К моменту рождения Ханса Урса фон Бальтазара 12 августа 1905 года красивый швейцарский город Люцерн, расположенный у истока реки Ройс на берегу озера Фирвальдштеттер, давно уже был свидетелем деяний его предков. Не углубляясь в историю этого рода, восходящую к 1547 году, когда семья Бальтазаров, происходившая из Тессина, обосновалась в Люцерне, я хотел бы упомянуть здесь некоторых его представителей, оказавших известное влияние на формирование будущего богослова.

Один из них, имевший с Хансом Урсом много общих черт, — это, несомненно, Иоганн Антон фон Бальтазар (1692-1763), монах-иезуит, посланный миссионером к индейцам Калифорнии ис 1750 по 1753 год занимавший должность провинциала орденской провинции Мексика. В начале 1930 года, вскоре после вступления в Общество Иисуса, Ханс Урс напишет своему отцу: «Ошгер из Лейзина прислал мне напечатанную в 1777 году латинскую книжечку, содержащую краткие биографии знаменитых жителей Люцерна. Среди них упоминаются и Бальтазары. Более всего - мексиканский иезуит Антоний, о котором, помимо прочего, говорится, что он публиковал книги, а его письма сияли добродетелью и познаниями... У меня, таким образом, есть высокие образцы!»

Элио Гуерьеро - Ханс Урс фон Бальтазар

Культурный центр «Духовная библиотека» Москва, 2009. - 327 с.

ISBN: 978-5-88060-192-9

Элио Гуерьеро - Ханс Урс фон Бальтазар - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Первая глава ДОЛГОЕ ПРИУГОТОВЛЕНИЕ

Вторая глава ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Третья глава БАРТИАНСКИЙ УНИВЕРСАЛИЗМ И БОГОСЛОВИЕ ИСТОРИИ

Четвертая глава АДРИЕННА ФОН ШПЕЙР

Пятая глава НАША ЗАДАЧА

Шестая глава СВЯТОСТЬ И БОГОСЛОВИЕ

Седьмая глава ФОРМА ХРИСТИАНСТВА

Восьмая глава ТРИЛОГИЯ ЛЮБВИ

Девятая глава ОТЕЦ ЦЕРКВИ СРЕДИ ШВЕЙЦАРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Почему я стал священником

II. Прощальное письмо Обществу Иисуса

III. Письмо Анри де Любаку

IV. Барт и догмат о взятии в небесную славу Преблагословенной Девы Марии

V. Об идее католического издательства

VI. Благодарственная речь на церемонии вручения премии Вольфганга Амадея Моцарта

VII. Краткий обзор моих идей

Элио Гуерьеро - Ханс Урс фон Бальтазар - Введение

В мае 1988 года заведующие национальными редакциями журнала «Communio» собрались на ежегодное совещание для обсуждения планов на будущий год. Встреча состоялась в Мадриде, где несколькими днями раньше проходил симпозиум, посвященный трудам Ханса Урса фон Бальтазара. В субботу, 14 мая, после полудня, во время перерыва в работе совещания небольшая группа его участников выехала из Мадрида в Эскуриал. Бальтазар, сидевший в микроавтобусе рядом со мной, был в хорошем расположении духа. Он говорил, что церковь Эскуриала, соединяющая в себе красоту итальянского Возрождения с испанской строгостью линий, очень подходит для молитвы и одна из красивейших в мире. Огромный монастырь Филиппа II - утопическая попытка аскезы власти - также восхищал Бальтазара и напоминал ему мечту его друга Рейнхольда Шнейдера. Перед красотой этого монастыря благоговейно умолк наш испанский гид. Это была моя последняя встреча со швейцарским богословом. Конец мая он провел в Зиттене (кантон Валлис) в гостях у брата и невестки. Однажды вечером в воскресенье он получил по телефону, по-видимому, ожидавшееся известие о назначении его кардиналом. По свидетельству невестки, Бальтазар был очень возбужден и тотчас удалился в свою комнату, сообщив родственникам эту новость только на следующий день.

Тем временем весть о назначении распространилась по всему миру, и многие поспешили с поздравлениями. Однако у знавших его не было иллюзий. Однажды он уже отклонил назначение и в этот раз согласился лишь после долгих сомнений. Потом появились эти странные прощальные письма, которые, будучи прочитаны a posteriori, наводят на мысль о внушении свыше: «Мой труд навсегда будет связан с Вашей работой»; «Это отнюдь не желанное церковное отличие тяжким грузом лежит на мне и заставляет надеяться на близкую кончину»; «Те, кто наверху, по-видимому, имеют другие планы». Тем не менее он покорно начал приготовления и отправился в Рим, чтобы снять размеры для кардинальского одеяния, которое он, однако, оставил в столице, так же как в свое время оставил там свою сутану после епископского синода. Бальтазар возвратился в Базель, в дом на Арнольд-Бёклин-штрассе, где он жил вместе с несколькими членами общины св. Иоанна. Там утром 26 июня 1988 года, за два дня до получения кардинальского достоинства, он принял смерть.

Под воздействием эмоций тех дней я решил написать статью в память об авторе «Богословской эстетики», который осмелился вновь, спустя столетия, сблизить красоту и теологию. Желая оставить более глубокий анализ богословия компетентным в этой сфере специалистам, я предполагал сосредоточиться только на биографическом материале. Но издатель побудил меня включить в книгу и сведения о произведениях Бальтазара, чтобы читатели получили очерк его жизни и творчества. Данная книга не претендует ни на критический разбор трудов швейцарского богослова, ни на их введение в сферу «общей богословской рефлексии». Ее цель гораздо скромнее: представляя синхронно события жизни и труды Бальтазара, указать на причины его чрезвычайной плодотворности и огромного обаяния, которому трудно не поддаться. А обильное цитирование - знак признания литературного дара этого богослова. Немало авторов вспоминали об изоляции Бальтазара — единственного из крупных среднеевропейских богословов, не приглашенного на II Ватиканский собор и забытого даже швейцарскими католиками Базеля. Суждение хотя и не ошибочное, но требующее уточнения. Бальтазар был верным другом. Он сохранял верность своим друзьям и в старости, и порою ценой определенных жертв. Романо Гвардини, Эрих Пшивара, Поль Клодель, Анри де Любак, Карл Барт, Адриенна фон Шпейр, Альбер Беген, Жорж Бернанос, Рейнхольд Шнейдер, Йозеф Ратцингер, Диво Барсотги, Луиджи Джуссани — воттолько некоторые из тех, кого он хорошо знал. Этот длинный список хотя бы отчасти оправдывает объем данной книги и побуждает поближе познакомиться с центральной фигурой богословия XX века.