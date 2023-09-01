Статья «Техника и наука как "идеология"» критически рассматривает тезис, развитый Гербертом Маркузе: «Освобождающая сила технологии — инструментализация вещей — превращается в путы освобождения, становясь инструментализацией человека». Она посвящена 70-летию Г. Марку зе. Данная статья относится к циклу «Ответы Герберту Маркузе», однако вследствие своего объема она не была включена в том, опубликованный под одноименным названием.

Мне приятно, что размышления, сформулированные мною в этой статье в порядке эксперимента, я могу теперь представить в их связи с другими работами, уже публиковавшимися в других местах. Последние могут послужить уточнению ряда посылок (прежде всего это касается первой и последней статей, вошедших в этот сборник) и прояснению следствий (в третьей и четвертой статьях). Хотя в целом они, несомненно, имеют характер работ, написанных не специально для этого сборника.

Положения своей франкфуртской инаугурационной лекции, публикуемой здесь в конце, я подробнее развиваю в книге «Познание и интерес», увидевшей свет одновременно с этим сборником.

Франкфурт-на-Майне, август 1968.

Юрген Хабермас