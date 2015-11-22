Необходимо говорить о совместной ответственности науки и религии перед лицом вызовов современной эпохи. Невозможно поставить под сомнение ни автономию науки в ее движении к научной истине, ни целостность религиозного предания.

Однако современным научным и религиозным сообществам необходимо совместно обсуждать вопросы о ценностях и перспективах, взаимно обогащая дискурсивные практики и аргументационные ресурсы друг друга.

В сборнике читатель найдет работы, посвященные различным аспектам возможного взаимодействия религии и науки. Обсуждаются вопросы, связанные с развитием отдельных научных направлений, прежде всего, биотехнологий.

Рассматриваются проблемы этики науки. Крайне значимой оказалась для авторов сборника антропологическая проблематика. Вопрос о человеке, его природе и его судьбе в перспективы возможных научных достижений явно или неявно присутствует в большинстве работ.

Представлена, с другой стороны, и вполне традиционная метафизическая проблематика, связанная с идеями единого знания и возможного научно-богословского синтеза.

В целом сборник можно рассматривать как интересную попытку того взаимного обогащения дискурсов в результате совместного обсуждения тем, актуальных как для ученых, так и для богословов, а, в конечном счете, для всех мыслящих людей.

Григорий Гутнер - Ответственность религии и науки в современном мире

Серия "Богословие и наука"

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007 г., 316 стр.

ISBN 5-89647-156-4

Григорий Гутнер - Ответственность религии и науки в современном мире - Богословие и наука - Содержание

От редактора

Этика и аксиология науки Ганс Кюнг. Для чего нужна этика Владимир Порус. Ответственность двуликого Януса (наука в ситуации культурного кризиса) Григорий Гутнер. Идеал открытого общества и рецепция религиозного дискурса современной наукой Питер Ходжсон. Ответственность ученого

Религия и наука: поиск единых метафизических оснований Алла Кобченко. Проблемы взаимодействия науки и религии в русской философской мысли Кирилл Копейкин. Человек и мир: противостояние или синергия Аргирис Николаидис. Природа — человек: восстановление утраченной взаимосвязи

Религиозные и этические аспекты биотехнологий Рональд Коул-Тернер. Генетические изменения последующих поколений: биотехнологии и ответственность Александр Шевченко. Этико-религиозные и философские проблемы производства и использования генетически модифицированных источников питания

Религия и техника Виталий Даренский. Феномен современной техники в контексте библейской картины мира: онтологические и этические аспекты Кристин Леджер. Родственная основа человеческой креативности: о богословии технологий Марина Савельева. Нанотехнологии: мифический характер научного опыта познания Николай Семенов. К вопросу о технике: техника, воля к власти, человек

Религиозная этика и современная антропология Анжелики Керасиду. В защиту христианской этики Нэнси Мерфи. От богословской антропологии и нейрологии к этике ученичества Галина Муравник. Тайна шестого дня творения и проблемы современного антропогенеза Вениамин Новик. К 80-летию «обезьяньего процесса» (этические последствия одной теории)

Религия и этическая экспертиза научных исследований Нильс Хенрик Грегерсен. Риск, вера и технологии Крис Уилтшер. Сохранение соразмерности вещей. Вклад религии в обоснование научных исследований и развитие науки и техники



Об авторах

Григорий Гутнер - Ответственность религии и науки в современном мире - Богословие и наука – От редактора

Настоящий сборник посвящен теме ответственности. Погружение в эту тему всегда связано с мыслью о субъекте, осознанно и обоснованно определяющем характер своей деятельности. При этом всякое развернутое обоснование неизбежно носит этический характер, поскольку призвано ответить на вопрос о приемлемости или неприемлемости, желательности или нежелательности, правильности или неправильности обсуждаемого действия, а, в конечном счете, вопрос о том, следует ли считать его благим или злым. Именно эти вопросы и обсуждаются в сборнике по отношению к самым разнообразным действиям, которые уже совершила или только может совершить современная наука.

Развитие науки в последние десятилетия ХХ века поставило современным обществом целую совокупность проблем, подходы к решению которых не могут быть найдены в рамках традиционных научных, философских и богословских парадигм. Характер этих парадигм определялся, преимущественно идеей автономии научного знания. Представлялось естественным, что деятельность ученого не должна быть обусловлена мотивациями, лежащими за пределами науки, поскольку последняя рассматривалась как вполне самодостаточная область. Согласно сложившейся уже несколько столетий назад традиции, задача научного познания мира ставилась и разрешалась совершенно независимо от соображений этического, богословского или аксиологического характера.

Что касается вопроса об отношениях науки и религии, то он традиционно обсуждался преимущественно в мировоззренческом аспекте и состоял, прежде всего, в совместимости научной и религиозной картины мира. При этом фактически не затрагивалась тема соотношения дискурсивных практик, развиваемых в научном и в религиозном сообществах.

Однако сдвиги, происходящие в науке в последние десятилетия, превратили ее в мощный технологический фактор, действующий буквально во всех сферах человеческой жизни. Фундаментальные научные исследования имеют не только познавательный интерес, но и практическое значение для всего человечества. При этом как результаты этих исследований, так и сам процесс их проведения часто оказываются непредсказуемы по своим последствиям. Поэтому вопрос об этике науки и ответственности ученых должен быть поставлен на совершенно иных основаниях, чем те, которые усвоены научной традицией нового времени. Современная наука не может оставаться «свободным от ценностей» царством чистого знания. Этические и богословские аспекты этих изменений и стали предметом обсуждения для многих авторов сборника.

Особенность новой ситуации состоит, по-видимому, в том, что она требует реального взаимодействия научного сообщества с сообществами религиозными. Дальнейшие шаги в развитии науки нуждаются в обосновании не только в рамках научного дискурса, но требуют аргументов этического, аксиологического и антропологического характера. Безусловно, религиозные практики содержат мощный ресурс для такого рода аргументации.

К сожалению, этот ресурс остается пока что не использованным. Религиозные сообщества едва ли имеют возможность говорить на адекватном языке о глобальных проблемах, связанных с развитием науки. Имеющиеся в традициях разных религий представления о человеке, его духовной жизни, его отношении к миру существуют в некотором обособленном пространстве предания, не пересекающемся c пространством современной науки. Между тем “реактивация” смыслов и ценностей, присутствующих в религии, может оказаться значимым фактором при решении глобальных проблем современности.