Халеви - Введение в мир Каббалы
Времена меняются, но вселенские законы неизменны. В библейскую эпоху эзотерическое знание сохранялось при помощи символизма. В Средние века, когда религия находилась под влиянием греческой философии, иудейские мистики связали эллинскую метафизику с сакральной геометрией семисвечника в Соломоновом Храме. Лестницу из видения Иакова неоплатоники истолковали как «Великую Цепь Бытия». В такой среде зародилась Каббала.
К сожалению, за столетия сущность этого Учения была в значительной степени утрачена. То, что сегодня называют Каббалой, представляет собой массив разрозненных версий изначальной системы. Примером таких версий может служить концепция разбиения Божественного мира, приведшего к появлению зла, которую выдвинул в XVI веке Исаак Лурия (Ари). Изящная же модель Лестницы Иакова почти забыта. Необходимо восстановить исконное целостное Учение и связать его с нашим временем.
Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции
Москва: ООО Книжное издательство «София», 2014 г. — 256 с.
ISBN 978-5-906686-48-0
Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к английскому изданию
Введение
- Глава 1. Истоки
- Глава 2. Мифология
- Глава 3. Генеалогия
- Глава 4. Ранняя история
- Глава 5. Дальнейшая история
- Глава 6. Макрокосм
- Глава 7. Сверхъестественное
- Глава 8. Микрокосм
- Глава 9. Эволюция
- Глава 10. Учителя
- Глава 11. Школы
- Глава 12. Теория
- Глава 13. Практика
- Глава 14. Реализация
- Глава 15. Возвращение
Словарь каббалистических терминов
Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции - Введение
Согласно традиции, Каббала ведет свое начало от Авраама, который был посвящен в Хохма Нестора («Тайную Мудрость») Мелхиседеком около четырех тысяч лет назад. В действительности же она намного старше, и корни ее восходят к доисторическим временам. Каббала — это средневековое еврейское название эзотерического Учения, которое можно найти в сердце каждой духовной традиции — от примитивных до самых прогрессивных, — где подлинным источником мистического опыта и знаний является преемственность.
Несмотря на то что Каббала не всегда была известна под этим названием, она развивалась на протяжении многих веков, приспосабливая свои понятия к религиозному и философскому языку разных периодов и мест. Сегодня она использует не только древние и средневековые системы взглядов, но также современные научные и психологические термины, позволяющие пролить свет на вечные принципы. Именно это позволило Каббале пережить ход истории и влияние множества культур. Тем не менее ее основа остается неизменной, несмотря на использование символизма, метафизики или даже физики для объяснения Божественного замысла.
Согласно Каббале, смысл Бытия заключается в том, что Бог желает созерцать Себя в процессе эволюции Вселенной и самосовершенствования человечества, которое и является инструментом, делающим такое событие возможным. Цель этой книги — помочь читателю понять, почему он находится на этой Земле, кто он на самом деле и каково его возможное предназначение в этой космической драме.
Спасибо