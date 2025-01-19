Грудем, Уэйн - Систематическое богословие - Введение в библейское учение

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Что такое систематическое богословие? Было предложено много разнообразных определений, однако в этой книге будет использоваться следующее: систематическое богословие — это любое исследование применительно к любой теме, которое дает ответ на вопрос: чему в целом Библия учит нас сегодня?

Это определение показывает, что систематическое богословие подразумевает подбор и осмысление всех важных отрывков из Библии, касающихся той или иной темы, а затем ясное изложение содержащегося в них учения, чтобы нам стало понятно, во что нам следует верить в рамках исследуемого вопроса.

1. Связь с другими дисциплинами. Таким образом, в этой книге основное внимание будет уделяться не историческому богословию (историческому исследованию подходов к тем или иным богословским проблемам, которыми занимались христиане различных эпох), и не философскому богословию (изучению богословских вопросов методами философского исследования вне связи с Библией и изучению Бога, исходя из наблюдения мира), и не апологетике (защите истинности христианской веры ради убеждения неверующих). Эти три направления, которыми христианам также следует заниматься, иногда включаются в более широкое определение термина систематическое богословие. В отдельных частях этой книги содержится исторический, философский и апологетический материал. Ведь изучение истории позволяет нам ознакомиться с теми взлетами и падениями, которые сопутствовали изучению Библии; изучение философии позволяет понять правильные и неправильные модели мышления, свойственные нашей культуре и другим культурам; изучение апологетики вооружает нас учением Писания против критики, выдвигаемой неверующими. Однако эти сферы исследования не являются основными в данной работе. Основное здесь — это сам текст Библии, и цель работы — осмысление того, что сама Библия говорит на ту или иную тему.

Если кто-то предпочитает употреблять терм ин «систематическое богословие» в более широком смысле, чем то значение, которое было определено выше, то это не меняет сути вопроса2. Те, кто пользуется более узким определением, согласятся, что прочие сферы исследования также очень важны для понимания систематического богословия, а те, кто использует более широкое определение, безусловно, согласятся с тем, что историческое богословие, философское богословие и апологетика могут не участвовать в процессе выбора и синтеза всех важных отрывков из Писания по той или иной теме. Кроме того, хотя исторические и философские исследования способствуют нашему осмыслению богословских вопросов, только Писание обладает высшим авторитетом в определении того, во что мы верим3, и потому вполне правильно прилагать определенные усилия именно к процессу анализа учения самого Писания.

Систематическое богословие в том виде, в каком мы его определили, отличается также от ветхозаветного богословия, новозаветного богословия и библейского богословия. В рамках этих отраслей исследуемые темы располагаются по историческому принципу и в том порядке, как они представлены в Библии. Таким образом, ветхозаветный богослов может поставить вопрос следующим образом: «Чему учит Второзаконие о молитве?», или: «Чему учит Псалтирь о молитве?», или даже: «Чему весь Ветхий Завет учит нас о молитве и как это учение развивалось в процессе написания Ветхого Завета?» В рамках новозаветного богословия исследователь может спросить: «Чему учит нас Евангелие от Иоанна о молитве?», или: «Чему учит Павел о молитве?», или даже: «Чему весь Новый Завет учит нас о молитве, и как это учение развивается в Новом Завете?»

Грудем, Уэйн - Систематическое богословие - Введение в библейское учение

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2004. — 1453 с.

ISBN 5-88869160-7

Грудем, Уэйн - Систематическое богословие – Содержание

Предисловие

Введение в систематическое богословие

Часть I. Учение о Слове Божьем

Глава 1. Слово Божье

Глава 2. Канон Писания

Глава 3. Авторитет Писания

Глава 4. Непогрешимость Писания

Глава 5. Ясность Писания

Глава 6. Необходимость Писания

Глава 7. Достаточность Писания

Часть II. Учение о Боге

Глава 8. Существование Бога

Глава 9. Познаваемость Бога

Глава 10. Свойства Бога: «непередаваемые» атрибуты

Глава 11. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты

Глава 12. Свойства Бога: «передаваемые» атрибуты (продолжение)

Глава 13. Бог в трех лицах: Троица

Глава 14. Творение

Глава 15. Провидение Божье

Глава 16. Чудеса

Глава 17. Молитва

Глава 18. Ангелы

Глава 19. Сатана и бесы

Часть III. Учение о человеке

Глава 20. Сотворение человека

Глава 21. Человек: мужчина и женщина

Глава 22. Сущность человеческой природы

Глава 23. Грех

Глава 24. Заветы между Богом и человеком

Часть IV. Учение о Христе и о Святом Духе

Глава 25. Личность Христа

Глава 26. Искупление

Глава 27. Воскресение и вознесение

Глава 28. Должности Христа

Глава 29. Работа Святого Духа

Часть V. Учение об искуплении

Глава 30. Общая благодать

Глава 31. Избрание и осуждение

Глава 32. Евангельский призыв и актуальный призыв

Глава 33. Рождение свыше

Глава 34. Обращение (вера и покаяние)

Глава 35. Оправдание (стать праведным пред Богом)

Глава 36. Усыновление (принятие в семью Бога)

Глава 37. Освяшение (возрастание в подобие Христу)

Глава 38. Крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом

Глава 39. Неотступность Святых (стойкость в христианской вере)

Глава 40. Смерть и промежуточное состояние

Гйава 41. Прославление (обретение воскрешенного тела)

Глава 42. Единение с Христом

Часть VI. Учение о Церкви

Глава 43. Церковь: ее природа, признаки и цели

Глава 44. Чистота и единство Церкви

Глава 45. Власть Церкви

Глава 46. Церковное правление

Глава 47. Средства обретения благодати в Церкви

Глава 48. Крещение

Глава 49. Вечеря Господня

Глава 50. Поклонение

Глава 51. Духовные дары. Общие вопросы

Глава 52. Новозаветное учение о духовных дарах

Часть VII. Учение о грядущем

Глава 53. Возвращение Христа: когда и как?

Глава 54. Миллениум

Глава 55. Последний суд и вечное наказание

Глава 56. Новое небо и новая земля

Приложения

Приложение 1. Исторические символы веры

Приложение 2. К вопросу о разногласиях по поводу слова "моногенес": «единственный» или «единородный»?

Аннотированный библиографический список евангельских систематических богословии

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