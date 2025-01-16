Харькова - Введение в источниковедение буддизма

Изучение буддийской традиции опирается на поиск, отбор и исследование источников, проливающих свет на учение, историю и культуру буддизма Индии и его региональных вариантов. «Введение в источниковедение буддизма» знакомит читателей с основными задачами и методами источниковедения в буддологических исследованиях, с классификациями буддийских текстов, типами и видами буддийских источников.

Книга, состоящая из двенадцати глав, построена по регионально-хронологическому принципу, что позволяет показать особенности Источниковой базы каждого из рассматриваемых регионов. В первых трех главах дается представление о становлении буддологии как науки и о том, каким образом методы источниковедения применяются в этой сложной междисциплинарной области знания. Основная часть книги (главы IV—IX) посвящена буддийским источникам Индии, страны, где впервые сформировалась письменная буддийская традиция. В последующих главах дан обзор источников стран дальнейшего распространения буддизма — как переводов канонических текстов, так и оригинальных сочинений, появившихся в ходе рецепции буддийского учения в Тибете и Монголии (главы X—XII).

Здесь читатель найдет сведения о первых переводах важнейших буддийских источников на европейские и восточные языки, об отечественных и зарубежных источниковедческих исследованиях, в том числе и недавно опубликованных. Эта работа, как мы надеемся, поможет читателю, приступающему к изучению обширного письменного наследия буддизма, сориентироваться в массивах источниковедческой информации.

Харькова Е. Ю. - Введение в источниковедение буддизма - Индия, Тибет, Монголия

Отв. ред. С. П. Нестеркин. — СПб.: Наука, 2019. —366 с.

ISBN 978-5-02-039729-3

Харькова Е. Ю. - Введение в источниковедение буддизма – Содержание

Предисловие

Глава 1. Источниковедение как раздел исторической науки

1.1. Объект, предмет и задачи источниковедения; междисциплинарные связи источниковедения

1.2. Исторические источники

1.3. Научная классификация источников: типы и виды источников

1.4. Понятие методологии источниковедения

Глава 2. Источниковедение в буддологических исследованиях

2.1. Зарубежная буддология

2.2. Российская буддологическая школа

2.3. Письменные памятники как источники для изучения истории, учения, философии и культуры буддизма

2.4. Открытия российских ученых в Центральной Азии и их значение для дальнейшего развития востоковедения

2.5. Историографические и историко-философские сочинения буддийских авторов

Глава 3. Современные и традиционные классификации буддийских текстов

3.1. Принципы современных научных классификаций буддийских текстов

3.2. Критерии традиционных классификаций буддийских текстов

3.3. Классификация буддийских текстов согласно Чойчжуну Будона

3.4. Подходы к изучению комментаторской литературы. Типология индийских и тибетских комментариев

3.4.1. Типы индийских комментариев

3.4.2. Типы тибетских комментариев

Гл а в а 4. Палийский Канон: история формирования, состав, переводы, издания

4.1. Специфика понятия «канон» в буддизме

4.2. Палийская Типитака

4.3. Состав Палийского Канона

4.3.1. Виная-питака

4.3.2. Первые публикации и переводы текстов Виная-питаки

4.3.3. Сутта-питака

4.3.4. Первые публикации и переводы текстов Сутта-питаки

4.3.5. Абхидхамма-питака

4.3.6. Первые публикации и переводы текстов Лбхидхамма-питаки

Глава 5. Буддийские источники раннего постканонического периода

5.1. Палийские комментарии к Канону

5.2. Буддийские литературные источники нарративных жанров

5.2.1. Жизнеописания Будды

5.2.2. Ашвагхоша и его школа

5.2.3. Джатаки и аваданы

5.2.4. Милиндапанъха («Вопросы Милинды»)

Глава 6. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Сутры

6.1. Особенности сутр махаяны, их язык и время письменной фиксации

6.2. Сутры праджняпарамиты

6.2.1. Издания текстов и переводы сутр праджняпарамиты

6.3. Саддхармапундарика-сутра (Saddharmapundarlka-sutra)

6.4. Вималакирти-нирдеша-сутра (Vimalaklrti-nirdesa-sutra)

6.5. Сандхинирмочана-сутра (Samdhinirmocana-sutra)

6.6. Ланкаватара-сутра (Laftkavatara-sutra)

6.7. Сутры, связанные с доктриной татхагатагарбхи)

6.8. Сутры Чистой Земли (Сферы) Амитабхи (Sukhavati sutras)

6.9. «Сутры покаяния»: Трискандха-нама-махаянасутра и Суварнапрабхаса-сутра

6.10. Аватамсака-сутра (Mahavaipulya-Buddhavatamsaka-sutra)

6.11. Махаратнакута-сутра (Maharatnakuta-sutra)

Глава 7. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Философия мадхьямаки

7.1. Труды Нагарджуны (150—250)

7.1.1. Муламадхъямака-карика (Prajnanamamula-madhyamakakarika)

7.1.2. «Шесть трактатов о Срединном пути» (Sad yuktisastra)

7.2. Арьядэва (170—270)

7.3. Прасангика и сватантрика

7.4. Сочинения мадхьямиков-прасангиков — Буд-дхапалиты (470—540), Чандракирти (600— 650) и Шантидэвы (ок. 680—763)

7.4.1. Мадхъямака-аватара (Madhyamakavatara) Чандракирти

7.4.2. Труды Шантидэвы

7.5. Сочинения мадхьямиков-сватантриков— Бха-вавивеки (490—570), Шантаракшиты (725— 788) и Камалашилы (740—795)

7.5.1. Бхававивека

7.5.2. Шантаракшита и Камалашила

Глава 8. Индийские письменные памятники буддизма махаяны. Философия виджнянавады

8.1. Виджнянавада-йогачара

8.2. Пятикнижие Майтреи

8.3. Сочинения Асанги

8.4. Сочинения Васубандху

8.5. Дигнага и его новая традиция праманавады

8.6. Труды Дхармакирти (VII в.)

Глава 9. Литература тантры

9.1. Место тантры в системе буддийского знания

9.2. Классификация тантр и важнейшие источники

9.3. Типология текстов тантры

9.4. Разделы тантр тибетского Кагьюра и Тэнгьюра

9.5. Некоторые индийские комментаторы тантр, труды которых вошли в Тэнгьюр

9.6. Комментаторская традиция тантры в Тибете

Гл а в а 10. Письменные памятники буддизма махаяны в Тибете

10.1. История систематизации буддийских текстов в Тибете. Ученые-питакадхары монастырей Шалу и Нартан

10.2. Будон Ринчендуб как систематизатор Буддийского Канона

10.3. Ксилографические издания Кагьюра и Тэнгьюра

10.4. Структура Кагьюра и Тэнгьюра

Глава 11. Развитие философских воззрений махаяны в трудах ученых основных школ тибетского буддизма

11.1. Атиша и представители его школы

11.2. Школа Сакья

11.3. Традиция Кагью

11.4. Школа Ньинма

11.5. Школа Гелуг

11.5.1. Монастырь Гонлун Чампалин и его выдающиеся ученые

11.6. Школа Чжонан

11.7. Тибетская традиция праманавады. Дуйра и учебники логики (йигча)

Глава 12. Письменные памятники буддизма махаяны в Монголии

12.1. Начало переводческой деятельности в Монголии

12.2. Буддийский Канон Монголии

12.3. Дальнейшее распространение буддизма в Монголии и деятельность ученых переводчиков XVI—XIX вв

12.4. Труды буддийских историографов в Монголии XVI—XX вв

Список сокращений

Библиография

Указатель источников на санскрите и пали

Указатель источников на тибетском, монгольском и китайском

Указатель имен

Указатель географических названий

Указатель буддийских терминов