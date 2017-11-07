Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры

<".> Напрасно ж, ошибочно вы думаете и говорите, что добрые люди между. .. магометанами спасутся, то есть вступят в общение с Богом! напрасно вы смотрите на противную тому мысль как бы на новизну, как бы на вкравшееся заблуждение! Нет! таково постоянное учение истинной Церкви, и Ветхозаветной, и Новозаветной. Церковь всегда признавала, что одно средство спасения: Искупитель! она признавала, что величайшие добродетели падшего естества нисходят во ад. Если праведники истинной Церкви, светильники, из которых светил Дух Святой, пророки и чудотворцы, веровавшие в грядущего Искупителя, но кончиною предварившие пришествие Искупителя, нисходили во ад, то как вы хотите, чтоб. .. магометане, за то что они кажутся вам добренькими, непознавшие и неуверовавшие в Искупителя, получили спасение, доставляемое одним, одним, повторяю вам, средством,- верою в Искупителя? - Христиане! познайте Христа! - Поймите, что вы Его не знаете, что вы отрицались Его, признавая спасение возможным без Него за какие-то добрые дела! Признающий возможность спасения без веры во Христа отрицается Христа и, может быть не ведая, впадает в тяжкий грех богохульства.

«Мыслим убо,- говорит святой апостол Павел,- верою оправдатися человеку, без дел закона. Правда же Божия верою Иисус Христовою во всех и на всех верующих: несть бо разиствия. Веи бо согрешиша и лишени суть славы Божией: оправдаемы туне благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе" (Рим. 3: 28, 22). Вы возразите: "Святой апостол Иаков требует непременно добрых дел; он научает, что вера без дел - мертва". Рассмотрите - чего требует святой апостол Иаков. Вы увидите, что он требует, как и все боговдохновенные писатели Священного Писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего! он требует живой веры, утверждаемой делами нового человека, а не добрых дел падшего естества, противных вере. Он приводит поступок патриарха Авраама, дело, из которого явилась вера праведника: это дело состояло в принесении в жертву Богу своего единородного сына. 3аклать сына своего в жертву - совсем не доброе дело по естеству человеческому: оно - доброе дело, как исполнение повеления Божия, как дело веры.

Всмотритесь в Новый Завет и вообще во все Священное Писание: вы найдете, что оно требует исполнения заповедей Божиих, что это исполнение называется делами, что от этого исполнения заповедей Божиих вера в Бога делается живою, как действующая; без него она мертвая, как лишенная всякого движения. И напротив того, вы найдете, что добрые дела падшего естества, от чувств, от крови, от порывов и нежных ощущений сердца - воспрещены, отвергнуты! А эти-то именно добренькие дела вам и нравятся в. .. магометанах! За них, хотя бы то было с отвержением Христа, вы хотите им дать спасение. < ... >

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры

Антология

Сост., вступ. статья И. В. Базиленко, О. А. Воднева

СПб.: РХГА, 2012. 896 с.

(Русский Путь)

ISBN 978-5-88812-482-6

Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры - Содержание

От издателя

И.В. Базиленко, О.А. Воднева От составителей

І ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО И БОГОСЛОВЫ ОБ ИСЛАМЕ

Святитель Игнатий ( Брянчанинов) Отрывки из писем

Ф.А. Смирнов Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране <Фрагмент>

Преподобный Макарий (Глухарёв) Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры между магометанами в Российской державе

Протоиерей Иоанн (Морев) Мусульманство

Священномученик Александр (Миропольский) Мнимое благочестие Мухаммеда

Митрополит Антоний (Храповицкий) Беседа христианина с магометанином об истине Пресвятой Троицы

Митрополит Владимир (Иким) Принципы православно-исламского диалога

ІІ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ОБ ИСЛАМЕ

Д.К.Кантемир Книга Систима, или Состояние мухаммеданския религии

III ИСТОРИКИ, ВОСТОКОВЕДЫ И ФИЛОСОФЫ ОБ ИСЛАМЕ

Н.П. Остроумов Недостатки мухаммеданского учения о пророках в сравнении с христианским о них учением

Заметка о значении мохаммеданства в истории христианства и в истории человечества вообще

Г.С. Саблуков Сведения о Коране, законоположительной книге Мохаммеданскаго вероучения

Вл. С. Соловьев Магомет, его жизнь и религиозное учение <Фрагмент>

Три силы

Л.А. Тихомиров <Ислам>

Н.М. Карамзин <Великий князь Владимир, названный в крещении Василием. r. 980-1014>

Н.И. Костомаров Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей <Фрагмент>

А.Д. Нечволодов Сказания о Русской земле <Фрагмент>

П.Я. Чаадаев Философические письма. Письмо седьмое

В.В. Вартольд Культура мусульманства

П.П. Цветков Джихад в Коране и в жизни

IV ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБ ИСЛАМЕ

<Ф.А.Котов> Хожение купца Федота Котова в Персию

П.И.Пашино Туркестанский край в 1866 году <Фрагмент>

V ИСЛАМ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

П.А. Вяземский Ночь на Босфоре Палестина

А.А. Бестужев-Марлинский Аммалат-бек. Кавказская быль

А. С. Пушкин Клянусь четой и нечетой Стамбул гяуры нынче славят Подражания Корану Бахчисарайский фонтан

Ф.И. Тютчев Олегов щит (Из Ламартина)

М.Ю. Лермонтов Поэт Три пальмы (восточное сказание) Дары Терека Спеша на север из далека

А.А.Фет Гафиз убит. А что его убило Восточный мотив Из Саади Подражание восточным стихотворцам Из Гафиза

И.А.Бунин Потомки пророка Шипит и не встает верблюд Белые крылья Зеленый стяг Ковсар Авраам Источник звезды Магомет в изгнании Ночь Аль-Кадра Завеса

Н.С. Гумилев Ислам Дитя Аллаха



Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры - От составителей

«Ислам» (араб. «смирение», «предание себя Богу») - самая поздняя по времени возникновения (VII в.) и самая деятельная на сегодняшний день в социально-политическом отношении мировая религия. Согласно мировой статистике, регулярно предоставляемой Encyclopaedia Britannica, христиане составляют 33 % от числа всех жителей нашей планеты, а мусульмане - 22,5%. Таким образом, последователи этих двух религий представляют большинство жителей Земли.

За последние 100 лет численность мусульман выросла более чем в 2 раза и к началу третьего тысячелетия от Рождества Христова составляет более 1,3 млрд человек. В 28 странах мира ислам является государственной религией. Ислам сегодня далеко вышел за пределы своего обычного ареала (Ближний и Средний Восток, Северная и Западная Африка, Средняя, Южная и Юго-Восточная Азия) и представляет собой значительную составляющую религиозной жизни многих стран традиционного христианского мира (Франция, Германия, Великобритания, Дания, США). Ислам - господствующая религия многих стран-соседей РФ, бывших союзных республик СССР. В России зоной распространения ислама считаются регионы Поволжья и Северный Кавказ. Всего в нашей стране проживают, по разным оценкам, около 20 млн мусульман.

Возросший в последние годы интерес к исламу обусловлен не столько всеобщей тягой к познанию, сколько ростом политической активности современного ислама, укреплением позиций развивающихся и молодеющих исламских государств Азии и Африки, усилением влияния ислама в стареющих странах Европы, Северной Америки и вымирающей России. Это обстоятельство побуждает не только специалистов, но и широкие круги общественности всё чаще обращаться к истокам этой религии и культуры, сформировавшейся под её влиянием, в поиске возможных основ для налаживания межконфессионального и этнокультурного диалога различных цивилизаций и народов. Подобный диалог получает большее развитие при учёте общих духовных корней традиционных авраамических религий: христианства, ислама и иудаизма.

Отношение современной католической церкви к исламу выражено в известном постановлении Второго Ватиканского Собора и звучит следующим образом: «Церковь также с уважением относится к мусульманам, поклоняющимся Единому Богу, Живому и пребывающему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, говорившему к людям. Они стремятся подчиниться всей душой Его определениям, даже сокровенным, как подчинился Богу Авраам, на которого охотно ссылается исламская вера. Хотя они не признают Иисуса Богом, все же он'и почитают Его как пророка, чтят девственную Его Матерь, Марию, иногда даже благочестиво призывают Ее. Кроме этого они ожидают день суда, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. Поэтому они ценят нравственную жизнь и почитают Бога молитвой, милостыней и постом.

Хотя в течение веков между христианами и мусульманами возникали многие разногласия и вражда, Священный Собор увещевает всех предать забвению прошлое и искренно стремиться к взаимопониманию, а также вместе защищать и продвигать для всех людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу». Чёткие представления о мировоззрении мусульман, связанном с библейской традицией и библейскими персонажами, необходимы для правильной ориентации в стремительно меняющемся современном мире. На протяжении долгого времени коранические сюжеты, восходящие к библейскому кругу, служили главным поводом для обвинения основателя ислама в лжепророчестве и в искажении текстов Священного Писания. Споры вокруг этих сюжетов составляли и составляют непременный элемент христиано-мусульманской полемики.

Первое дошедшее до нас полемическое сочинение, направленное против искажения Библии мусульманскими богословами, составил живший в Сирии в VIII веке прп. Иоанн Дамаскин (675-780, в миру Мансур ибн Сарджун ат-Таглиби), который был хорошо знаком с Кораном и состоял до пострига на службе у омейядских халифов. Вследствие умеренной религиозной политики, проводившейся Омейядами по отношению к христианам и иудеям, а также благодаря глубокой убеждённости автора в неоспоримом превосходстве христианства над религией мусульман-завоевателей полемика прп. Иоанна Дамаскина не носила резкой религиознополитической направленности. Считая ислам одной из многочисленных ересей своего времени, преподобный оспаривал теологические заблуждения мусульман. Иконоборческий собор 754 года проклял его как Мансура, «мыслящего по-сарацински, сочинителя лжи, клеветавшего на Христа и злоумышлявшего против империи, учителя нечестия, извращавшего Писание", а Вселенский собор 787 года прославил преподобного как "глашатая истины".

Последующие столетия христиано-мусульманской полемики, в которой от христианского мира участвовали главным образом католики и протестанты, показали, что христианские богословы использовали в антимусульманской пропагаде зачастую несовершенные переводы Корана, в то время как мусульманские теологи, не ограничиваясь Библией, активно привлекали труды отцов Церкви. Необходимо признать, что уровень ознакомления мусульманских авторов с библейскими текстами и трудами святых отцов был значительно выше уровня их оппонентов в изучении Корана и мусульманской теологической традиции. Это объясняется рядом обстоятельств, в том числе и тем, что священные книги христиан и иудеев - "ахл-и Китаб" ("людей Писания") рассматривались в исламе как ниспосланные Аллахом и были одним из важнейших источников толкования Корана.

В течение многих веков мусульманские авторитеты опирались в ~воих трактатах на труды предшественников, некогда обращенных в ислам из христианства и иудаизма, которые привнесли в мусульманскую теологию основательное знание священных текстов своих прежних вероисповеданий. Принципиальное различие заключалось в том, что если для общественного сознания христианской Европы было характерно неприятие ислама, то для мусульман Турат (Пятикнижие) и Инджиль (Четвероевангелие) являлись необходимыми ступенями к принятию истинности Корана. В то же время наряду с яростной антиисламской направленностью своих трудов прп. Феофан Исповедник (760-818) признавал, что основатель ислама учил сострадать друг другу и помогать обижаемым, а Константинопольский патриарх свт. Николай Мистик (852-925) в письме к аббасидскому халифу ал-Муктадиру (895-932) писал, что из-за того, что образом жизни, обычаями и религией мы разделены, разумеется, не следует питать вражды и лишать себя общения.

Святой Русской Церкви прп. Феодосий Печерский ( ок. 1008-1074) говорил: «Если увидишь нагого, или голодного, или в беду попавшего - будет ли то иудей или мусульманин" ко всякому будь милосерд, избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога. Ибо Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои не на христиан только, но и на иноверцев. Вспомним, что Николай Кузанский (1401-1464) рекомендовал читать и изучать Коран, чтобы открыть в нём скрытые евангельские истины; Эразм Роттердамский (1469-1536) и Гийом Постель (1510-1581) считали мусульман полухристианами и вместе с Теодором Бухманом (Библиандером) (1504-1564) отмечали роль ислама в великом деле распространения единобожия среди язычников. Христианское отношение к исламу, как и к другим инославным верам, сводится к тому, что все люди сотворены Богом по Его образу и подобию, родственны друг другу, а заповедь о любви к ближнему не имеет границ. Тема христианско-мусу льманского межконфессионального диалога, становящаяся с каждым годом всё более и более значимой на фоне происходящих международных событий, неизбежно

касается весьма деликатных сфер общеавраамического духовного наследия. Одной из широко обсуждаемых ныне в обществе проблем является задача осуществления христианско-исламского диалога в мировом процессе межцивилизационного взаимодействия и взаимообогащения различных культур. В то же время любой диалог подобного рода возможен лишь после четкого определения принципиальных позиций каждой из сторон, и последнее является необходимой задачей для всех поколений последователей двух основных мировых религий. Существуют и, несомненно, останутся в обозримом будущем серьёзные противоречия и разногласия в догматических основах различных религий. Невозможно рассчитывать на то, что с лёгкостью удастся заставить кого-либо изменить свои религиозные убеждения, ибо «вера". не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В то же время, как представляется, для мирного сосуществования важно искать и находить общее, опираться на него в межконфессиональном диалоге, не стремиться к созданию средостений, подчеркивая особенное и радуя недоброжелателей христианства и ислама.

Данная антология дает возможность заинтересованному читателю познакомиться с трудами классиков отечественного исламоведения, проследить историю развития представлений русскоязычных авторов об исламе и мусульманах и призвана, по замыслу составителей, хотя бы в некоторой степени восполнить существенный пробел в общественном сознании современного российского общества. Вышеперечисленными фактами и соображениям, на наш взгляд, во многом определяются актуальность и социальная значимость публикации произведений русских отцов Церкви, российских государственных, военных, общественных деятелей, историков, востоковедов, философов, путешественников, предпринимателей, писателей и поэтов об исламе.

Для выполнения поставленной задачи были привлечены наиболее значимые и известные современной российской науке памятники отечественной исламоведческой традиции, многие из которых незаслуженно забыты или стали настоящей библиографической редкостью. Достаточно сказать, что антология содержит переиздание первого в европейской науке подлинно исламоведческого труда 1722 года, принадлежащего перу нашего соотечественника Дмитрия :Константиновича :Кантемира (1673-1723). Основным критерием отбора работ для публикации явился метод научного объективизма в сочетании с принципами христианского богословия, которые исходят из признания первенствующего значения источника при непредвзятом отношении к фактическому материалу и, как заповеди Господни, основаны на истине и правоте.