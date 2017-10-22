Слово «религия» знакомо всем нам, как верующим, так и неверующим, знакомо так же, как и его русский эквивалент, слово вера. Что означают эти слова?

Слово религия — religio — латинского происхождения. Означает оно — совестливость, благочестие, святость.

К глубокой древности, к раннехристианскому латинскому мыслителю блаженному Августину (354—430) восходит объяснение смысла этого слова.

Глагол ligo — связывать, привязывать и возвратный префикс ге создают глагол religo — связываю развязанное, воссоединяю расторгнутое. Смысл этого слова ясен. Нечто было когда-то связано, потом связь прервалась.

Религия — то, что связь эту восстанавливает, утверждает вновь. Наше слово «вера» тоже очень древнее. Уже в языке Авесты — священной книги древних иранцев, созданной за много столетий до Рождества Христова, — используется глагол var — верить, и существительное varana — вера.

Зубов Андрей - Доисторические и внеисторические религии. История религий

М.: РИПОЛ классик, 2017. 560 с.: ил.

(PRO религию)

ISBN 978-5-386-09899-5

Зубов Андрей - Доисторические и внеисторические религии. История религий - Содержание

Лекция 1. Предмет и основные понятия истории религии

Что такое религия?

Всеобщность веры

Почему человек верит в Бога?

Современное христианство и множественность религий

Наука религиеведения

Направления современного религиеведения

Основные категории религиеведения

Лекция 2. Ранний и средний палеолит

Палеоантропология как предмет истории религий

Современный «дикарь» и доисторический человек

Что можем мы сказать о религии древнейшего человека?

Религиозный мир человека раннего палеолита

Религиозные представления среднего палеолита... Мустьерские погребения

Медвежий культ в среднем палеолите

Этические и эстетические представления неандертальца

Лекция 3. Религия верхнего палеолита

Погребения верхнего палеолита

Души умерших

Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи

Идея Бога в верхнем палеолите

«Великий колдун»

«Палеолитические венеры»

Этические представления верхнего палеолита

Лекция 4. Религиозные представления неолита

Теория «неолитической революции»

Мистика зерна и начало земледелия

Почитание предков и начало оседлой жизни

Мать сыра земля

«Незнаемый Бог» неолита

Святилище, город и храм

«Мир мертвых» и «мир живых»

Человеческие жертвоприношения

Лекция 5. Мегалитическая религия

Культура больших камней

Кто и когда создал мегалитическую цивилизацию

Зачем возводились постройки из больших камней

« Совиноглазая богиня »

Отец Небесный

Конец мегалитической религии

Лекция 6. Религии современных неписьменных народов: Бог и духи

Загадка неписьменных культур

Представления о Боге-творце у неписьменных народов

Мать-земля

Мир духов

Тотем

Мировое древо и сверхъестественный переход

Лекция 7. Религии современных неписьменных народов: человек и его мир

Многосоставный человек

Человек — Бог или зверь?

Зеркало вместо инобытия

Нравственный императив в религиях неписьменных народов

Каннибализм и человеческие жертвоприношения

Причины социальной стагнации «неписьменных народов»

Лекция 8. Шаманизм

Происхождение и смысл понятия «шаманизм»

Кто такой шаман?

Кто и как становится шаманом

Шаманское посвящение

Внутренний смысл шаманского посвящения

Загадка тудинства

Что такое камлание?

Собирание духов

Магический жар и шаманский полет

Исцеление

Сохранение спасенной души

Заключительное кормление и роспуск духов

Шаманизм как культурно-религиозное явление

Приложение

Список сокращений

Зубов Андрей - Доисторические и внеисторические религии. История религий - Всеобщность веры

Уже в глубокой древности человек обратил внимание на тот факт, что религия, вера в Бога или богов — явление всеобщее. «Все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужду», — говорит как о само собой разумеющемся Гомер [Од. 3, 48]. «Ты можешь видеть государства без стен, без законов, без монет, без письменности, но никто еще не видел народа без Бога, без молитвы, без религиозных упражнений и жертв», — указывал другой великий эллин — Плутарх.

«Нет ни одного народа, который не имел бы Бога, высшего правителя; но одни почитают богов одним образом, другие — иным», — высказывал общепринятое в греческом обществе мнение Артемидор [Сонник. 1,9]. «Из всего множества разнородных тварей, — пишет Цицерон — нет ни одной, кроме человека, которая имела бы какое-либо понятие о Боге; между людьми нет ни одного народа такого дикого и грубого, который не сознавал бы, что он должен иметь Бога...» [О законах. I, 8].

В одном из древних еврейских песнопений, приписываемых царю Израиля Давиду (ок. 1000—960 до Р. X.) провозглашается: «От восхода солнца и до запада прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь» [Пс.112, 3-4]. То есть, по мысли древнего гимнографа, все народы восхваляют Бога, так как Бог управляет ими.

В составленном в незапамятные времена священнейшем тексте Индии, в Бхагавадгите (на санскрите — Песнь Господня), Шри Бхагаван — «Благой Господь» объяснял царевичу Арджуне:

О сын Бхараты!

Вера тварей сообразна их внутренней сути;

человек состоит из веры:

какова его вера — таков он. [Бхг. 17,3]

Обратите внимание на типичную для Индии диалектическую форму этого изречения: вера сообразна сути, суть — вера, человек есть проявление его веры-сути. Но, кажется, древнейшее известное нам указание на всеобщность веры встречается в «Текстах саркофагов», в одной из тех надписей, которые делали египтяне четыре тысячи лет назад на гробах. Слова, запечатленные в них, должны были звучать перед лицом умершего в инобытии:

«Совершил Я, — глаголет Господь Вседержитель, чье имя сокрыто, — четыре благих деяния во вратах светлой земли:

Сотворил Я четыре ветра, дабы мог дышать каждый человек. И это — одно из дел.

Сотворил Я великие разливы <Нила>, дабы бедный мог существовать благодаря ним, как и богатый. И это — одно из дел.

Сотворил Я каждого человека подобным другому, и не повелевал Я им творить беззакония. Это сердца их не подчинились приказаниям моим. И это — одно из дел.

Сотворил Я в сердцах их склонность не забывать о смерти [букв. — о Западе], дабы священные приношения совершались богам, покровителям областей. И это — одно из дел» [СТ. 1130, VII. 461—62].

Этот текст строго последователен. Первым делом Господь Вседержитель дарует людям возможность жизни, вторым — средства существования, третьим — социальный порядок, четвертым — связь с миром богов, вечность, достигаемую через постоянную память краткости всего земного, «только человеческого». Вера, подобно дыханию, является для египтянина божественным даром всем людям, придающим смысл земной суетной жизни. На Древнем Востоке веру полагали самой сердцевиной человеческой личности, а ее повреждение — причиной деградации и отдельного человека, и общества в целом.

Нам не следует забывать, что впервые за всю свою долгую историю люди попытались отказаться от Бога как такового около двухсот лет назад, во время французской революции. Но этот первый эксперимент не продлился более двух лет (1792—1794). Сам теоретик якобинства Робеспьер провозгласил в Конвенте 20 прериаля II года, или, по старому, 8 июня 1794 г., культ Высшего Существа — Etre Supreme, подтвердил веру в бессмертие души и сжег чучело атеизма в Тюильрийском саду.

Прошло еще шесть лет, и 5 июня 1800 года консул Бонапарт обратился к миланскому духовенству со словами: «Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая мораль немыслима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству дает только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный компаса... Наученная своими несчастиями, Франция наконец прозрела; она осознала, что католическая вера подобна якорю, который один только может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волн».

Вторую попытку предприняли большевики в России. На этот раз, прибегая к кровавым жесточайшим репрессиям, вера в Бога искоренялась семьдесят лет. Но даже убийство миллионов верующих людей, уничтожение тысяч молитвенных зданий, книг и предметов священнодействия не смогли уничтожить веру. Вера хранилась людьми России все десятилетия коммунистической диктатуры, и после ее крушения в 1991 году три из каждых четырех совершеннолетних (76 процентов) жителей России объявляют себя верующими в Бога. Вера и в условиях репрессивного богоборческого государства оказалась несломимой.

Старый общественно-политический строй и жизненный уклад народов России были полностью разрушены за коммунистические десятилетия, а вера выстояла и быстро восстановила свое влияние в обществе после саморазрушения коммунистической государственности, хотя шрамы от ужасных ран, нанесенных общественному сознанию насильственным атеизмом, продолжают болеть и кровоточить до сего дня. К сожалению, пример российского болыневицкого богоборчества оказался заразительным. Красный Китай с конца 1950-х гг., Северная Корея, коммунистический Вьетнам, «народная» Монголия, Камбоджа во время режима «красных кхмеров» также сделали богоборчество своей государственной политикой, и всякий раз политика эта оборачивалась бесчисленными страданиями, убийствами, утратой ценнейшего культурного достояния и нравственного закона и, в конечном счете, озверением человека.

Но начало этим процессам было положено ранее, в XVIII—XIX столетиях, когда равнодушие к Богу и атеизм стали обычным состоянием образованного европейского общества. Именно тогда возникли и теории о том, что религия — это сравнительно позднее явление и потому среди «примитивных дикарей» можно встретить племена, живущие без религии. Теории безрелигиозности древнейших людей придавалось в XVIII—XX веках огромное значение — то, что возникло во времени, во времени должно и закончиться. Борьбас Богом в настоящем, в чаянии безрелигиозного общества будущего, оправдывалась теориями первобытного атеизма.

Английский ученый Джон Лаббок (лорд Эйвбери) (1834—1913) собрал многочисленные сведения о народах, якобы вовсе лишенных веры во что бы то ни было. Исследователь обычаев жителей Андаманских островов Муат писал, что у них «нет даже самых грубых элементов религиозного верования». Путешественник сэр Самуэль Бейкер, посетивший нилотские племена Судана в начале 1860-х годов, сообщал в своем докладе в Лондонском этнологическом обществе в 1866 г.: «У всех у них без исключения не встречается никакого понятия о высшем существе. У них нет также никакого рода богопочитания или идолопоклонства. Темнота их ума не освещена даже ни одним лучом суеверия, и разум их пребывает в столь же застойном состоянии, как те болота, среди которых эти несчастные обитают».

Однако все эти выводы были опровергнуты более тщательными исследованиями. И ныне мы хорошо знаем и религию андаманцев, и верования суданских нилотов. Уже к концу XIX века у серьезных этнографов не оставалось сомнений в том, что в их время дорелигиозные народы неизвестны науке. «Утверждение, что дикие племена, совершенно чуждые религиозных понятий, были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которых мы вправе требовать для такого исключительного случая», — отмечал в 1871 году великий английский этнолог Эдвард Бернетт Тайлор. Десятилетия, прошедшие с момента написания этих строк, еще больше убедили ученых в отсутствии в настоящее время дорелигиозных народов.

XX век дал миру науку о древнем, доисторическом человеке — палеоантропологию. И чем дальше уходили ученые в прошлое, тем больше убеждались они, что не только ныне, но и в минувшие эпохи человечество не было безрелигиозным. Крупнейший специалист в области истории религий, английский ученый, священник Эдвин Оливер Джеймс (1888—1970) указывал: «Доступные к настоящему времени данные позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в широком смысле слова религия в тех или иных своих проявлениях является столь же древней, как и само человечество». А английский философ и культуролог Кристофер Генри Доусон (1889—1970) писал: «Как бы далеко назад в историю человечества мы ни пошли, мы никогда не сможем найти время или место, где человек не знал бы о душе и о божественной силе, от которой зависит его жизнь».

Всеобщность веры и во времени, и в пространстве большинством ученых считается ныне безусловным научным фактом.