Виктор фон Хаген - Ацтеки, майя, инки - Великие царства древней Америки

Когда известия о подвигах Кортеса в Мексике в 1519–1521 годах внезапно обрушились на мир, европейское общество уже почти забыло о существовании Америки. Это и понятно. За все годы, прошедшие со времени открытия Америки, она лишь плодила ложные надежды. Ожидалось, что новые продукты в изобилии польются из «края пряностей», чтобы скрасить однообразие стола европейцев. Прикрепленные к стенам листки объявляли об открытиях, а книги рассказывали о «радостных вестях из недавно открытого Света», «о редкостных и неповторимых свойствах разных трав, деревьев и растений, масел и камней…». Даже первооткрыватель всего этого, Христофор Колумб, отныне адмирал морей и океанов, лишь подпитывал эти иллюзии, рассказывая без удержу о золоте, рубинах и серебре, которые там можно было найти в большем изобилии, чем в «копях царя Соломона».

В предвкушении возможных богатств соглашение, достигнутое между Испанией и Португалией вскоре после открытия Америки, разделило ее с благословения римского папы. Как можно понять из свидетельств современников, вся Европа затаив дыхание ждала, что вот-вот откроется рог изобилия. Но это открытие оказалось в лучшем случае робким: португальцы едва затронули Бразилию, а испанцы в первое двадцатилетие (после первого плавания Колумба) ограничились небольшим клочком Панамского перешейка и Антильскими островами. Здесь, однако, ничего не было обнаружено из богатств, столь высоко превозносимых первооткрывателями. Европейцы сбросили Америку со счетов как еще один пример бахвальства испанцев – пока в Севилью 9 декабря 1519 года не прибыл первый корабль с сокровищами из Мексики.

Его прибытие вызвало колоссальную сенсацию. Для сопровождения сокровищ Кортес прислал с мексиканского побережья четырех причудливо одетых тотонаков, а в золотой сокровищнице были колокольчики и драгоценные камни, серьги и украшения изящнейшей работы, украшения из перьев, вставленные в драгоценные камни; были даже «книги, которыми пользуются индейцы». Но более всего потрясло очевидцев золотое колесо два метра в диаметре, толщиной в «четыре реала» – ацтекский календарь из цельного золота со странными узорами, выбитыми на манер чеканки. Из дошедших до нас документов можно представить, какое волнение испытали те, кто впервые увидел эти сокровища.

Виктор фон Хаген - Ацтеки, майя, инки - Великие царства древней Америки

«Центрполиграф», 2010

эл. издание

Виктор фон Хаген - Ацтеки, майя, инки - Великие царства древней Америки - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

АЦТЕКИ

Глава 1 Об исследователях-археологах и о времени Место действия Год Испанца Появление человека в Америке Доацтекские культуры

Глава 2 Происхождение ацтеков Внешний вид Язык Родовая община – сообщество ацтеков, совместно владеющих землей Брак – связывание тильмантли Дом: калли Ритмы дня и ночи Поля: мильпа Налоги в пользу государства Ткачество – женское искусство Гончары и керамика Рынок: тиакис Праздничные дни Музыка Игры Рациональность правосудия Лекарственные растения Восставшие из мертвых

Глава 3 Монтесума Жизнь Теночтитлана

Глава 4 Что строили в Мексике Скульптура Резчики по камню, ювелиры, гранильщики драгоценных камней Создание тканей из перьев Религия, война, исполнительная власть Календарь Война и оружие Государство, собирающее дань Почтека: класс торговцев Дороги, транспорт, посыльные Бумага, письменность, литература Здравствуй и прощай



МАЙЯ

Глава 1 О человеке, истории и домыслах Страна Появление и подъем

Глава 2 Простолюдин – видимость и реальность Язык майя Организация общества Брак Дом майя: на День майя Сельское хозяйство майя Налоги Ткачество Мозаики из перьев Плетение циновок Плетение корзин Изготовление веревок Гончары и керамика Торговля Рынок майя Праздники Музыка, танцы и театрализованные представления Игры Преступление и наказание Способы лечения и лекари Смерть и преображение

Глава 3 Владыки майя Управление: город-государство и деревня

Глава 4 Архитектура Скульптура Живопись Война и оружие Религия Календарь Наземные коммуникации Морские коммуникации Письменность Литература Шуль – конец



ИНКИ

Глава 1 Откуда мы знаем то, что знаем об инках География культуры Доинкские культуры: Чавин – Мочика – Паракас – Наска – Тиауанако – Чиму (Чимор) История инков берет свое начало в мифах и продолжается в легендах

Глава 2 Внешний вид Одежда Язык Община (айлью) Вступление в брак Дом простого индейца Повседневная жизнь: с утра до вечера Сельское хозяйство и его истоки Мита: налог в виде общественных работ Животные рода лам: лама, альпака, викунья, гуанако Ткацкий станок: как ткали шерсть и хлопок Гончары и гончарные изделия Рынок: кату Праздники и игры, танцы и музыка Преступление и наказание Лекарства, магия, целительство Смерть и второстепенные боги

Глава 3 Инка Куско

Глава 4 Архитектура инков Металлы и металлургия Тауантинсуйю: четыре стороны света Дороги царства инков Мосты Постоялые дворы тампу Транспорт Курьер часки Кипу: узелковое письмо – литература инков Завоевания силой оружия Организация и ассимиляция завоеванных территорий Закат и падение



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА