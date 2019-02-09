Папа Павел III в булле, объявляющей о созыве собора, по своей щедрости объявил о свободной продаже индульгенций, про которые говорилось, что они дают полное отпущение грехов тем, кто примет участие в крестном ходе, подаст милостыню какому-нибудь нищему или прочтет Молитву Господню вместе с Ангельским приветствием пять раз.

Затем, когда сам собор уже начался, в литании, в которой ни одного слова не было упомянуто о заступничестве Христа, они назвали в качестве посредников, покровителей и заступников всех Ангелов и святых, вместо единственного Посредника – Христа. Далее выступил Амвросий Катарин, который в своей молитве на открытии собора обратился к Матери Христа как к Его сподвижнице, будто бы сидящей у Его престола, чтобы обеспечивать нам благодать своим ходатайством. Некто другой в своей молитве преступно исказил слова Евангелия, которые могут приличествовать лишь Сыну Божию, и применил их к папе, воскликнув: «Папа – свет пришел в мир», так что не осталось никакого сомнения в том, что в самом начале Тридентского собора исполнилось то, о чем пророчествовал Павел во 2 Фес. 2:3–4, о том, что «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею... в храме Божием сядет.., как Бог». Из такого начала можно судить о том, что будет дальше и чем все закончится. Как говорится, каково начало, таков и конец.

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 1

WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 2005 г.

Москва, Фонд «Лютеранское наследие», 2005 г. – 621 с.

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 1 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕМА ПЕРВАЯ. О Святом Писании

РАЗДЕЛ I. О Святом Писании

РАЗДЕЛ II. О происхождении, основании и использовании Писания Нового Завета

РАЗДЕЛ III. О сходстве и близости папских преданий с преданиями фарисеев и Талмудом

РАЗДЕЛ IV. О Писании Нового Завета АРТИКУЛ I. О Писаниях Евангелистов АРТИКУЛ II. О Писаниях и посланиях Апостолов

РАЗДЕЛ V. Свидетельства древней Церкви о Писании

РАЗДЕЛ VI. О канонических книгах или о каноническом Писании

РАЗДЕЛ VII. О переложении или переводе Писания на другие языки

РАЗДЕЛ VIII. Об истолковании Писания

ТЕМА ВТОРАЯ. О преданиях

РАЗДЕЛ I. Первый разряд преданий

РАЗДЕЛ II. Второй разряд преданий

РАЗДЕЛ III. Третий разряд преданий

РАЗДЕЛ IV. Четвертый разряд преданий

РАЗДЕЛ V. Пятый разряд преданий

РАЗДЕЛ VI. Шестой разряд преданий

РАЗДЕЛ VII. Седьмой разряд преданий

РАЗДЕЛ VIII. Восьмой разряд преданий

ТЕМА ТРЕТЬЯ. О первородном грехе

РАЗДЕЛ I. Мнение папистов о первородном грехе

РАЗДЕЛ II. Учение Писания о первородном грехе

РАЗДЕЛ III. Аргументы противника

ТЕМА ЧЕТВЕРТАЯ. Об остатке первородного греха после Крещения, или о греховном желании (вожделении), сохраняющемся в крещеных, или возрожденных, на протяжении этой жизни

РАЗДЕЛ I. Суть вопроса и его основания

РАЗДЕЛ II. Тридентский собор о похоти

РАЗДЕЛ III. О слове «грех»

РАЗДЕЛ IV. Понимание «похоти» древними

РАЗДЕЛ V. Аргументы папистов

ТЕМА ПЯТАЯ. О том, была ли пресвятая Дева зачата без первородного греха

ТЕМА ШЕСТАЯ. О делах неверующих, или невозрожденных

РАЗДЕЛ I. Мнение Андрады о делах неверующих

РАЗДЕЛ II. Утверждения Писания о делах неверующих

РАЗДЕЛ III. Аргументы противников

ТЕМА СЕДЬМАЯ. О свободной воле

РАЗДЕЛ I. Различные вопросы, касающиеся свободы воли АРТИКУЛ II. Основная суть вопроса в дискуссии о свободе воли

РАЗДЕЛ II. Мнение Тридентского собора о свободе воли, в соответствии с истолкованием Андрады

РАЗДЕЛ III. Учение Писания о свободе воли

РАЗДЕЛ IV. Учение Августина о свободе воли и как Андрада его искажает

РАЗДЕЛ V. Лживость тридентских постановлений о свободе воли

ТЕМА ВОСЬМАЯ. Об оправдании

РАЗДЕЛ I. АРТИКУЛ I. Истинная суть вопроса об оправдании АРТИКУЛ II. О термине «оправдание» АРТИКУЛ III. У чего Писание отнимает оправдание человека к вечной жизни АРТИКУЛ IV. Как Писание учит о том, что человек оправдывается перед Богом к вечной жизни АРТИКУЛ V. Термин «благодать» АРТИКУЛ VI. Наречие «даром» АРТИКУЛ VII. Какую праведность мы предъявляем суду Божию при оправдании

РАЗДЕЛ II. Свидетельства древних об оправдании

РАЗДЕЛ III. Учение Тридентского собора об оправдании

РАЗДЕЛ IV. Аргументы Андрады

РАЗДЕЛ V. О возрастании оправдания после его обретения

ТЕМА ДЕВЯТАЯ. О вере

РАЗДЕЛ I. О приуготовлении к оправданию

РАЗДЕЛ II. Чем в истинном и собственном смысле является оправдывающая вера и в каком смысле должно быть понято провозглашенное в Писании оправдание нечестивых верою

РАЗДЕЛ III. О том, является ли истинная оправдывающая вера уверенностью или неуверенностью относительно отпущения грехов

ТЕМА ДЕСЯТАЯ. О добрых делах

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. Следует ли совершать добрые дела

ВОПРОС ВТОРОЙ. В каких добрых делах Бог призывает возрожденных упражнять свое послушание

ВОПРОС ТРЕТИЙ. Является ли послушание возрожденных в этой жизни совершенным исполнением Закона

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ. О достоинстве и вознаграждении добрых дел

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 1 - РАЗДЕЛ I. О Святом Писании

1. Тридентские отцы принимали свои постановления без подтверждения, не предъявляя никаких оснований, и нередко облекая их в выражения общего характера. Если бы они сочли возможным обнародовать, по каким причинам, из каких источников и на каких основаниях они составили эти постановления, методы расследования и критики были бы более простыми. Однако дело проясняется, поскольку мой оппонент Андрада и другие писатели-паписты вольно или невольно открывают на всеобщее обозрение многие из этих тайн. Если принимать во внимание их заявления, метод исследования будет ясен, как это покажет данный раздел о Писании, и следующий, посвященный преданиям. На этой четвертой сессии священные книги упоминались с достаточным почтением, и может создаться впечатление, будто было сказано лишь о том, что учение Евангелия, которое Апостолы сначала передавали устно, является тем же самым учением, которое они письменно изложили в книгах. Однако прислушаемся к Андраде, который посвящен в тайны собора и знает, на каких основаниях и с какими хитростями было составлено данное постановление.

2. Как я уже отмечал, иезуиты вместе с другими папистами придерживаются аксиомы, что Святое Писание – это искалеченное, неполное и несовершенное учение, поскольку оно не содержит всего, что касается веры и правил благочестивой жизни. Однако здесь Андрада... выступил против меня, вопя изо всех своих сил о лжи и несправедливости. Читая об этом, я удивился, почему Андрада отшатнулся от этих слов, которые, как он прекрасно знает, были в гораздо более резкой форме обращены против Святого Писания многими писателями-папистами. Я подумал, что, может быть, на Тридентском соборе он начал мыслить об авторитете Писания более честно и уважительно. Если бы это действительно было так, то мне не следовало бы полагать неправильными эти обвинения во лжи. Поэтому я стал внимательно читать дальше, дабы увидеть, не признает и не исповедует ли Андрада, который был такой важной фигурой на соборе, что небесное учение, которое необходимо для веры и благочестивой жизни, полностью содержится в Святом Писании... Но он сказал: «Оно никоим образом не содержится в Писании во всей полноте». Он признал, что я, хотя и своими собственными словами, выразил то самое мнение, которого придерживаются иезуиты и все паписты. Но почему же тогда он так бушует? Потому что, говорит он, простой народ может возмутиться, если о Святом Писании будут отзываться в столь грубых и отвратительных выражениях. И мы глубоко признательны Андарде, потому что теперь понимаем, почему в постановлении Тридентского собора не употреблены эти грубые слова, которые многие писатели\паписты постоянно изрыгают против Святого Писания, хотя это постановление все же стремится к утверждению и одобрению по сути того же самого, но так, чтобы простой народ не возмутился, что на Писание нападают в грубых и отвратительных выражениях. И эту особенность постановления надлежит тщательно исследовать.

3. Вдумаемся в содержание этого постановления о Писании и рассмотрим те аргументы, которые обсуждались при его составлении. Андрада говорит, что, когда Христос счел необходимым прийти на помощь слабой человеческой памяти через записанное Евангелие, Он пожелал передать его в столь кратком изложении, чтобы большую его часть, как драгоценное сокровище, можно было оставить традиции, запечатленной в глубинном сознании Церкви.

На основании Иер. 31:33 Андрада (как и прочие писатели-паписты) пытается доказать, что учение Нового Завета, прежде провозглашенное устно Самим Христом, а затем Святым Духом проповеданное Апостолами и распространившееся по всему миру, имеет некое свойство, при помощи которого Бог пожелал отличить его от учения Ветхого Завета, дабы оно не содержалось на каменных скрижалях и не записывалось пером и чернилами. Он также добавляет, что, когда Апостолы и Евангелисты запечатлели учение письменно, они сделали это не по повелению Христа, ибо Он повелел им проповедовать, а не писать.

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 2

WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 2007 г

Москва, Фонд «Лютеранское наследие», 2007 г. – 795 с.

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 2 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕМА ПЕРВАЯ. О таинствах в целом

РАЗДЕЛ I. О термине «таинство», а также о количестве и описании Таинств в Новом Завете

РАЗДЕЛ II. О различиях между Таинствами Ветхого и Нового Заветов

РАЗДЕЛ III. О различиях Таинств между собой

РАЗДЕЛ IV. О необходимости Таинств

РАЗДЕЛ V. О действенности и употреблении Таинств

РАЗДЕЛ VI. Относительно opus operatum

РАЗДЕЛ VII. О запечатлении

РАЗДЕЛ VII. О намерении

РАЗДЕЛ Х. О ритуалах при совершении Таинств

ТЕМА ВТОРАЯ. O крещении

РАЗДЕЛ I. Об Иоанновом крещении

РАЗДЕЛ II. [Каноны, не вызывающие возражений]

РАЗДЕЛ III. [Обладает ли Римская церковь истинным учением о Крещении]

РАЗДЕЛ IV. [Может ли быть утрачена благодать Крещения]

РАЗДЕЛ V. [Обязаны ли крещеные соблюдать Закон]

РАЗДЕЛ VI. [Обязаны ли крещеные люди повиноваться церковным предписаниям и сохранять обеты]

РАЗДЕЛ VII. [Относительно воспоминания о Крещении]

РАЗДЕЛ VIII. [О повторяемости Крещения]

РАЗДЕЛ IX. [О надлежащем времени Крещения]

РАЗДЕЛ X. [О Крещении младенцев]

РАЗДЕЛ XI. [О насилии в жизни христианина]

ТЕМА ТРЕТЬЯ. О конфирмации

ТЕМА ЧЕТВЕРТАЯ. О таинстве евхаристии

РАЗДЕЛ I. Об истинном присутствии Господа нашего Иисуса Христа в Таинстве Евхаристии и об освящении даров (consecratio)

РАЗДЕЛ II. О причине установления этого святейшего Таинства

РАЗДЕЛ III. О превосходстве Евхаристии над другими Таинствами, или о том, является ли верным правило, гласящее, что Таинства за пределами установленного для них Богом употребления не обладают природой Таинств

РАЗДЕЛ IV. О пресуществлении

РАЗДЕЛ V. О выставлении для поклонения и почитания сего Святейшего Таинства

РАЗДЕЛ VI. О празднике Тела Христова

РАЗДЕЛ VII. О сохранении Таинства Евхаристии и о том, следует ли его доставлять к больным

РАЗДЕЛ VIII. О приуготовлении, которое надлежит совершать, дабы принимать святую Евхаристию достойно

РАЗДЕЛ IX. Об употреблении этого превосходного Таинства

РАЗДЕЛ X. О частоте причащения

ТЕМА ПЯТАЯ. О причащении в обоих видах

РАЗДЕЛ I. [О причащении в обоих видах] АРТИКУЛ I. Доводы Писания за причащение в обоих видах АРТИКУЛ II. Свидетельства древности о причащении в обоих видах АРТИКУЛ III. Обоснования Причастия одним элементом, выдвинутые во времена Констанцского собора АРТИКУЛ IV. Доводы Базельского собора АРТИКУЛ V. Доводы в защиту искажения Причастия, обсуждаемые в наше время АРТИКУЛ VI. Доводы Тридентского собора в пользу причащения одним элементом АРТИКУЛ VII. Как паписты пытаются свое искажение обосновать свидетельствами древности АРТИКУЛ VIII. Историческое исследование того, сколь часто и какими способами это искажение навязывалось Церкви, и как его в итоге утвердили

РАЗДЕЛ II. [О преподании чаши]

РАЗДЕЛ III. [О причащении маленьких детей]

ТЕМА ШЕСТАЯ. О мессе

РАЗДЕЛ I. [О жертве мессы] АРТИКУЛ I. О термине «жертва» АРТИКУЛ II. В каком смысле действие литургии, согласно Писанию, может быть названо жертвою АРТИКУЛ III. Что именно в мессе паписты рассматривают как жертву АРТИКУЛ IV. Какого рода жертвою паписты представляют мессу АРТИКУЛ V. Доводы папских писателей в пользу мессы АРТИКУЛ VI. Доводы Тридентского собора относительно мессы АРТИКУЛ VII. О термине «месса» АРТИКУЛ VIII. В каком смысле древние называли литургию жертвоприношением АРТИКУЛ IX. Доводы, демонстрирующие мерзость папской мессы

РАЗДЕЛ II. О мессах в честь святых

РАЗДЕЛ III. О каноне мессы

РАЗДЕЛ IV. О церемониях мессы

РАЗДЕЛ V. О частных мессах

РАЗДЕЛ VI. О добавлении воды в чашу

РАЗДЕЛ VII. О священнодействии на иностранном языке

ТЕМА СЕДЬМАЯ. О покаянии

РАЗДЕЛ I. О необходимости и установлении «таинства» исповеди

РАЗДЕЛ II. О различиях между «таинством» исповеди и Крещением

РАЗДЕЛ III. Об аспектах и плодах «таинства» исповеди

[РАЗДЕЛ IV]. О сокрушении

[РАЗДЕЛ V]. Об исповеди

[РАЗДЕЛ VI]. Об отпущении грехов

[РАЗДЕЛ VII]. Об откладывании дел

[РАЗДЕЛ VIII]. О необходимости и плодах искупления [и] о делах искупления

ТЕМА ВОСЬМАЯ. О елеопомазании

ТЕМА ДЕВЯТАЯ. О священстве

РАЗДЕЛ I. О Таинстве священства и т. п.

РАЗДЕЛ II. [О семи чинах]

РАЗДЕЛ III. [Является ли рукоположение истинным Таинством]

РАЗДЕЛ IV. [Об иерархии и рукоположении в Церкви]

ТЕМА ДЕСЯТАЯ. О браке

РАЗДЕЛ I. [Является ли брак Таинством]

РАЗДЕЛ II. [О полигамии]

РАЗДЕЛ III. [О запретном родстве]

РАЗДЕЛ IV. [О препятствиях в браке]

РАЗДЕЛ V. [О разводе]

РАЗДЕЛ VI. [О повторном супружестве разведенных]

РАЗДЕЛ VII. [О разлучении]

РАЗДЕЛ VIII. [О запрете на венчание в определенные периоды года]

РАЗДЕЛ IX. [О юрисдикции в супружеских делах]

РАЗДЕЛ X. О тайных браках

РАЗДЕЛ XI. [О девственности и целибате]

Мартин Хемниц – Исследование Тридентского собора. Часть 2 - РАЗДЕЛ III. Об аспектах и плодах «таинства» исповеди. Глава III

Далее святейший собор учит, что форма таинства исповеди, содержащая его силу, заключается в словах священника: «я отпускаю тебе» и т.д. К этим словам, согласно обычаям святой Церкви, достойно присоединяются определенные молитвы. однако они никоим образом не принадлежат к сущностной форме, они не являются необходимыми для преподания таинства. но действия самого кающегося человека представляют собою как бы материальные аспекты этого таинства, то есть сокрушение, исповедание и умилостивление. их, поскольку от кающегося они требуются согласно установлению Божию для целостности таинства и для полного и совершенного прощения грехов, называют посему элементами покаяния. воистину, само существо и воздействием данного таинства, насколько это касается силы и действенности, заключается в примирении с Богом. У благочестивых людей и у принимающих это таинство с почтением ему обычно сопутствуют мир и спокойствие совести, а также великое духовное утешение. наставляя обо всем, касающемся элементов и воздействий этого таинства, святой собор в то же время осуждает мнения людей, утверждающих, что элементами покаяния являются ужас, охватывающий совесть, и вера.

Канон IV

Если кто-либо отрицает, что для полного и совершенного отпущения грехов от кающегося требуются три вещи, которые как бы составляют материальный аспект таинства исповеди, а именно – сокрушение, исповедание и умилостивление, каковые три называются элементами покаяния, или говорит, что в покаянии только два элемента, то есть ужас, охватывающий совесть от осознания греха, и возникшая из евангелия или оправдания вера, согласно которой человек уповает, что его грехи прощены ради Христа, да будет анафема.

Исследование

1 В этой главе сказано о двух вещах, требующих рассмотрения. во-первых, каков материальный аспект и каков порядок исповеди, благодаря которым она становится таинством, результатом, силою и действенностью которого являются примирение с Богом и совершенное отпущение грехов. вовторых, каковы элементы исповеди, требуемые от кающегося для полного и совершенного отпущения грехов.

Здесь мы имеем дело с весьма серьезными вопросами, то есть каким путем и как отпавшие могут в истинном покаянии вновь примириться с Богом и получить отпущение грехов, откуда покаяние приобретает силу и действенность отпущения грехов, на что совесть должна полагаться в покаянии, дабы не сомневаться, что она возобновлена в благодати Божией.

2 Поскольку [Петр] ломбардский первым причислил исповедь к таинствам, схоластики затем приступили к исследованию того, каковы материальный аспект и порядок, благодаря которым исповедь может иметь природу таинства и соответствовать определению. ведь для того чтобы явление стало таинством, необходимы, согласно Божию установлению, внешний элемент, как бы знамение, и слово, приложенное к элементу по Божию установлению, вместе с обетованием о его силе и действенности. Ириней [лионский] назвал это земным и небесным аспектами. Августин назвал это элементом, или осязаемой формой, и словом, или осязаемой благодатью. однако, как я сказал выше, рассуждение о том, обладает ли покаяние сакраментальным элементом и порядком, совершенно неизвестно древности. Августин, De fide ad Petrum, назвал Крещение таинством веры и покаяния. Неоднократно он причислял к таинствам возложение рук, коим кающихся публично примиряли с Церковью. Однако невозможно доказать, что саму исповедь, через которую человеку прощаются грехи, древность называла таинством.

3 Итак, поскольку ни о чем подобном у отцов не сказано, схоластики в качестве нового вопроса обсуждали, что в исповеди может оказаться таким материальным элементом, из которого, после присоединения к нему слова, возникнет таинство. Чтобы сохранить специфическую природу материального элемента, некоторые учили, что сами грехи являются материальным элементом данного «таинства». Другие говорили, что сам грешник, когда он исповедуется, оказывается материальным элементом. затем произошла трансформация материального элемента из качества субстанции в качество действия, и они стали утверждать, что действия покаяния могут составлять материальный элемент таинства. они учили, что для наличия осязаемой формы, которая, как говорил Августин, необходима в таинствах, достаточно, если в них присутствует нечто, воспринимаемое зрением, слухом или даже ощущаемое как вкус и запах.