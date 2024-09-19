Автором данной работы по колдовству является брат Франческо Мария Гуаццо, член ордена амброзианцев, религиозного сообщества, локально распространенного в Милане.

История данного сообщества восходит к Средневековью, однако сама братия связала свое возникновение с именем святого Амвросия Миланского. Так в начале XIV века три дворянина Алессандро Кривелли, Альберто Безоццо и Антонио делла Пьетра-Санта, разочарованные распущенностью аристократического общества и двора Джованни II, ища убежища от мира, построили скромную часовню, которая вскоре стала общей молитвенной комнатой регулярного сообщества, и этот лесной приют можно назвать вполне справедливо колыбелью амбрози- анского ордена. В 1375 году папа Григорий XI утверждает правила святого Августина и устав для сообщества, дав им имя Fratres Sancti Ambrosii ad Nemus. Орден имел внутреннюю автономию, право выбирать своих руководителей, которые затем утверждались архиепископом Милана; одеждой монахов были схожие с одеждой монахов-августинцев коричневая туника, наплечник и капюшон. Орден следовал своему амвросианскому обряду. В дальнейшем различные монастыри были основаны в соответствии с этими принципами, но без какой-либо формальной связи между ними. В 1441 году папа Евгений IV объединил их в одну конгрегацию под названием Congregatio Sancti Ambrosii ad Nemus, сделал первоначальный дом главной резиденцией и установил систему правления, при которой генеральный капитул собирался каждые три года, избирал приоров, которые оставались на своем посту до следующего капитула. Был ректор, или высший генерал, которому помогали два «посетителя». В XVI веке происходило реформирование общества, так святой Карл Борромео, архиепископ Милана, способствовал поднятию дисциплины в ордене, а в 1589 году папа Сикст V объединил с Конгрегацией святого Амвросия монастыри группы, известной как «Братья апостолов бедной жизни» (или «Апостолини», или «Братья святого Варнавы»), чьи дома находились в провинции Генуя. Уния была подтверждена папой Павлом V в 1606 году, тогда конгрегация добавила имя святого Варнавы к своему названию, приняла новые конституции, разделила свои палаты на четыре провинции, две из которых, Сан-Клементе и Сан-Панкрацио, находились в Риме. В самом Милане их самым важным монастырем бьш приписанный к церкви Сан-Примо, приход, которой в более поздние годы был разделен между тремя другими церквями: Сан-Бартоломео, Сан-Бабила и Сан-Андреа. Орден имел и известные и почитаемые имена в своих рядах: блаженный Альберто Безоццо, блаженный Антонио Гонзага из Мантуи, блаженный Филиппо из Фермо, блаженный Герардо из Монцы, блаженный Гуордоте, блаженный Джованни, блаженный Плацидо и многие другие, которые прославили орден своей жизнью. Однако были не только монахи-подвижники, но и ученые-писатели Паоло Фобулотти (De potestate Рарае super Consilium), Асканио Таска, Микеле Мулаццани, Заккария Висконти и Франческо Мария Гуаццо.

Мария Франческо Гуаццо - Компендиум злодеяний

Издательские решения, 2024. — 444 с.

ISBN 978-5-0064-0857-9

Мария Франческо Гуаццо - Компендиум злодеяний – Содержание

Предисловие

Предисловие к читателю

Книга первая

Глава I. Природа и степень силы воображения

Глава II. Об искусственной магии

Глава III. Может ли эта магия производить истинные эффекты?

Глава IV. Какие чудеса творят ведьмы посредством дьявола?

Глава V. Люди древности приписывали ведьмам удивительные дела

Глава VI. О договоре ведьм с дьяволом

Глава VII. Своими ужасными делами и проклятиями ведьмы вызывают дождь, град и т. п.

Глава VHI. Власть ведьм над внешними вещами

Глава IX. Может ли дьявол по-настоящему обогатить своих подданных?

Глава X. Могут ли ведьмы своим искусством создавать живые существа?

Глава XI. Действительно ли существуют инкубы и суккубы-дьяволы и можно ли зачать с ними детей путем совокупления?

Глава XII. Действительно ли ведьмы перемещаются с места на место на свои ночные собрания?

Глава XIII. Могут ли ведьмы превращать тела из одной формы в другую?

Глава XIV. Есть ли у ведьм сила заставить зверей говорить?

Глава XV. Может ли дьявол сделать людей невосприимчивыми к пыткам?

Глава XVI. Можно ли с помощью колдовства и дьявольской работы менять пол?

Глава XVII. Могут ли духи мертвых являться людям?

Глава XVIII. О явлениях демонов или призраков

Глава XIX. Какодемоны используют свои магические способности по своей собственной воле

Книга вторая. О различных видах колдовства и некоторых других вопросах, которые следует знать

Глава I. О снотворных заклинаниях

Глава II. Ведьмы используют человеческие трупы для убийства людей

ГлаваШ. О ведьмовских ядах

Глава IV. О злодеяниях с помощью завязок

Глава V. О поджигательном колдовстве

Глава VI. Дьявол желает сохранить род ведьм

Глава VII. О различных способах, которыми ведьмы изливают свою злобу на человечество

Глава VIII. О различных болезнях, насылаемых демонами

Глава IX. Почему Бог позволяет дьяволу так активно заниматься колдовством?

Глава X. Правила, соблюдаемые ведьмами при возникновении и лечении болезней

Глава XI. Ведьмы при лечении болезней заимствуют нечто из религии

Глава XII. Угроза или избиение ведьм — лучший способ снять наложенные ими заклинания

Глава XIII. После множества богохульств, совершенных ведьмами, демон наконец пытается убедить их покончить с собой собственными руками

Глава XIV. Дьявол удерживает своей жесткой хваткой тех, кто однажды попал в его власть, даже когда они предстают в муках перед своими судьями, в святых местах или где бы они ни находились

Глава XV. Краткое содержание всех преступлений ведьм в сжатом виде

Глава XVI. Дьявол обманывает и соблазняет посредством ложных откровений или явлений

Глава XVII. Об обращении к суду

Глава XVIII. Об испытании единоборством 331 Глава XIX. О народном очищении через огонь 336 Глава XX. О суевериях народа

Третья книга, рассказывающая о божественных средствах для тех, кто околдован, и о некоторых других вопросах

Глава I. Законно ли снимать заклятие, чтобы исцелить того, кто заколдован?

Глава II. Как отличить бесноватых от тех, кто просто заколдован?

Глава III. Новые примеры милости божьей и тирании дьявола

Глава IV. О божественных и сверхъестественных средствах