Гжибовски, Ежи - Диалог как путь духовности - В супружестве, и не только

Я рад, что мы смогли быть здесь вместе. Я убедился, что J диалог необходим, что он обязателен для хорошего будущего союза. Эти встречи дали мне чувство уверенности в том, что мы стараемся идти правильным путём, чувство удовольствия и радости от совместно прожитых дней, во время которых мы так много узнали друг о друге.

— Реколлекции показали мне, что если разговаривать спокойно, без претензий и эмоций, то это даёт лучшие результаты, чем крики или высказывание каких-то претензий и обид. Помогает также понять и другого человека, и самого себя, а другому понять меня.

— Мы много говорим друг с другом, но только сейчас мы увидели, что наши разговоры были скорее дискуссиями, после которых в глубине души мы всё же оставались одинокими. Только теперь мы осмелились затронуть многие трудные и отложенные темы, так как увидели, что можно без страха выслушать, понять, довериться. Мы научились настоящему диалогу.

Первое высказывание принадлежит участнику «Вечеров для влюблённых»4, остальные два—участникам реколлекций для супружеских пар. Со словом «диалог» мы встречаемся почти каждый день по телевидению, радио, в прессе. Но, несмотря на то что о диалоге так много говорят и пишут, так много встреч называют диалогом, мы являемся свидетелями скорее монолога, чем диалога. Во многих ситуациях охватывает попросту разочарование, беспомощность и кажется, что слово «диалог» можно сдать в архив понятий, хоть и хороших самих по себе, но всё же лишённых практического применения. Чаще всего диалог означает желание достичь согласия, стремление к согласию, поэтому появляется разочарование, когда то, что мы называли диалогом, к согласию не приводит. Так происходит потому, что понятием диалога определяют разговоры, споры, обмены мыслями, мнениями, нередко дискуссии, цель которых скорее навязать свои собственные взгляды и которые допускают (самое большее) лишь более-менее доброжелательную терпимость к высказыванию другой стороны. Возможные уступки носят скорее характер тактический, не исходят из подлинного убеждения в истине, заключающейся в высказываниях другого человека. Конечно, такие высказывания можно назвать диалогом, но после них нельзя надеяться на подлинное понимание, согласие, углубление или восстановление связи.

О диалоге очень много написано и в психологической литературе, и в теологической. Психология описывает диалог со стороны естественных черт личности и процессов, происходящих между ними в межчеловеческих отношениях. Это описание приобретает особую динамику и особую ценность, когда принимает во внимание действие благодати. «И потому, — как писал Иоанн Павел II в Redemptor hominis5, — именно Христос-Искупитель <...> полностью раскрывает человека самому человеку». Человек не может полностью и до конца понять сам себя без Христа.

Бог первый инициирует диалог с человеком. Первые диалоги, записанные в Книге Бытия, Бог вёл с мужчиной и женщиной, родоначальниками супружества. Диалог считается основным средством отношений между Церковью и миром. Мы слышим об экуменическом диалоге, о диалоге с нехристианскими религиями. С понятием диалога мы встречаемся иногда в политическом контексте, также говорим о диалоге культур.

Гжибовски, Ежи - Диалог как путь духовности - В супружестве, и не только

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов, 2024. — 192 с.

ISBN 978-5-7454-1901-0

Гжибовски, Ежи - Диалог как путь духовности – Содержание