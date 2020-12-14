Философия и богословие

Труд о Шекспире, «Театр зависти», - единственная книга Рене Жирара, написанная по-английски, а уже потом переведенная на французский язык. В своем введении автор утверждает: «Моя работа о Шекспире неразрывно связана со всем, что я когда-либо написал» (с. 1 наст. изд.). Это удивительное утверждение, поскольку научные интересы Жирара охватывают самые разные дисциплины: культурную антропологию, психологию, историю, богословие и литературоведение. Если он прав, то эти исследования шекспировской драматургии кажутся ключом к миметической теории Жирара.

Единственный другой писатель, которому Жирар посвятил целую книгу, - Федор Достоевский, и напрашивается вопрос: что притягивало его к двум великим фигурам, которых разделяют три столетия? Ответ на него дает сам Жирар: «Писатели, которые меня интересуют, одержимы конфликтом как тонким разрушителем различия, которое он призван подчеркнуть». Иными словами, его занимала природа свойственного человеку страха утратить самобытность, настолько сильного, что мы готовы к враждебным жестам и поведению, чтобы подчеркнуть различия. К сожалению, поскольку обычно мы взаимно повторяем такие жесты, мы обезразличиваемся, превращаемся в «миметических двойников» друг друга - результат, противоположный ожидаемому. Жирар считает, что Шекспир и Достоевский блестяще показали этот парадокс человеческих отношений.

Рене Жирар - Театр зависти. Уильям Шекспир

(Серия «Философия и богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2021. - xiv + 515 с.

ISBN 978-5-89647-355-8

Рене Жирар - Театр зависти. Уильям Шекспир - Содержание

Предисловие к русскому изданию

ВВЕДЕНИЕ

1 ХВАЛА В ЛЮБВИ ПРИЯТНА. Валентин и Протей в «Двух веронцах»

2 БЫЛ УЯЗВЛЕН ЗЛОЙ ЗАВИСТЬЮ. Коллатин и Тарквиний в «Обесчещенной Лукреции»

3 ПУТЬ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ. Четверо влюбленных в «Сне в летнюю ночь»

4 О КАК ПРИНЯТЬ ВАШ ВИД. Елена и Гермия в «Сне в летнюю ночь»

5 КАК СРАЗУ ИЗМЕНИЛИСЬ ЧУВСТВА ИХ! Происхождение мифа в «Сне в летнюю ночь»

6 ЗНАК БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОБРАЗЫ МЕЧТЫ. Ремесленники в «Сне в летнюю ночь»

7 ПРАВДА В ЭТОМ ЕСТЬ. Тезей и Ипполита в «Сне в летнюю ночь»

8 ЛЮБОВЬ ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ. Миметическая игра слов в «Сне в летнюю ночь»

9 ЛЮБОВЬ ПОНАСЛЫШКЕ. Миметические стратегии в «Много шума из ничего»

10 ЛЮБИ ЕГО ПОТОМУ, ЧТО Я ЕГО ЛЮБЛЮ. Черты пасторали в «Как вам это понравится»

11 НЕ ЗЕРКАЛО ЕЕ, А ТЫ ЕЙ ЛЬСТИШЬ. Любовь к себе в «Как вам это понравится»

12 О, КАК ПРЕКРАСНА НА ЕГО УСТАХ ПРЕЗРИТЕЛЬНАЯ, ГОРДАЯ УСМЕШКА! Любовь к себе в «Двенадцатой ночи»

13 ОН КОГДА-ТО БЫЛ НЕЖНЕЕ. Орсино и Оливия в «Двенадцатой ночи»

14 НЕСЧАСТНАЯ КРЕССИДА СРЕДИ ВЕСЕЛЫХ ГРЕКОВ! Любовная коллизия в «Троиле и Крессиде»

15 РАЗВРАТ И ВОЙНА. Инверсия средневековой легенды о Троиле и Крессиде

16 ПОМИМО РАЗВЕ ТОЛЬКО ЭТИХ ВЗГЛЯДОВ. Игры власти в «Троиле и Крессиде»

17 ОПАНДАР! «Троил и Крессида» и универсальный посредник

18 БЛЕДНОЕ И БЕСКРОВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО. Кризис Различия в «Троиле и Крессиде»

19 ОТЦА ДОЛЖНА СЧИТАТЬ ТЫ КАК БЫ БОГОМ. Кризис Различия в «Сне в летнюю ночь»

20 СМЕШАННЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. Кризис Различия в «Жизни Тимона Афинского» и других пьесах

21 О ЗАГОВОР! Миметическое совращение в «Юлии Цезаре»

22 ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, УСОБИЦ ЯРОСТЬ. Поляризация насилия в «Юлии Цезаре»

23 КРОВЬ ЦЕЗАРЯ - ИСТОЧНИК ЖИВОТВОРНЫЙ. Учредительное убийство в «Юлии Цезаре»

24 ЖРЕЦАМИ БУДЕМ, КАЙ, НЕ МЯСНИКАМИ. Жертвоприношение в «Юлии Цезаре»

25 КАК ЖЕРТВУ ДЛЯ БОГОВ ЕГО ЗАКОЛЕМ. Жертвенные циклы в «Юлии Цезаре»

26 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОЛК И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖЕРТВА. Учредительное убийство в «Троиле и Крессиде»

27 МИЛЫЙ ПЭК! Жертвенная развязка в «Сне в летнюю ночь»

28 ПОЙМАТЬ МУДРЕЙШЕГО. Амбивалентность жертвоприношения в «Венецианском купце» и «Ричарде III»

29 ВЫ САМИ-TO ВЕРИТЕ В СВОЮ ТЕОРИЮ? «Французские треугольники» в Шекспире Джеймса Джойса

30 ВЯЛАЯ МЕСТЬ ГАМЛЕТА. Возмездие в «Гамлете»

31 СТРЕМИМСЯ МЫ СВЯТЫНЮ В СКВЕРНУ ПРЕВРАТИТЬ? Желание и смерть в «Отелло» и других пьесах

32 ЛЮБЯ МЕНЯ, ЕЕ ТЫ ПОЛЮБИЛ. Риторические фигуры в «Сонетах»

33 ПОМОГ НЕВОЛЬНО В ПРЕЛЮБОДЕЙСТВЕ. «Зимняя сказка» (акт 1, сцена 2)

34 THOU CO-ACTIVE ART! Ревность в «Зимней сказке»

35 НЕТ ТАКОЙ ЗЛОБЫ, НЕТ ТАКОЙ МАТЕРИИ. Первородный грех в «Зимней сказке»

36 И ВАШЕЙ ТЕНИ ВЕРНОСТЬ СОБЛЮДУ. «Зимняя сказка» (акт 5, сцены 1 и 2)

37 МНЕ КАМЕНЬ ГОВОРИТ, ЧТО КАМНЕМ БЫЛ Я. «Зимняя сказка» (акт 5, сцена 3)

38 ЛЮБУЮ НОВОСТЬ ПРОГЛОТЯТ, СЛОВНО КОШКИ МОЛОКО. Сатира на самого себя в «Буре»

Указатель

Примечание

Рене Жирар - Театр зависти. Уильям Шекспир - Вялая месть Гамлета. Возмездие в «Гамлете»

Почти священный статус этой пьесы Шекспира всегда сочетался с различными шибболетами современной критики - например «преднамеренной логической ошибкой», фатальной для восприятия иронии, - с целью предотвратить наш ответ на шекспировское приглашение стать его сообщниками и поделиться его поразительной осведомленностью о драматическом процессе, который всегда состоит в той или иной форме жертвоприношения, процессе, который имеет столь глубокие корни внутри нас и действует столь парадоксально и тайно, что может в одно и то же время и запускаться вновь, и высмеиваться. Мальволио в «Двенадцатой ночи» - хороший пример такой амбивалентности.

Великий художник - гипнотизер; он может направить нашу миметическую энергию в выбранное им русло. В некоторых своих пьесах Шекспир явно намекает, как мало нужно, чтобы вызвать негодование вместо симпатии или чтобы превратить трагедию в комедию, и наоборот. В «Сне в летнюю ночь», например, пьеса внутри пьесы, нелепая «Пирам и Фисба», - это пародийная инверсия «Ромео и Джульетты». А человек, который превращает героев в злодеев и злодеев в героев, поэт, - это настоящий ученик чародея. В любой момент он может стать жертвой своей собственной игры. Если зрители не примут предлагаемую им жертву, то обратятся против него и выберут его заместительной жертвой, так что поэт станет настоящим козлом отпущения в своем собственном театре.

Пигва, читая пролог «Пирама и Фисбы», меняет местами несколько запятых, и задуманный комплимент звучит как набор оскорблений. Практически ничего не стоит превратить captatio benevolentiae в captatio malevolentiae*. К счастью для Пигвы и его друзей, Тезей - мудрый правитель, который видит доброе намерение за вводящей в заблуждение речью. Мы улавливаем здесь крайнюю восприимчивость драматурга к опасной природе своего ремесла. Он должен беспокоиться не только о разрыве между своими намерениями и словами, но также о способе их произнесения актерами и прежде всего, конечно, об их восприятии аудиторией.

Драматический поэт слишком сильно зависит от толпы, чтобы не знать о ее непостоянстве. Успех или провал меньше зависит от действительного качества работы, чем от непредсказуемых коллективных реакций, потому что они по самой своей сути миметичны; от одного представления к другому эти реакции могут резко смещаться от одной крайности к другой без видимой причины. Конечно, они аналогичны феноменам поиска и преследования козла отпущения, на которых основан всякий театр и еще более изначально всякий ритуал. Несомненно, этой зависимости Шекспира от миметического импульса толпы недостаточно для объяснения замечательной догадки Шекспира о роли случайно выбираемой жертвы в человеческих отношениях; однако этот опыт должен был обострить его врожденную чувствительность и усилить следы, оставленные в нем опытом подобных феноменов за пределами его театральной карьеры, опытом, благодаря которому позднее смог созреть его драматургический «дар».