когда ее душа касалась “иной страны, иного бытия”. “В 26–27 лет — писала она, перечисляя исключительные мгновения жизни, — ранним утром у порта- ла Андреевской Церкви в Киеве пережитое вместе с Л.И. отречение от «всего богатства мiра и славы его» (после чтения евангелия об искушении Христа диаволом)”.

Познакомились они, как следует из рассказа Варвары, в госпитальной квартире врача Константина Тарасова. Оттуда Лёля Шварцман (именно так звали тогда будущего философа) отправился проводить ее домой. Видимо, они гуляли всю ночь. Летним утром, когда Лёля и Варвара сидели на ступенях и смотрели на восход солнца над Андреевской церковью, у каждого из них в жизни начинался новый этап, о котором они еще не догадывались.

Для Льва Шварцмана — это время мучительных раздумий, связанных с выбором будущего. Он был старшим сыном Исаака Моисеевича Шварцмана, крупного коммерсанта, создавшего большое дело — “Мануфактурные склады Исаака Шварцмана”. В семье помимо него было еще два младших брата и четыре сестры. Главная цель, которую ставил перед ним властный отец, — продолжение семейного дела. И хотя Лев, вероятно, пытался сойти с предначертанного пути — отучился на физико-математическом факультете Московского университета, затем перевелся на юридический Киевского университета, который окончил в 1889 году, увлекался марксизмом и социальными теориями, подготовил диссертацию “О положении рабочего класса в России”, впоследствии запрещенную цензурой, занимался литературой и философией, писал рассказы, очерки, статьи, которые уже печатали в киевской ежедневной газете “Жизнь и искусство” и в “Киевском слове”, — это не представлялось возможным.

Однако примириться с родительским выбором он до конца не мог. Чем дальше, тем больше ему становилось очевидно, что, ес- ли он посвятит свою жизнь семейной торговле сукнами, это обернется для него настоящей катастрофой. Но при этом решимости пойти против воли отца у Льва не было. Если бы он был уверен, что его призвание в литературе, которую беззаветно любил, то это дало бы ему силы. Однако настоящим писателем он себя не чувствовал. Он страстно читал Евангелие, философские книги, пытаясь найти свое место в мире.

Наталья Громова - Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах

Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. — 413 с.

ISBN 978-5-17-139109-6

Наталья Громова - Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах - Содержание

Небольшое вступление

Киев, лето 1895 года

Переверзовка, лето 1895 года

Осень 1895 года

Настя. Зима 1895-1896 годов

Бегство

Приключения Варвары. Европа, лето 1896 года

Лето-осень 1896 года

За границей и в России. Конец 1896 года

Появление Анны Березовской

Но разговор не прерывается

Варварин Петербург. 1897 год

Варварин Петербург. 1898 год

Рождение Льва Шестова и сестер Мирович

Дремучий лес

Анастасия Мирович и Валерий Брюсов

Общий круг: Семён Лурье

Болезнь Насти

Апофеоз беспочвенности. Ответы на вызовы судьбы и другие события

Влюбленная дружба: Евгения Герцык

Михаил Шик и Варвара. “Многообразие религиозного опыта”

Встреча Варвары с Львом Толстым. 1909 год

Коппе, 1911-1912 годы

Сергей Листопадов. Москва, 1914-1916 годы

1917 год

Киев, 1919-1920 годы

Поезд. Разлука навсегда

Смерть Надежды Бутовой. Поверх барьеров

После всего

Эпилог

ПИСЬМА

Переписка Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович

Письма Варвары Малахиевой-Мирович Леонилле Тарасовой

ВОСПОМИНАНИЯ ВАРВАРЫ МАЛАХИЕВОЙ-МИРОВИЧ

О Льве Толстом. В Ясной Поляне

О Надежде Сергеевне Бутовой, актрисе Художественного театра (1920-1921 годы)

Указатель имен