Гусев - Популярная философия познания

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время...». Это знаменитые слова Ф.М. Достоевского. Как понимать данное высказывание? О какой тайне идет речь? Мы хорошо знаем, что человек может быть корыстолюбивым и завистливым, черствым и злобным, лживым и изворотливым, глупым и ленивым. Ничего себе — тайна! Все про него, человека, вроде бы, понятно. А понятно ли? Или нам только кажется, что понятно? А почему он, например, корыстолюбивый и лживый? Всегда ли он таким был? Может ли он измениться? Ответы на эти вопросы будут положительными, и это самое главное, — он был таким не всегда и может, в принципе, измениться и стать другим. Может! Вот в этом может и заключается главное отличие человека от всех других объектов как живой, так и неживой природы.

Может ли паучок не плести паутину, комар — не сосать кровь, птичка — не носить корм в гнездо птенцам, а кошка — не охотиться за мышкой? Не может! Откуда паучок знает, что надо плести паутину, а комар знает, что надо сосать кровь, кто их этому учит? Вопрос смешной, скажете вы, и будете совершенно правы. Они так делают, потому что они так делают, и не могут этого не делать или делать иначе. А знают ли паучок, комар, птичка и кошка, кто они такие, что делают и зачем? Не знают! Они полностью вписаны в мир, согласованы и гармонизированы с ним; будучи неотъемлемыми частицами мироздания, они составляют с ним одно единое целое.

Человек отличается от любого другого существа тем, что он не вписан полностью в мир, не согласован с ним вполне; он является такой частью мироздания, которая выпадает из него, становится по ту сторону его, противопоставляется ему. В чем заключается это выпадение и противопоставление? В том, что человек, в отличие от всех других существ, знает, что он существует, знает, что он человек, осознает, что он делает и понимает, что можно сделать иначе. Он может сделать иначе. Следовательно, он обладает свободой, которой ни одно существо, кроме человека, не обладает. Какой свободой? Свободой воли, или свободой выбора, которая заключается в постоянной возможности сделать так или не сделать так. Свобода человека, находящегося в несвободном мире, и есть та самая главная тайна человеческой жизни, о которой говорили мыслители всех эпох.

Какая свобода? — скажете вы, — человек скован тысячами обстоятельств, и сам себе не принадлежит. Его можно сформировать и обработать, им можно манипулировать и управлять, его можно просчитать и — предсказать его поведение. Все правильно, — можно. Но не до конца! Он не до конца предсказуем и управляем. Можно все вроде бы просчитать и запланировать, а он возьмет и сделает не по, а вопреки всем нашим ожиданиям! Сделает не так, а иначе. Почему? Этого никто не знает. Это и есть тайна, коренящаяся в свободе человеческой воли.

Д.А. Гусев - Популярная философия познания - Учебное пособие

Гусев Д.А. Популярная философия познания: Учебное пособие / Д.А. Гусев. — М.: Прометей, 2019. — 186 с.

ISBN 978-5-907100-68-8

Д.А. Гусев - Популярная философия познания - Содержание