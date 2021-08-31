Гусев Игорь - История религиозных и рыцарских орденов и обществ

История монастырей восходит к Древнему Египту, где впервые появились организации людей, объединявшие верующих, отказавшихся от мирских благ и живших вместе при храмах. Широкое распространение монастыри получили в восточных религиях — индуизме, буддизме, даосизме, синтоизме. Несмотря на определенные различия, в этих конфессиях цель монашества была одна и та же: «уйти от мира», приблизившись таким образом к Богу, познать Его тайны, волю и силу, а за счет молитвенной жизни, совершения добрых дел заслужить спасение. Помимо духовной силы монастыри в странах Азии и Ближнего Востока обладали как силой политической, так и военной. Именно в монастырях зародились боевые искусства, наиболее известным из которых является китайское ушу, сочетающее в себе не только физическую, но и духовную подготовку человека. В IV веке до н.э. индийский монах Бодхидхарма вместе с проповедью буддизма принес в Китай боевую систему калариппаджат, из которой впоследствии и развилось ушу, а позже и ряд других видов единоборств в соседних азиатских странах.

В средневековой Японии монастыри играли одну из ведущих ролей в периоды смут и в борьбе за императорский престол. Существует даже целое государство-монастырь — Тибет, центр тантрического буддизма. Прообразы монастырей археологи находят в доколумбовой Америке, в государствах инков, ацтеков, индейцев майя. В Древнем Риме были монахини — весталки-жрицы, давшие обет целомудрия и поддерживавшие в храме богини Весты священный огонь. При нарушении обета целомудрия женщин живыми закапывали в землю, а их соблазнителей казнили. В городах Древней Греции при святилищах, местах отправления религиозных культов были люди, «ушедшие от мира» (например пифии, жрицы-прорицательницы в храме Аполлона в Дельфах). У древних кельтов монахами были друиды — каста жрецов, выполнявших также судебные функции. Из сказанного следует, что монашество — явление отнюдь не сугубо христианское. Первые христианские монастыри — поселения отшельников — появились в III веке н.э., причем именно на древней родине монастырей — в Египте. Первым христианином-отшельником считается некий Павел, который в 251 году во время гонений на христиан при римском императоре Деции поселился в пустыне в Верхнем Египте.

Однако основателем христианского монашества стал Антоний Великий (250—356). Он родился в одном из египетских селений, после кончины благочестивых родителей роздал богатство нищим и поселился неподалеку от своей деревни в бедной хижине, начав отшельническую подвижническую жизнь. В 285 году Антоний удалился в пустыню, на берег Красного моря, где в полуразрушенной башне на горе провел двадцать лет затворником. Весть о необыкновенных религиозных подвигах Антония привлекала в пустыню немало ревнителей благочестия, желавших отдаться богоугодному служению под руководством праведника. Их настойчивые просьбы побудили его оставить в 305 году свое затворничество. Вокруг него образовалась группа учениковвподвижников — по сути первая монашеская община. Но Антоний не давал своим ученикам каких-либо наставлений относительно монашеской жизни. Через шесть лет после основания общины преподобный Антоний, устав от многочисленных посетителей, поселился один в горной пещере. Но люди нашли его и просили утешения, наставлений и научения. Тогда преподобный Антоний основал отшельнический скит.

Гусев Игорь - История религиозных и рыцарских орденов и обществ

Минск: Харвест, 2007. 432 с.

ISBN 978-985-13-9824-5

Гусев Игорь - История религиозных и рыцарских орденов и обществ

Предисловие

Монашеские ордена

Истоки монашества

Орден августинцев

Орден бенедиктинцев

Орден Клюни

Орден цистерцианцев

Орден кармелитов

Орден доминиканцев

Орден францисканцев

Орден картезианцев

Орден иезуитов

Орден иллюминатов

"Опус Деи"

Духовно-рыцарские ордена