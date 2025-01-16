Харькова - Введение в источниковедение буддизма
Изучение буддийской традиции опирается на поиск, отбор и исследование источников, проливающих свет на учение, историю и культуру буддизма Индии и его региональных вариантов. «Введение в источниковедение буддизма» знакомит читателей с основными задачами и методами источниковедения в буддологических исследованиях, с классификациями буддийских текстов, типами и видами буддийских источников.
Книга, состоящая из двенадцати глав, построена по регионально-хронологическому принципу, что позволяет показать особенности Источниковой базы каждого из рассматриваемых регионов. В первых трех главах дается представление о становлении буддологии как науки и о том, каким образом методы источниковедения применяются в этой сложной междисциплинарной области знания. Основная часть книги (главы IV—IX) посвящена буддийским источникам Индии, страны, где впервые сформировалась письменная буддийская традиция. В последующих главах дан обзор источников стран дальнейшего распространения буддизма — как переводов канонических текстов, так и оригинальных сочинений, появившихся в ходе рецепции буддийского учения в Тибете и Монголии (главы X—XII).
Здесь читатель найдет сведения о первых переводах важнейших буддийских источников на европейские и восточные языки, об отечественных и зарубежных источниковедческих исследованиях, в том числе и недавно опубликованных. Эта работа, как мы надеемся, поможет читателю, приступающему к изучению обширного письменного наследия буддизма, сориентироваться в массивах источниковедческой информации.
Харькова Е. Ю. - Введение в источниковедение буддизма - Индия, Тибет, Монголия
Отв. ред. С. П. Нестеркин. — СПб.: Наука, 2019. —366 с.
ISBN 978-5-02-039729-3
Харькова Е. Ю. - Введение в источниковедение буддизма – Содержание
Предисловие
Глава 1. Источниковедение как раздел исторической науки
1.1. Объект, предмет и задачи источниковедения; междисциплинарные связи источниковедения
1.2. Исторические источники
1.3. Научная классификация источников: типы и виды источников
1.4. Понятие методологии источниковедения
Глава 2. Источниковедение в буддологических исследованиях
2.1. Зарубежная буддология
2.2. Российская буддологическая школа
2.3. Письменные памятники как источники для изучения истории, учения, философии и культуры буддизма
2.4. Открытия российских ученых в Центральной Азии и их значение для дальнейшего развития востоковедения
2.5. Историографические и историко-философские сочинения буддийских авторов
Глава 3. Современные и традиционные классификации буддийских текстов
3.1. Принципы современных научных классификаций буддийских текстов
3.2. Критерии традиционных классификаций буддийских текстов
3.3. Классификация буддийских текстов согласно Чойчжуну Будона
3.4. Подходы к изучению комментаторской литературы. Типология индийских и тибетских комментариев
3.4.1. Типы индийских комментариев
3.4.2. Типы тибетских комментариев
Гл а в а 4. Палийский Канон: история формирования, состав, переводы, издания
4.1. Специфика понятия «канон» в буддизме
4.2. Палийская Типитака
4.3. Состав Палийского Канона
4.3.1. Виная-питака
4.3.2. Первые публикации и переводы текстов Виная-питаки
4.3.3. Сутта-питака
4.3.4. Первые публикации и переводы текстов Сутта-питаки
4.3.5. Абхидхамма-питака
4.3.6. Первые публикации и переводы текстов Лбхидхамма-питаки
Глава 5. Буддийские источники раннего постканонического периода
5.1. Палийские комментарии к Канону
5.2. Буддийские литературные источники нарративных жанров
5.2.1. Жизнеописания Будды
5.2.2. Ашвагхоша и его школа
5.2.3. Джатаки и аваданы
5.2.4. Милиндапанъха («Вопросы Милинды»)
Глава 6. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Сутры
6.1. Особенности сутр махаяны, их язык и время письменной фиксации
6.2. Сутры праджняпарамиты
6.2.1. Издания текстов и переводы сутр праджняпарамиты
6.3. Саддхармапундарика-сутра (Saddharmapundarlka-sutra)
6.4. Вималакирти-нирдеша-сутра (Vimalaklrti-nirdesa-sutra)
6.5. Сандхинирмочана-сутра (Samdhinirmocana-sutra)
6.6. Ланкаватара-сутра (Laftkavatara-sutra)
6.7. Сутры, связанные с доктриной татхагатагарбхи)
6.8. Сутры Чистой Земли (Сферы) Амитабхи (Sukhavati sutras)
6.9. «Сутры покаяния»: Трискандха-нама-махаянасутра и Суварнапрабхаса-сутра
6.10. Аватамсака-сутра (Mahavaipulya-Buddhavatamsaka-sutra)
6.11. Махаратнакута-сутра (Maharatnakuta-sutra)
Глава 7. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Философия мадхьямаки
7.1. Труды Нагарджуны (150—250)
7.1.1. Муламадхъямака-карика (Prajnanamamula-madhyamakakarika)
7.1.2. «Шесть трактатов о Срединном пути» (Sad yuktisastra)
7.2. Арьядэва (170—270)
7.3. Прасангика и сватантрика
7.4. Сочинения мадхьямиков-прасангиков — Буд-дхапалиты (470—540), Чандракирти (600— 650) и Шантидэвы (ок. 680—763)
7.4.1. Мадхъямака-аватара (Madhyamakavatara) Чандракирти
7.4.2. Труды Шантидэвы
7.5. Сочинения мадхьямиков-сватантриков— Бха-вавивеки (490—570), Шантаракшиты (725— 788) и Камалашилы (740—795)
7.5.1. Бхававивека
7.5.2. Шантаракшита и Камалашила
Глава 8. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Философия виджнянавады
8.1. Виджнянавада-йогачара
8.2. Пятикнижие Майтреи
8.3. Сочинения Асанги
8.4. Сочинения Васубандху
8.5. Дигнага и его новая традиция праманавады
8.6. Труды Дхармакирти (VII в.)
Глава 9. Литература тантры
9.1. Место тантры в системе буддийского знания
9.2. Классификация тантр и важнейшие источники
9.3. Типология текстов тантры
9.4. Разделы тантр тибетского Кагьюра и Тэнгьюра
9.5. Некоторые индийские комментаторы тантр, труды которых вошли в Тэнгьюр
9.6. Комментаторская традиция тантры в Тибете
Гл а в а 10. Письменные памятники буддизма махаяны в Тибете
10.1. История систематизации буддийских текстов в Тибете. Ученые-питакадхары монастырей Шалу и Нартан
10.2. Будон Ринчендуб как систематизатор Буддийского Канона
10.3. Ксилографические издания Кагьюра и Тэнгьюра
10.4. Структура Кагьюра и Тэнгьюра
Глава 11. Развитие философских воззрений махаяны в трудах ученых основных школ тибетского буддизма
11.1. Атиша и представители его школы
11.2. Школа Сакья
11.3. Традиция Кагью
11.4. Школа Ньинма
11.5. Школа Гелуг
11.5.1. Монастырь Гонлун Чампалин и его выдающиеся ученые
11.6. Школа Чжонан
11.7. Тибетская традиция праманавады. Дуйра и учебники логики (йигча)
Глава 12. Письменные памятники буддизма махаяны в Монголии
12.1. Начало переводческой деятельности в Монголии
12.2. Буддийский Канон Монголии
12.3. Дальнейшее распространение буддизма в Монголии и деятельность ученых переводчиков XVI—XIX вв
12.4. Труды буддийских историографов в Монголии XVI—XX вв
Список сокращений
Библиография
Указатель источников на санскрите и пали
Указатель источников на тибетском, монгольском и китайском
Указатель имен
Указатель географических названий
Указатель буддийских терминов
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