«Жизнь и смерть - от языка». Так учит еврейская мудрость. Дар речи отличает человека от всех живых существ. Эта великая способность возвышает человека над всем миром, и она же может привести его к гибели, если он неправильно ею пользуется. Увы, люди слишком часто забывают, насколько важно каждое их слово. Но беда не только в этом. Беда в том, что, даже желая пользоваться речью правильно, они лишены выбора. Если они не обладают знанием законов, а значит и умением, правильно говорить, язык - как чеховское ружье - когда-нибудь непременно выстрелит. За тысячи лет до того, как красноречивый персонаж пьесы Грибоедова пьесы воскликнул: «Ах, злые языки страшнее пистолета» - еврейский народ на собственном опыте познал, как реализуется в жизни этот грозный закон. И если Чацкий, сравнивая злой язык с пистолетом, видел мишенью единственно себя, то Тора и мудрецы говорят нам, что дело намного опаснее. «Злословие убивает троих, - говорит Иерусалимский Талмуд, - объект речи, рассказчика и слушателя». Не просто убийство, но тройное убийство, и одна из жертв - сам стреляющий. Более того. Учат мудрецы: «Первый Храм был разрушен из-за трех грехов, о которых сказано: умри, но не соверши. (Среди законов, данных нам Торой, есть три заповеди, нарушение которых запрещено даже под страхом смерти: ни при каких обстоятельствах нельзя по приказу убить невинного человека, вступить в запретную половую связь и поклоняться идолам - Прим. пер). А злословие равносильно всем этим трем преступлениям - из-за него разрушен Второй Храм».

Хафец Хаим - Смысл и законы достойной речи - Ежедневный урок - Хафец Хаим - Шмират а-Лашон

Как научиться говорить без ущерба себе и другим На основе книг Хафец Хаима «ХАФЕЦ ХАИМ» и «ШМИРАТ А-ЛАШОН»

Составители: рав Ш. Финкельман и рав И. Беркович

Перевел на русский язык Г. Спинадель Редактор В. Фридман

Chofetz Chaim: A Lesson A Day

R. Shimon Finkelman, R.Yitzchak Berkowitz

Translated into Russian by G. Spinadel

Иерусалим, 2004

Хафец Хаим - Смысл и законы достойной речи - Ежедневный урок - Хафец Хаим - Шмират а-Лашон - От переводчика

Злой язык разрушает связь между людьми, мир между ними, а Творец не желает присутствовать там, где мира нет. Нет Творца среди нас, когда мы в раздоре. Храм с его многочисленными чудесами был местом ощутимого Присутствия Всевышнего среди народа. Злословие разрушило связь между людьми, и, чтобы показать невозможность Своего пребывания в таком обществе, Всевышний разрушил Храм, видимый признак этого пребывания, а нас отправил в изгнание, как недостойных находиться на Его святой земле. И все же непонятно: почему слова приравнены к поступкам, а злые слова - к таким тяжким преступлениям? Ведь не каждое негативное сообщение приводит к убийству. Такое случается чрезвычайно редко. Действительно, опасность злословия не очевидна. Именно поэтому она и нуждается в объяснении. Первая книга Торы рассказывает нам, что причиной греха, который привел к отдалению человека от Творца и сделал его смертным, был злой язык змея-искусителя. Он бросил тень на Создателя и сумел этим побудить женщину нарушить Его волю. За это Всевышний лишил змея ног (достоинства) и сказал, что отныне тот будет питаться прахом. Традиция говорит: йецер а-ра - побуждение к злу, к нарушению воли Творца, которое воплощает в себе змей, - лишается ног (самостоятельности). Змей обращается к Создателю: «Ты лишил меня ног, как я добуду себе пищу? Позаботься обо мне». И Всевышний отвечает: «Будешь питаться прахом». Разъясняет кабала: не подлежит осуждению даже тот, кто совершил три смертных греха, пока не скажет злого слова. Только тогда «прах» - грехи человека - становится добычей Сатана, обвинителя на суде пред Владыкой мира, поставленного Им для нашего испытания и награды. Вот почему так страшен грех ла-шон а-ра - злословия. Есть и другая причина. Необдуманные слова, острый ответ, насмешка и прочее так распространены (в отличие от убийства -явления редкого), что и за грех не считаются, а нередко принимаются и за доблесть. Даже будь лашон а-ра проступком незначительным, в сумме дурные слова могут перевесить самый страшный грех, потому что каждый наш поступок и слово порождают ангела (посланца) - нашего защитника или, не про нас будет сказано, обвинителя. Как же избежать осуждения? Прежде всего, разобраться, в чем опасность, точно определить понятия, законы и условия. А затем их усвоить и привыкнуть поступать правильно. Для этого надо обратиться к еврейской традиции, которая на протяжении тысяч лет разрабатывает и формулирует знание, данное Творцом мира евреям для всех народов мира. Вначале определим понятие лашон а-ра - «злословие». Для одного человека недобрые слова оказываются злом, другой находит в них пользу - как посмотреть! Как же смотрит на это Творец мира? Еврейская традиция называет «злословием» любую информацию, которая причиняет ущерб объекту сообщения. Формой ее выражения могут быть не только прямое словесное заявление и письмо, но и намек, тон, ужимка, даже умолчание.

Хафец Хаим - Смысл и законы достойной речи - Ежедневный урок - Хафец Хаим - Шмират а-Лашон - МОГУЩЕСТВО И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ШМИРАТА ЛАШОН

Это книга не о нашей речи. Это книга о нашей сути, о сути человека, сотворенного Создателем, и о том, как эту суть воплотить. Законы Торы о речи, обозначенные термином «шмират а-лашон», отражают замысел Творца о сосуществовании людей. Это инструменты, которые дала нам Тора, чтобы устранить из нашего сердца гнев, горечь, зависть, ссоры и боль, разъединяющие народ.

Если мы всмотримся в нашу речь, то увидим: она определяет нас в большей степени, чем все наши другие способности. То, что человек говорит и как говорит, свидетельствует о том, кто он такой. Злые, ранящие слова определяют злого человека. Добрые, чуткие слова определяют доброго, чуткого человека.

Природа речи уникальна: она скрыта и открыта одновременно. Речь не видна, но ее слышно. Маараль заключает, что Творец создал речь именно такой, чтобы она соответствовала своему назначению - раскрывать внутреннее «я», мысли, чувства, личность человека. Язык извлекает эти внутренние элементы человека и выявляет их с помощью слов.

Законы правильной речи - это специфические практические указания Творца, как использовать определяющую способность человека. Они учат нас, как воспринимать людей, говорить с людьми и говорить о людях. Тора, которая учит нас этим законам, выявляет все аспекты негативного взаимодействия и обнаруживает в зародыше практически каждой разбитой дружбы, рухнувшей карьеры и развода семя ненависти, посеянное словом, принесшим боль. Законы Торы отражают знание Творца о том, что большую часть боли и страдания, которых немало в жизни, можно избежать, если не бросать эти семена в почву.

Принцип, по существу, очень простой. Отказываясь от негативных высказываний, сплетен, клеветы и раздоров в своей речи, человек улучшает свою жизнь и жизнь окружающих , и это улучшение происходит, так сказать, автоматически, является обязательным следствием такого поведения.

Награда за шмират а-лашон открыто и ясно проявляется прямо здесь, в этом мире. Сказав: «Кто человек, что хочет жизни», царь Давид говорит о прекрасной жизни, осененной миром и покоем, которые вносит в жизнь шмират а-лашон.