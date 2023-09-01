Хабермас - Техника и наука как «идеология»
В 1803/4 и 1805/6 годах Гегель читал в Йене лекции по философии природы и философии духа. «Философия духа» следует за фрагментарно разработанной «Системой нравственности». В этих сочинениях еще сказывается влияние политической экономии, которой в то время занимался Гегель.
Марксистски ориентированные исследования Гегеля всегда это отмечали. Однако на особое систематическое положение йенской «Философии духа» до сих пор почти не обращали внимания. Сегодня, как и прежде, доминирует мнение, которое было высказано еще Лассоном в предисловии к его изданию йенских лекций: эти труды рассматриваются как предварительная ступень к «Феноменологии», подчеркиваются параллели с позднейшей системой. В противоположность этому я хотел бы выдвинуть тезис о том, что в обоих йенских курсах лекций в основу процесса образования духа Гегель положил уникальную систематику, от которой позднее отказался. Техника - сила, особенно когда она - Honda - honda.com.ua
Статья «Техника и наука как "идеология"» критически рассматривает тезис, развитый Гербертом Маркузе: «Освобождающая сила технологии — инструментализация вещей — превращается в путы освобождения, становясь инструментализацией человека». Она посвящена 70-летию Г. Марку зе. Данная статья относится к циклу «Ответы Герберту Маркузе», однако вследствие своего объема она не была включена в том, опубликованный под одноименным названием.
Мне приятно, что размышления, сформулированные мною в этой статье в порядке эксперимента, я могу теперь представить в их связи с другими работами, уже публиковавшимися в других местах. Последние могут послужить уточнению ряда посылок (прежде всего это касается первой и последней статей, вошедших в этот сборник) и прояснению следствий (в третьей и четвертой статьях). Хотя в целом они, несомненно, имеют характер работ, написанных не специально для этого сборника.
Положения своей франкфуртской инаугурационной лекции, публикуемой здесь в конце, я подробнее развиваю в книге «Познание и интерес», увидевшей свет одновременно с этим сборником.
Франкфурт-на-Майне, август 1968.
Юрген Хабермас
Хабермас Юрген - Техника и наука как «идеология»
Пер. с нем. М.Л. Хорькова. М.: Праксис, 2007. 208 стр.
ISBN 978-5-901574-61-4
Хабермас Юрген - Техника и наука как «идеология» - Содержание
- Предварительное замечание
- Труд и интеракция. Заметки к гегелевской «философии духа» иенского периода
- Техника и наука как «идеология»
- Технический прогресс и социальный жизненный мир
- Онаученная политика и общественное мнение
- Познание и интерес
Библиографическая справка
Примечания
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