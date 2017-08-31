В конце ХVІІІ в начале ХІХ века представление о художнике претерпело серьезные изменения. это произошло практически во всех сферах искусства — в поэзии, живописи, скульптуре, музыке и архитектуре. Трансформация представления о художнике и его социальной роли, произошедшая в тот период, продолжает влиять на наше мышление и сегодня.

Эту трансформацию можно почувствовать по названию биографии Рихарда Вагнера, написанной в конце XIX века. Книга называлась «Рихард Вагнер: Человек и художник». Вагнер был изображен в ней художником, не похожим на других людей. Художник — будь то поэт, живописец, скульптор или музыкант — был отличен от обычных людей. Такое восприятие сохранялось в живописи, литературе и даже в ранней фотографии. Более того, в XIX веке художникам даже воздвигались памятники.

Тернер Фрэнк - Европейская интеллектуальная история от Руссо до Ницше

Под ред. Р. Лофтхауса; пер. с англ. Т. О. Новиковой

М.: Кучково поле, 2016. 384 с.

ISBN 978-5-9950-0616-9

Тернер Фрэнк - Европейская интеллектуальная история от Руссо до Ницше - Оглавление

Предисловие редактора

Глава 1. Вызов, брошенный Руссо современности

Глава 2. Токвиль и свобода

Глава 3. Дж. С. Милль и XIX век

Глава 4. Поворот к субъективизму

Глава 5. Медиевализм и новое восприятие Ренессанса

Глава 6. Историзация природы

Глава 7. Дарвин и сотворение мира

Глава 8. Маркс и трансцендентный рабочий класс

Глава 9. Культ художника

Глава 10. Национализм

Глава 11. Раса и антисемитизм

Глава 12. Вагнер

Глава 13. Идеология раздельных тендерных сфер

Глава 14. Веры старые и новые

Глава 15. Ницше

Примечания

Глоссарий имен

Дополнительная литература

Указатель

Тернер Фрэнк - Европейская интеллектуальная история от Руссо до Ницше - Предисловие редактора

Этот том включает в себя пятнадцать лекций, прочитанных старшекурсникам Йельского университета. Фрэнк Тернер много лет трудился в Йеле профессором истории. Его лекции пользовались огромной популярностью, поэтому исторический факультет принял решение сделать их доступными для более широкого круга студентов. Обычно на лекциях Фрэнка присутствовало более сотни студентов, и это позволило ему использовать не менее полудюжины помощников, одним из которых был и редактор этой книги. Заключалась их помощь в следующем: раз в неделю профессор читал лекцию всем студентам своего потока; затем помощники-аспиранты разбирали отдельные темы с небольшими группами студентов в рамках семинаров, которые чаще всего проводились по вечерам. Во всех своих помощниках Фрэнк видел будущих коллег. Он ценил неформальное общение с ними, поскольку считал, что это способствует успеху потока в целом. Каждую неделю он приглашал своих помощников на ланч в старомодную закусочную «Йоркшир Пицца» на Йорк-стрит и всегда сам оплачивал счет. Он шутил, что среди скромных салатов с тунцом, несомненно, выбранных из вежливости и нежелания слишком уж увеличивать сумму счета, всегда находился один смельчак, который решал гульнуть и заказывал сэндвич с жареным цыпленком и большую картошку, а то еще и десерт. Эта история дает представление не только о щедрости Фрэнка (он всегда платил!), но и о чувстве юмора, с каким читались эти лекции в 1990-е годы, когда студенты Йельского университета были весьма озабочены политикой.

Фрэнк воплощал в себе мощную традицию исторического факультета Йеля, которая находила отклик во всех гуманитарных учебных заведениях Северной Америки, включая и уважаемый колледж Вильгельма и Марии в Вирджинии, где учился он сам. Эта традиция заключается в способности доносить до студентов огромное множество идей в доступной, но в то же время научной манере, что жизненно необходимо для дальнейшего более углубленного изучения. Корни этой традиции интеллектуальной истории в Йеле неясны, но непосредственный предшественник Фрэнка, руководитель его аспирантуры, Франклин ле Ван Баумер (1913-1990), редактор весьма достойного и до сих пор высоко оцениваемого труда «Основные течения западной мысли» (Main Currents of Western Thought) (1952,4-е издание 1978), провел огромную работу по формированию факультета в середине XX века и стал основоположником подобного подхода в Йельском университете. Он с подозрением относился к буму популярности подобной темы и не раз говорил об этом. В некрологе Баумера отмечалось, что он «отказывался поддерживать философию истории», давая «своим студентам только материалы основных источников с тем, чтобы они могли самостоятельно формировать собственные философские взгляды». Тернер продолжил традицию своего учителя. Он постоянно говорил о том, что интеллектуальная история должна быть более исторической, чем интеллектуальной. В тех лекциях, с которыми вы познакомитесь в этой книге, он постоянно приводит информацию из основных источников, не стесняясь пользоваться пространными цитатами и не увлекаясь собственными выводами.

Фрэнк широко использовал слайды, чтобы проиллюстрировать исторические реалии. Особенно полезны такие материалы были для рассказа о тендерных ролях (глава 13). Но слайды были не просто иллюстрацией. Фрэнк стремился стимулировать развитие эстетического чувства в своих студентах, чтобы они могли сами оценить произведения искусства. Говоря о Вагнере, Фрэнк понимал, что словами музыку описать невозможно. Поэтому он брал с собой портативный CD-плейер и в нужные моменты включал его на полную громкость. Конечно, заполнить музыкой весь огромный лекционный зал было невозможно, но студенты могли услышать металлические, слегка истеричные громкие пассажи из «Тангейзера» и другие произведения Вагнера. Как позднее вспоминал сам Тернер, эти фрагменты оказывали поразительное воздействие на слушателей, и те часто и тепло вспоминали о них.

Главное и самое очевидное качество лекций, которые писались и постоянно корректировались на протяжении долгой карьеры профессора, — это их скрупулезность. Тернер никогда не путал просвещение с развлечением. Он никогда не перегружал лекции собственными изысканиями в ущерб балансу и содержательности. Так, в 2002 году Фрэнк опубликовал монументальную интеллектуальную биографию английского трактарианца Джона Генри Ньюмена; но в своих лекциях он упоминал о нем лишь вскользь. В лекции о Марксе Фрэнк ничем не выдал своего негативного отношения к германскому философу. Своей задачей он видел лишь очищение учения Маркса от груза того восприятия философа, которое сформировалось после его смерти.

В этой и других лекциях, касавшихся печально известных или сложных мыслителей (он всегда шутил: «Вы можете сказать, что вам нравится Ницше, но вы никогда бы не пригласили его в дом своей матери»), он всегда показывал студентам, что именно эти люди хотели сказать в контексте своего времени. И только после этого он обсуждал то, что это могло означать. Тем не менее, некоторые плоды обширной научной деятельности Фрэнка в его лекциях присутствуют, особенно в главе 6, где он говорил об историзации природы, необходимой интеллектуальной предпосылке дарвиновской теории эволюции, которой посвящена глава 7. В обеих лекциях Фрэнк упоминает о факте длительного знакомства Дарвина с Уильямом Пейли и, следовательно, с естественной теологией — об этом факте часто забывают и пренебрегают им.

Сухое остроумие Фрэнка вошло в легенду и привлекало на его лекции много слушателей. После краткой и головокружительной биографии Рихарда Вагнера и рассказа о культе, с ним связанным, мы узнаем, что: «В следующем году Вагнер умер в Венеции, в здании, где сейчас располагается муниципальное казино». Почти наверняка Фрэнк узнал об этом во время поездки в Венецию. Можно только догадываться, какое удовольствие ему доставляло знакомство с такими прозаическими деталями. Его сопоставление различных фактов и событий часто заставляло слушателей улыбаться, но Фрэнк никогда не был тенденциозным. Он считал, что исторические исследования слишком серьезны, чтобы допускать легкомысленное к себе отношение. Но он никогда не забывал о юном возрасте своих слушателей и всегда находил в своих лекциях время для того, чтобы показать определенную абсурдность человеческого опыта.

Чувство юмора у Фрэнка всегда шло плечом к плечу с острым взглядом. В самой первой лекции мы останавливаемся на таком замечании: «Это Руссо сделал ненависть к собственной культуре признаком цивилизованного человека». Если это замечание и противоречит позиции культурного консерватизма, то только потому, что Фрэнк хотел,.чтобы его студенты с осторожностью относились к модным теориям и движениям. Он всегда считал, что роль историка — в разгребании мусора и обнажении сути, а для этого ему приходится бороться с суетой настоящего и прошлого.

Неожиданная смерть Фрэнка в 2010 году положила конец не только великой карьере. Профессор не успел увидеть собственный том в частично реализованной серии монографий «Йельская интеллектуальная история Запада». Идея этой серии заключалась в хронологическом рассказе об интеллектуальной жизни и развитии идей в Западной Европе от раннего Средневековья до наших дней. Три тома серии написали Колиш, Баусма и Бэрроу. Они охватывают периоды 400-1400, 1550-1640, 1848-1914. Том Фрэнка должен был называться «Интеллектуалы в революционную эпоху 1750-1860». Хотя подобное объединение может показаться не совсем уместным, но этот так и не написанный том, несомненно, опирался бы на лекции, опубликованные в этой книге. И поскольку монография так и не увидела свет, лекции Фрэнка Тернера являются для нас бесценным материалом.

Эпиграфы, выбранные для этой книги, отражают известные пристрастия Фрэнка. Он глубоко уважал Дарвина, поскольку тот представлял собой оплот высочайшей цивилизации посреди хаоса интеллектуальных открытий. Цитата из Джордж Элиот отражает тот факт, что Фрэнк в течение всей своей карьеры отстаивал права женщин и меньшинств. В лекции о тендерных различиях он всегда напоминал слушателям — очень неформально и с постоянным чувством изумления — о том, что совсем недавно тот же самый зал был заполнен исключительно мужчинами. И, наконец, он восхищался мудростью Токвиля, прекрасно понимавшего реалистические возможности демократии. По мнению Фрэнка, такие взгляды стали особенно актуальными после окончания «холодной войны» и краха Советского Союза.

Последний раз Фрэнк прочел этот курс в 2003-2004 годах. Мы постарались сохранить тон и содержание его лекций, тщательно выверили все основные цитаты. Мы постарались использовать самые современные научные издания и переводы. Список рекомендованной литературы полностью обновлен и отражает самые современные научные взгляды. В то же время мы не забыли о том, что основная его задача — дать студентам, ученым и читающей публике широкое представление о различных идеях, без которых невозможно было бы вообразить наш мир XXI века.

В работе над этим томом мне оказали бесценную помощь ученые Оксфорда доктор Генри Мид и доктор Джон-Пол Маккарти, за что я хочу их искренне поблагодарить. Кроме того, я должен поблагодарить доктора Саймона Скиннера из колледжа Бэллиол, Оксфорд, за его поддержку и помощь. Хочу также выразить благодарность моему давнему другу и бывшему аспиранту Йельского университета Парли Агнеру из Нью-Хейвена — он тщательно изучил документы исторического факультета Йеля, хранящиеся в мемориальной библиотеке Стерлинга. В работе с мемуарами Франклина ле Вана Баумера мне помогал его аспирант, преподобный Джеффри П. фон Арке, президент университета Фэйрфилда. Хочу выразить глубокую благодарность вдове Фрэнка, преподобной Эллет Тиллотсон, которая сохранила лекции на жестком диске компьютера и поддерживала меня на всех этапах процесса, не ограничивая моей редакторской свободы. Мне осталось также поблагодарить издательство Йельского университета и, в частности, руководителя лондонского филиала Роберта Болдока за его поддержку и помощь на всех этапах работы с книгой.

Ричард А. Лофтхаус, Лондон, 2014