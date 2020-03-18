Хафец Хаим – Аhават Хесед: Любовь к добру

Да будет благословен Добрый и Творящий добро для Своих творений, как написано (Теhилим, 136:25): "Дающий хлеб всякой плоти, ибо вечна милость Его". А более всего сыновьям Израиля, таким любимым, что назвал их "сыновьями" и "частью Творца" и повелел идти Его путями, путями милосердия (хеседа), милости и прощения. Как написано (Дварим, 10:12): "И ныне, Исраэль, что спрашивает с тебя Г-сподь, Б-г твой?

Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей". И приведено в мидраше Сифри (Экев, абзац 49): «Вот пути Всевышнего, как сказано (Шмот, 34:6): "Г-сподь есть Г-сподь, Сильный, Милосердный и Милостивый"». И сказал пророк Йоэль (3:5): "И всякий, кто призовет имя Г-спода, будет спасен". Как может человек призвать Имя Творца?

Но имеется в виду - как Творец называется Милосердным и Милостивым, так и ты будь милосердным и милостивым и дающим всем бескорыстно и т.д. И не раз предупредил нас Всевышний об этом, а в восьми местах. И еще Тора полна соответствующих напоминаний, как поясним ниже. И кроме Торы Он поспешил уведомить нас снова об этом [качестве] через пророков, как написано (Миха, 6:8): "Сказано тебе, человек, что есть добро и что Г-сподь требует от тебя: только вершить правосудие и любить милосердие (хесед)", и все это - только для нашей пользы.

Об этом Тора пишет еще в разделе Экев после вышеупомянутых слов (Дварим, 10:12): "Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить всеми путями Его...", и завершает (там же, 10:13) "на благо тебе". То есть надо человеку приучить себя делать добро, хесед все дни свои, каждый день. И удостоится добра и хеседа Самого Творца в этом и грядущем мирах. Мы находим в нескольких местах в Писании и у мудрецов, благословенной памяти, что это качество сравнивается с Торой, спасает от всякой беды в этом и грядущем мирах. И можно удостоиться благодаря этому всего хорошего.

Приведу несколько высказываний из Писания и мудрецов, а остальное, с Б-жьей помощью, разъясним ниже. Итак, это качество помогает в искуплении грехов, как написано (Мишлей, 16:6): "Милосердием (хеседом) и правдой искупит грех". И сказали мудрецы (Брахот 5 почему при указании ссылки на Талмуд не указывается сторона листа?): Милосердие - это гмилут хасадим («воздаяние добром» - добрые дела), как сказано (Мишлей, 21:21): "гонись за праведностью и хеседом" и т.д. Правда-это Тора, как сказано (Мишлей, 23:23): "Обрети правду и не продавай". Также написано (Авот де-раби Натан, 4:5): Однажды раби Йоханан бен Закай выходил из Иерусалима, а раби Йеошуа шел за ним и увидел разрушенный Храм. Сказал раби Йеошуа: горе нам, что разрушено место, где искупаются грехи Израиля.

Хафец Хаим – Аhават Хесед: Любовь к добру

Переводчик и редактор: Гедалия Спинадель

Иерусалим – 2019 г. / 385 с.

Хафец Хаим – Аhават Хесед: Любовь к добру – Содержание

Вступление

Вступление к теме Хесед

Часть первая

Законы ссуд

Глава первая Законы заповеди из Торы ”Когда дашь в долг деньги" и другие вопросы о хесед (14 пунктов)

Глава вторая - Кто обязан исполнять заповедь давать ссуды?

Глава третья - К кому Тора обязывает проявлять милосердие?

Глава четвертая - Милосердие по отношению к ненавистнику - запрет злопамятства и мести

Глава пятая - Очередность (когда невозможно дать ссуду всем сразу)

Глава шестая - Еще несколько правил очередности

Законы о залогах

Глава седьмая - Запрет брать залог задним числом

Глава восьмая - Возврат залога

Глава девятая - Оплата наемного труда - Вступление

Глава десятая - Оплата наемного труда (продолжение)

Часть вторая

Глава первая - Суть любви - творить добро

Глава вторая - Почему Тора побуждает любить хесед

Глава третья - Ещё о смысле побуждения делать хесед

Глава четвёртая - О награде за эту мицву в этом и в том мире. и заслуге, которая защищает в любой беде

Глава пятая - О величии награды прилепляющегося к хеседу

Глава шестая - В ней дополнительно о той же теме

Глава седьмая - Об огромном вреде, который приносит себе человек, уклоняясь от цдаки и хеседа

Глава восьмая - О причинах ослабления в этой мицве и опровержение отговорок

Глава девятая - Как опровергнуть доводы йецера, - будто незнанием можно освободиться от заповеди

Глава десятая - О жадности и скупости

Глава одиннадцатая - Об избавлении от лени в выполнении гмилут хасадим. И вопросы о расторопности в служении Творцу

Глава двенадцатая - Почему человек должен гнаться за этой мицвой каждый день

Глава тринадцатая - О величии выделения денег на гмилут хасадим

Глава четырнадцатая - Ещё на ту же тему

Глава пятнадцатая - Исполнение этой мицвы искупает грехи как жертва. Некоторые вопросы этер иска о кредиторах

Глава шестнадцатая - Об обязанности постоянного гмаха в каждом городе

Глава семнадцатая - О величии цдаки

Глава восемнадцатая - О денежной десятине в подробностях

Глава девятнадцатая - О законах раздачи маасера и хомеша

Глава двадцатая - О законах раздачи цдаки

Глава двадцать первая - О заповеди поддерживать обнищавшего, чтобы не разорился окончательно

Глава двадцать вторая - Гмилут хасадим одалживанием посуды итак далее

Глава двадцать третья - Качество заповеди о ссуде

Глава двадцать четвёртая - Величие мицвы покрывать долг

Часть третья

О других вопросах хеседа

Глава первая - Величие заповеди гостеприимства

Глава вторая - Как вести себя с гостями

Глава третья - О заповеди посещения больных

Глава четвёртая - Чтобы человек старался успеть, пока есть силы, исправить всё, и о других вопросах

Глава пятая - О хеседе к умершим и утешении скорбящих

Глава шестая - О заповеди мудрецов радовать жениха и невесту, и когда это не обязанность

Глава седьмая - О смысле фразы «Счастлив понимающий бедного»

Глава восьмая - О хеседе благодаря разговору с человеком и заповеди заботиться о ближнем в час беды

Заключение

Словарь

Хафец Хаим – Аhават Хесед: Любовь к добру – К кому Тора обязывает проявлять милосердие?

1. Проявлять милосердие обязательно по отношению к каждому вне зависимости от пола, экономического положения или возраста. (Там, где речь идет об имуществе несовершеннолетних - через их опекуна.) Как написано: «Если деньги одолжишь народу Моему» - необходимо проявлять милосердие по отношению к каждому, кто подходит под категорию «Моего народа». Вопросы очередности разбираются ниже.

2. Даже тот, кто нарушил одну из заповедей Торы под влиянием разных соблазнов, все равно попадает под категорию Исраэль, если он (не еретик) продолжает верить в 13 основ веры. И делать ему добро, проявлять милосердие и жалость в трудную минуту - такая же заповедь. Но если деньги нужны ему для чего-либо запрещенного Торой, ни в коем случае нельзя их ему давать; в противном случае, человек становится соучастником преступления.

3.Тот, кто публично нарушает шабат, в категорию Исраэль уже не попадает и приравнивается к идолопоклоннику. Доносчик тоже не считается братом и не

заслуживает одолжения, пока не раскаялся. Но когда раскаялся - ничто не устоит перед истинным раскаянием. Или если окажется, что человек искренен и честен, а считают его доносчиком45 совершенно несправедливо, только на основе подозрений - это не лишает его статуса брата. И см. книгу Хафец Хаим, Законы запретов злословия, правило шестое.

Милосердие по отношению к ненавистнику – запрет злопамятства и мести

1. Тора заповедала проявлять милосердие без счета и ко всем - любимым и нелюбимым! Так объясняет Тора заповедь возвращать потерю: «Если встретишь быка ненавистника своего...» Или разгружать: «Если увидишь осла ненавистника своего, лежащего под ношей, то откажешься помочь ему? Помоги, помоги (разгрузи) с ним вместе!» И говорится в Талмуде: даже если подобная ситуация повторяется раз сто!

2. И здесь не имеется в виду тот, кого мы не любим за то, что отказал нам в каком-то одолжении. Ведь, отказываясь сделать ему добро, мы не только пренебрегаем прямой заповедью милосердия из Торы, но и нарушаем прямой запрет Торы «не мсти и не поминай зла».

Имеется в виду человек, заслуживающий нашей справедливой ненависти - например, тот, кого мы изобличили в запретной связи и т.п. Все равно на нас лежит заповедь проявить по отношению к нему милосердие в трудную минуту, если он разделяет 13 основ веры.

3. Но между этими нелюбимыми людьми есть различие в применении закона. При личной неприязни - например, после отказа об одолжении, когда тот обращается за помощью и одновременно за помощью обратился любимый, и у нас нет возможности помочь обоим, в первую очередь заповедь касается первого, чтобы преодолеть свое дурное начало. А если речь идет о человеке, действительно заслуживающем ненависть, помочь надо, в первую очередь, достойному, а не недостойному.

4. Что называет Тора запретами «не мсти и не будь злопамятным»? Объясняется в барайте (к трактату Йома 23а): «Что такое месть? Один говорит другому: Одолжи мне серп. Отвечает ему: нет. Назавтра второй обращается к первому: Одолжи мне топор. Если отвечает ему: Не одолжу, как и ты не одолжил мне вчера - это месть. А что такое злопамятство? Один говорит другому: Одолжи мне серп. Отвечает ему: Нет. Назавтра второй обращается к первому: Одолжи мне топор. Если отвечает: Бери! Я не такой, как ты, ведь ты не одолжил мне вчера - это злопамятство».

Талмуд имеет в виду, что даже на такие мелочи распространяется запрет злопамятства и мести. Что же говорить о более серьезных вещах - например, отказ об одолжении, от которого зависит пропитание... И раби Элиэзер из Меца в своей книге, в заповеди описывает, что речь вдет не только об отказе дать в долг серп, но и деньги. Запрещено мстить и проявлять злопамятство, даже давая в долг предметы повседневного пользования, тем более, если дело касается цдаки, милосердия, проявляющегося в деньгах. Тут особо строго запрещено отказывать из-за того, что тебе отказали в прошлом. Это будет местью. То же - касательно злопамятства.

5. Согласно нашим источникам, даже если человек не говорит напрямую «Нет, потому что (ты не дал мне) ...», а просто знает про себя, что именно мешает ему оказать услугу другому, это - тоже нарушение запрета мстить. И в отношении злопамятства дело даже не в словах, сопровождающих поступок, а в обиде, которую человек держит в сердце и которую должен из своего сердца стереть.