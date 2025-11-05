Гусев - Популярная философия познания
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время...». Это знаменитые слова Ф.М. Достоевского. Как понимать данное высказывание? О какой тайне идет речь? Мы хорошо знаем, что человек может быть корыстолюбивым и завистливым, черствым и злобным, лживым и изворотливым, глупым и ленивым. Ничего себе — тайна! Все про него, человека, вроде бы, понятно. А понятно ли? Или нам только кажется, что понятно? А почему он, например, корыстолюбивый и лживый? Всегда ли он таким был? Может ли он измениться? Ответы на эти вопросы будут положительными, и это самое главное, — он был таким не всегда и может, в принципе, измениться и стать другим. Может! Вот в этом может и заключается главное отличие человека от всех других объектов как живой, так и неживой природы.
Может ли паучок не плести паутину, комар — не сосать кровь, птичка — не носить корм в гнездо птенцам, а кошка — не охотиться за мышкой? Не может! Откуда паучок знает, что надо плести паутину, а комар знает, что надо сосать кровь, кто их этому учит? Вопрос смешной, скажете вы, и будете совершенно правы. Они так делают, потому что они так делают, и не могут этого не делать или делать иначе. А знают ли паучок, комар, птичка и кошка, кто они такие, что делают и зачем? Не знают! Они полностью вписаны в мир, согласованы и гармонизированы с ним; будучи неотъемлемыми частицами мироздания, они составляют с ним одно единое целое.
Человек отличается от любого другого существа тем, что он не вписан полностью в мир, не согласован с ним вполне; он является такой частью мироздания, которая выпадает из него, становится по ту сторону его, противопоставляется ему. В чем заключается это выпадение и противопоставление? В том, что человек, в отличие от всех других существ, знает, что он существует, знает, что он человек, осознает, что он делает и понимает, что можно сделать иначе. Он может сделать иначе. Следовательно, он обладает свободой, которой ни одно существо, кроме человека, не обладает. Какой свободой? Свободой воли, или свободой выбора, которая заключается в постоянной возможности сделать так или не сделать так. Свобода человека, находящегося в несвободном мире, и есть та самая главная тайна человеческой жизни, о которой говорили мыслители всех эпох.
Какая свобода? — скажете вы, — человек скован тысячами обстоятельств, и сам себе не принадлежит. Его можно сформировать и обработать, им можно манипулировать и управлять, его можно просчитать и — предсказать его поведение. Все правильно, — можно. Но не до конца! Он не до конца предсказуем и управляем. Можно все вроде бы просчитать и запланировать, а он возьмет и сделает не по, а вопреки всем нашим ожиданиям! Сделает не так, а иначе. Почему? Этого никто не знает. Это и есть тайна, коренящаяся в свободе человеческой воли.
Д.А. Гусев - Популярная философия познания - Учебное пособие
Гусев Д.А. Популярная философия познания: Учебное пособие / Д.А. Гусев. — М.: Прометей, 2019. — 186 с.
ISBN 978-5-907100-68-8
Д.А. Гусев - Популярная философия познания - Содержание
- Введение
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Глава 1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ?
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1.1. Что такое философия?
- 1.1.1. Является ли философия наукой?
- 1.1.2. Любовь к мудрости и метафизические вопросы
- 1.1.3. Никогда не говори «никогда» и поиск несуществующего клада
- 1.1.4. Быть человеком, быть самим собой и быть счастливым
- 1.1.5. «Перезагрузка» сознания, или Чем отличается просветление и просвещение?
- 1.1.6. Философия как критическое мышление и «горе от ума»
- 1.1.7. Проблемы и тайны, или Философия как удивление
- 1.1.8. Философия как «отключение» привычки
- 1.1.9. «Заколдованный» человек, или Философия как «знающее незнание»
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1.2. Что такое философия познания?
- 1.2.1. Дойти до сути
- 1.2.2. Что такое философия познания?
- 1.2.3. Объект и субъект
- 1.2.4. Мыслю, следовательно, существую
- 1.2.5 Свобода, вина и ответственность человека
- 1.2.6. Убегать или не убегать от самого себя?
- 1.1. Что такое философия?
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИДЕИ ГНОСЕОЛОГИИ
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2.1. Гносеология и эпистемология как разделы философского знания
- 2.1.1. Познание чувственное и рациональное
- 2.1.2. Гносеология и эпистемология
- 2.1.3. Без субъекта нет объекта?
- 2.1.4. Мир без человека
- 2.1.5. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм
- 2.1.6. Каков мир «на самом деле»?
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2.2. Основные гносеологические концепции
- 2.2.1. Гносеологический оптимизм. Наивный реализм
- 2.2.2. Опыт в основе познания (эмпиризм)
- 2.2.3. Врожденные идеи ума (рационализм)
- 2.2.4. Основа познания — чувства (сенсуализм)
- 2.2.5. Познание как озарение (иррационализм)
- 2.2.6. Непознаваемость мира и всеобщее сомнение (агностицизм и скептицизм)
- 2.2.7. Все относительно (релятивизм)
- 2.2.8. О чем «говорят» факты?
- 2.2.9. Что такое определенные и неопределенные понятия?
- 2.2.10. Мир как совокупность моих представлений (солипсизм)
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2.3. Что такое истина?
- 2.3.1. Соответствие знаний действительности (классическая концепция истины)
- 2.3.2. Система договоренностей и практическая польза (конвенциональная и прагматическая концепции истины)
- 2.3.3. Все сходится! (когерентная концепция истины)
- 2.3.4. Власть авторитета и личное переживание (авторитарная и экзистенциальная концепции истины)
- 2.3.5. Монизм и плюрализм истины
- 2.1. Гносеология и эпистемология как разделы философского знания
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Глава 3. ПОЗНАВАЕМ ЛИ МИР, И ОТКРЫВАЕТ ЛИ НАУКА ИСТИНУ?
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3.1 «Основной вопрос философии» и проблема познания
- 3.1.1. Что такое «основной вопрос философии»?
- 3.1.2. Что такое субстанция?
- 3.1.3. Материальное и идеальное, материя и сознание
- 3.1.4. Материализм и его спутники
- 3.1.5. Идеализм и его спутники
- 3.1.6. Ближе и понятнее, не значит — правильнее
- 3.1.7. Пари Паскаля
- 3.1.8. Материализм и проблема познания
- 3.1.9. Идеализм и проблема познания
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3.2 . Является ли наука «волшебницей», или проблема научного познания
- 3.2.1. Сциентизм и антисциентизм
- 3.2.2. Стоит ли наука во главе духовной культуры?
- 3.2.3. Познает ли наука мир?
- 3.2.4. Являются ли наука и техника «сестрами»?
- 3.2.5. Знание — сила?
- 3.2.6. Только ли «хлеба и зрелищ»?
- 3.2.7. «Мракобесие» и «пустословие»
- 3.2.8. Может ли мировоззрение быть научным?
- 3.2.9. Могут ли наука и религия дополнять друг друга?
- 3.1 «Основной вопрос философии» и проблема познания
- Заключение
- Краткий словарь терминов
- Список рекомендованной литературы
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