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Хакинг Ян - Историческая онтология

Хакинг Ян - Историческая онтология
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
Это пересмотренная версия лекции, прочитанной 22 апреля 1999 года на факультете истории науки Гарвардского университета. Меня попросили обсудить взаимосвязи между историей и философией науки. Вместо этого я воспользовался случаем, чтобы связать воедино некоторые более общие темы философии и истории, затронутые более подробно в ряде последующих глав.
«Историческая онтология» — это, на первый взгляд, неудачное словосочетание; оно чересчур напыщенное. Более того, мне всегда не нравилось слово «онтология». На латыни, примерно в семнадцатом веке, оно означало отрасль метафизики, наряду с космологией и психологией. Кристиан Вольф (Wolff 1730) нашел ему применение. Он рассматривал онтологию как изучение бытия в целом, в противоположность философским размышлениям об отдельных, но конечных сущностях, таких как душа, мир и Бог. Если вы, как и я, можете понять цели психологии, космологии и теологии, но вам трудно объяснить, что такое изучение бытия в целом, вы вряд ли можете приветствовать разговоры об онтологии. В двадцатом веке это слово привлекало таких выдающихся философов, как У.В. Куайн и Мартин Хайдеггер, но их высказывания на эту тему иногда были не только глубокими, но и причудливыми. Вспомните онтологический афоризм Куайна: «Быть — значит быть значением переменной». И все же, и все же: предположим, что мы хотим поговорить в довольно общих чертах обо всех типах объектов, и что делает возможным их появление на свет. Удобно сгруппировать их вместе, говоря о «том, что есть», или онтологии.
Онтология характеризуется как изучение наиболее общих видов, существующих во Вселенной. Обычно акцент делался на разграничении: какие кандидаты на существование действительно существуют. Аристотель и Платон разошлись в ответах, и с тех пор философы продолжают расходиться во взглядах по этому вопросу. Я мало уделю внимания этим спорам в последующих главах. В главе 6 я объявлю себя «динамичным номиналистом», интересующимся тем, как наши практики присвоения имен взаимодействуют с вещами, которые мы именуем, — но я мог бы в равной степени считаться диалектическим реалистом, озабоченным взаимодействием между тем, что есть (и тем, что возникает), и нашими представлениями об этом.
Тем не менее некоторые из старых коннотаций «онтологии» сослужили мне хорошую службу, поскольку я хочу поговорить об объектах в целом. Не просто о вещах, а обо всем том, что мы индивидуируем и о чем позволяем себе говорить. Это включает в себя не только «материальные» объекты, но и классы, типы людей и на самом деле идеи. Наконец, если нас интересует возникновение самой возможности существования некоторых объектов, то что это, если не историческое событие?
Онтология представляет нечто засохшее и пыльное, но я краду название своей книги у автора, которого никто не считает бесплодным, даже если сейчас он впал в некоторых кругах в немилость, погрузивших его в трясину недоброжелательных опровержений. В своем замечательном эссе «Что такое Просвещение?» Мишель Фуко (Foucault, What Is Enlightenment? 1984b) дважды ссылался на «историческую онтологию нас самих». По его словам, так могло бы называться исследование, посвященное «истине, с помощью которой мы конституируем себя как объекты знания»; «силе, с помощью которой мы конституируем себя как субъекты, действующие на других», и «этике, посредством которой мы конституируем себя как моральных агентов». Он называет их осями знания, власти и этики.

Хакинг Ян - Историческая онтология

Пер. с англ. В.В. Целищева. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 384 с., ил.
ISBN 978-5-88373-803-5

Хакинг Ян - Историческая онтология – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ
  • Онтология
  • «Историческое»
  • Историческая эпистемология
  • Мета-Эпистемология
  • Создание феноменов
  • Микросоциология
  • Травма
  • Развитие детей
  • История и философия
  • Философия и наука
ГЛАВА 2 ПЯТЬ ПРИТЧ
  • «Зеленое семейство»
  • Парадокс Брехта
  • Слишком много слов
  • Переделка мира
  • Сочинение людей
ГЛАВА 3 ДВА ВИДА «НОВОГО ИСТОРИЦИЗМА» ДЛЯ ФИЛОСОФОВ 67
  • Мандат
  • Анти-история
  • Отмена
  • Присмотреться
  • Философский анализ и история настоящего
ГЛАВА 4 АРХЕОЛОГИЯ МИШЕЛЯ ФУКО
ГЛАВА 5 НЕЗРЕЛАЯ НАУКА МИШЕЛЯ ФУКО
ГЛАВА 6 СОЧИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ГЛАВА 7 САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГЛАВА 8 КАК, ПОЧЕМУ, КОГДА И ГДЕ ЯЗЫК СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ?
  • Не Витгенштейн
  • Гегель
  • Мишель Фуко
  • Ноам Хомский
  • Исайя Берлин
  • Ханс Аарслефф
  • Ролевые модели
  • Гаман
  • Кант
  • Забегание вперед
  • Чистый разум и его критика
  • Лингвистический идеализм
ГЛАВА 9 НОЧНЫЕ МЫСЛИ О ФИЛОЛОГИИ
ГЛАВА 10 БЫЛ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ РАДИКАЛЬНЫЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД?
ГЛАВА 11 ЯЗЫК, ИСТИНА И РАЗУМ
  • Стили рассуждений
  • Архи-рационализм
  • Позитивизм
  • Индукция, дедукция
  • Несоизмеримость и неопределенность перевода
  • Концептуальные схемы
  • Истина vs истинность- или-ложность
  • Схемы без догм
  • Анархо-рационализм
ГЛАВА 12 «СТИЛЬ» ДЛЯ ИСТОРИКОВ И ФИЛОСОФОВ
ГЛАВА 13 ЛЕЙБНИЦ И ДЕКАРТ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
ГЛАВА 14 ВИТГЕНШТЕЙН КАК ФИЛОСОФСКИЙ ПСИХОЛОГ
ГЛАВА 15 МЕСТО ДЛЯ СНОВ
  • Три сна Декарта
  • Реализм и позитивизм в рассказывании снов
  • Утраченные сны:
  • Книга пророка Даниила
  • Места снов
  • Истории и картинки
  • Назад к Декарту
  • Другой молодой человек в возрасте 23 лет
  • Осознанные сновидения (!)
  • Дурной сон Декарта
  • На кушетке
  • Эксперимент с (пространством)־временем
  • Интернет-сны
  • Осознанные сновидения (II)
  • Библиография
Приложения
  • В. В. Целищев Место Яна Хакинга в аналитической философии
  • М. Вагелли Ян Хакинг: философ настоящего
  • О. Мэдсен, И. Серван, А. Кьен Ян Хакинг: философ конкретного
  • И. Семенюк Философ Ян Хакинг размышляет над реальностью частиц и ярлыками для людей
Views 425
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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