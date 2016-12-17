Времена меняются, но вселенские законы неизменны. В библейскую эпоху эзотерическое знание сохранялось при помощи символизма. В Средние века, когда религия находилась под влиянием греческой философии, иудейские мистики связали эллинскую метафизику с сакральной геометрией семисвечника в Соломоновом Храме. Лестницу из видения Иакова неоплатоники истолковали как «Великую Цепь Бытия». В такой среде зародилась Каббала.

К сожалению, за столетия сущность этого Учения была в значительной степени утрачена. То, что сегодня называют Каббалой, представляет собой массив разрозненных версий изначальной системы. Примером таких версий может служить концепция разбиения Божественного мира, приведшего к появлению зла, которую выдвинул в XVI веке Исаак Лурия (Ари). Изящная же модель Лестницы Иакова почти забыта. Необходимо восстановить исконное целостное Учение и связать его с нашим временем.

Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции

Москва: ООО Книжное издательство «София», 2014 г. — 256 с.

ISBN 978-5-906686-48-0

Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к английскому изданию

Введение

Глава 1. Истоки

Глава 2. Мифология

Глава 3. Генеалогия

Глава 4. Ранняя история

Глава 5. Дальнейшая история

Глава 6. Макрокосм

Глава 7. Сверхъестественное

Глава 8. Микрокосм

Глава 9. Эволюция

Глава 10. Учителя

Глава 11. Школы

Глава 12. Теория

Глава 13. Практика

Глава 14. Реализация

Глава 15. Возвращение

Словарь каббалистических терминов

Зев бен Шимон Халеви - Введение в мир Каббалы: Авторитетное современное объяснение древней духовной традиции - Введение

Согласно традиции, Каббала ведет свое начало от Авраама, который был посвящен в Хохма Нестора («Тайную Мудрость») Мелхиседеком около четырех тысяч лет назад. В действительности же она намного старше, и корни ее восходят к доисторическим временам. Каббала — это средневековое еврейское название эзотерического Учения, которое можно найти в сердце каждой духовной традиции — от примитивных до самых прогрессивных, — где подлинным источником мистического опыта и знаний является преемственность.

Несмотря на то что Каббала не всегда была известна под этим названием, она развивалась на протяжении многих веков, приспосабливая свои понятия к религиозному и философскому языку разных периодов и мест. Сегодня она использует не только древние и средневековые системы взглядов, но также современные научные и психологические термины, позволяющие пролить свет на вечные принципы. Именно это позволило Каббале пережить ход истории и влияние множества культур. Тем не менее ее основа остается неизменной, несмотря на использование символизма, метафизики или даже физики для объяснения Божественного замысла.

Согласно Каббале, смысл Бытия заключается в том, что Бог желает созерцать Себя в процессе эволюции Вселенной и самосовершенствования человечества, которое и является инструментом, делающим такое событие возможным. Цель этой книги — помочь читателю понять, почему он находится на этой Земле, кто он на самом деле и каково его возможное предназначение в этой космической драме.