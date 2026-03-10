Блохин - История Поместных Православных Церквей

Блохин - История Поместных Православных Церквей
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History

Блохин Bладимир - История Поместных Православных Церквей

Учебное пособие

Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2014. 608 с.

ISBN 978-5-8295-0246-1

Блохин Bладимир - История Поместных Православных Церквей - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. Методологические основы курса

  • Глава 2. Феномен Поместных Церквей в Православии. Этапы развития Поместных Церквей

РАЗДЕЛ I. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА VII ВЕКА

  • Глава 3. Апостольские кафедры Востока

  • Глава 4. Две «Вселенские» Церкви: от Босфора до Закавказья

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ B VІІ-XV BEKAX

  • Глава 5. Восточные Патриархаты и Кипрская Церковь в условиях арабского владычества и крестовых походов

  • Глава 6. Православная миссия Византии и образование автокефальных Церквей на юго-востоке Европы

РАЗДЕЛ III. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XV — НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСТРОВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

  • Глава 7. Православные Церкви Ближнего Востока в условиях османского завоевания

  • Глава 8. Православие на юго-востоке Европы под исламским полумесяцем

РАЗДЕЛ IV. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ НА ГРАНИЦАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

  • Глава 9. Православие в среде западных славян

  • Глава 10. Имперский охват русского Православия: Закавказье и Северная Америка

РАЗДЕЛ V. ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР В XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

  • Глава 11. Поместные Церкви Ближнего Востока

  • Глава 12. Православные Церкви Юго-Восточной Европы

  • Глава 13. Автокефальные Православные Церкви Восточной Европы и Америки

  • Глава 14. Святая Гора Афон и автономные Православные Церкви

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

  • Источники - Исследования

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Словарь терминов - Приложение 2. Органы управления в зарубежных Поместных Православных Церквах - Приложение 3. Статистические данные по зарубежным Поместным Православным Церквам - Приложение 4. Список использованных сокращений

