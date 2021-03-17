Запад расколола не угроза международного терроризма, а политика нынешнего правительства США, игнорирующая международное право, ставящая ООН на грань кризиса и разрывающая связи с Европой.

В игре задействован и кантовский проект преодоления «естественного состояния» [вражды] между государствами. Менталитета разделились, дистанцию определяют не различия в базовых политических целях, а отношение к величественным усилиям человеческого рода достичь состояния цивилизованности. Об этом должна напомнить титульная статья книги.

Раскол прошел, правда, и через Европу, и через саму Америку. В Европе он вызывает тревогу прежде всего среди тех, кто долгие годы осмысливал свою жизнь в соответствии с лучшими традициями США — истоками политического просвещения 1880 года, мощным импульсом прагматизма и возрождением интернационализма после 1945 года.

В Германии неприкрытый отход от этих традиций послужил своего рода лакмусовой бумажкой. Сегодня мы наблюдаем распад химического соединения, из которого выкристаллизовывалась западная ориентация ФРГ со времен Аденауэра, в обоих его элементах: продуктом распада стало очевидное несоответствие оппортунистического приспособления к гегемониальной державе, под ядерным щитом которой Европа пережила «холодную войну», той интеллектуальной и нравственной связи с принципами и основополагающими убеждениями западной культуры, благодаря которой, строго говоря, и оформилось нормативное самосознание ФРГ, ставшей в итоге либеральным государством.

Я хотел бы напомнить и об этих расхождениях. Исследование процессов конституционализации международного права дает мне повод соединить опубликованные в разное время работы, чтобы подчеркнуть связь этой проблематики с целью объединения Европы.

Юрген Хабермас — Расколотый Запад

Расколотый Запад / Пер. с нем. — М.: Издательство «Весь Мир», 2008. - 192 с.

ISBN 978-5-7777-0400-9

Юрген Хабермас — Расколотый Запад — Содержание

I. После 11 сентября

1. Фундаментализм и террор

2. Что значит разрушить памятник?

II Голос Европы в многоголосье ее наций

3. 15 февраля, или Что связывает европейцев

Коварство европейской идентичности Исторические истоки политического профиля Европы

4. Может ли ядро Европы выступать в роли неприятеля?

Ответы на вопросы

5. Немецко-польские реалии

6. Нужно ли формировать европейскую идентичность и возможна ли она?

III. Взгляд на хаотичный мир

7. Интервью о войне и мире

IV. Кантовский проект и расколотый Запад

8. Есть ли еще шансы для конституционализации международного права?

Введение

I. Политически устроенное мировое общество против мировой республики

1. Классическое международное право и «суверенное равенство»

2. Мир как импликация закономерной свободы

3. От государственного права к праву гражданина мира

4. Почему возник «суррогат» союза народов?

5. Дезориентирующие аналогии «естественного состояния»

6. Государственная власть и конституция

7. Мировая внутренняя политика без мирового правительства

8. Супранациональная конституция и демократическая легитимация

9. Встречные тенденции

II. Конституционализация международного права или либеральная этика мировой державы

1. История международного права в свете актуальных вызовов современности

2. Власть нации — Юлиус Фрёбель до и после 1848 года ...

3. Кант, Вудро Вильсон и союз народов

4. Устав ООН — «конституция международного сообщества»?

5. Три инновации в международном праве

6. Два лица «холодной войны»

7. Амбивалентные 1990-е годы

8. Реформа: что стоит на повестке дня

9. Постнациональная констелляция

III. Альтернативные видения нового мирового порядка

1. Разворот в политике США по вопросам международного права после 11 сентября?

2. Изъяны гегемониального либерализма

3. Неолиберальная и постмарксистская конструкции

4. Кант или Карл Шмитт?

Юрген Хабермас — Расколотый Запад — Фундаментализм и террор

Ю. X. Позвольте мне сразу сказать о том, что на ваш вопрос я уже отвечал примерно месяца через три после событий 11 сентября. Лучше вернуться к моим впечатлениям, ставшим фоном для оценки. С начала октября я провел в Манхэттене около двух месяцев. И должен признаться, что чувствовал себя в этот раз большим чужаком, чем обычно, в «столице XX века», которой так восхищался на протяжении трех десятилетий. Атмосфера изменилась, и не только из-за патриотизма «United we stand»**, реющего наподобие знамени и в чем-то противоестественного, не только из-за непривычного стремления к солидарности и, как следствие, чувствительности к любому, пусть и мнимому, «антиамериканизму». Казалось, удивительно открытый менталитет американцев подернулся флёром легкого недоверия — куда-то ушло американское великодушие по отношению к чужим, обаяние готовности к дружескому объятию, иногда сознательно нацеленному на объединение. Вряд ли мы можем безоговорочно судить — мы, которых не было там в эти дни. С критикой нужно быть поосторожней тем, кто, как и я, наслаждался у своих американских друзей беззаботным record*. С началом интервенции в Афганистан вдруг стало заметно в политических дискуссиях, что европейцы остались наедине с собой (ну еще израильтяне).

С другой стороны, на месте я ощутил всю тяжесть события. Ужас от этого буквально свалившегося с неба кошмара да и сама атмосфера злодеяния ощущались совершенно иначе, чем дома, как и депрессия, охватившая город. Каждый из друзей и коллег вспоминал о том, что происходило с ним в то утро в 9 часов с минутами. Короче, на месте я мог лучше чувствовать это настроение судьбоносности, если говорить словами вашего вопроса. И среди левых распространилось это сознание поворотного пункта, пережитого всеми. Я не знаю, проявила ли власть что-то подобное паранойе или просто робость перед ответственностью. Но в любом случае повторяющиеся объявления о новых террористических ударах и бессмысленные призывы — «Bе alert»** — только усиливали неприкрытый страх и диффузное состояние тревоги, «готовность» к ней — т. е. именно то, что входило в намерения террористов. В Нью-Йорке люди, казалось, приготовились к самому худшему. И само собой разумеется, что дьявольским проискам Усама бен Ладена слухи приписывали и попытки заражения сибирской язвой (или авиакатастрофу в Квинсе).