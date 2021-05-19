Автор рассматривает антиклерикальные символы в произведениях Босха как закодированное послание катаров. Иконография Босха до сих пор недостаточно изучена. Его творчество иногда интерпретировалось как еретическое, однако чаще художника считали эксцентричным, но верным христианином, находившимся под влиянием алхимии и посвятившим свое творчество теме ада и бесов.

Такое восприятие искусства Босха основано на неправильной трактовке его мировоззрения. Художник был прежде всего мистиком, который воспринимал материальный мир как тьму в отличие от сферы духа. Он писал яркие картины потустороннего мира, изображал сцены ада. Чтобы понять творчество Босха, следует относиться к его произведениям как к духовному посланию.

Линда Харрис - Тайная ересь Иеронима Босха

Линда Харрис; [пер. с англ. М. Клименко]. — Москва: Энигма, 2014. — 264 с. 4- 48 с. цв. вкладки — Доп. тит. л. англ.

ISBN 978-5-94698-153-8

Линда Харрис - Тайная ересь Иеронима Босха - Содержание

Введение. Исторический контекст

Происхождение дуализма

Манихейство и развитие катаризма

Новые манихеи в Европе

Религия тьмы и света

Искусство и религия во времена Босха

1. Босх и христианство

Биография Босха

Дуализм творчества Босха

Босх глазами современников

XVII век ставит под сомнение ортодоксальность Босха

Босх. «Поклонение волхвов»

2. Босх и катаро-манихейская традиция

Искусство Босха в интерпретации Френгера

Другие интерпретации

Катары и инквизиция

Судьба катаризма после XIV века

Семья Босха и его мастерская

Босх в Венеции

Заказчики картин Босха

Босх и Братство Богородицы

3. Сатана и энтропия души

Манускрипты как ключ к разгадке символики Босха

Вездесущая сова

Сатана и сотворение мира

Ловушка для падших ангелов

Фонтан духовной смерти

Капкан чувственности

Символика фруктов, семян и ягод

Круг животных

4. Судьба пойманных в ловушку душ

Судьба Земли

Восстание из праха и Страшный суд

5. Спаситель в мире сатаны

Дух и душа

Древо жизни и Древо смерти

Отраженное око Бога

«Семь смертных грехов»

Тайные знаки триптиха «Воз сена»

Страсти Христовы по Босху

6. Образы святых в творчестве Босха

Несвятые святые

Монашество и триптих «Искушение святого Антония»

Монашество и инквизиция

Религии Сатаны

Иисус живой и Иисус мертвый

Святой Антоний и церковь

«Святой Иероним за молитвой»

«Святой Иоанн Креститель в пустыне»

Святые и Страшный суд

7. Катарские священники и слушатели

Избранные

Слушатели

8. Брак души и духа

Духовный брак

Духовное вино

Пир Сатаны

9. Ноев ковчег и два крещения

Демоны и Ноев ковчег

Падение души

Власть Сатаны

Бегство из сетей Сатаны

Расставание с землей

10. Путь к небесам

Иисус - колонна славы

Катарские надгробные плиты: антропоморфный крест

Катарские кресты в творчестве Босха

Босх и колонна славы

11. Рай третьего неба

Очищение души

Третьи небеса святого Павла

Третьи небеса в изображении Босха

Земной рай

Третьи небеса после Страшного суда

12. Колесо реинкарнаций

Падение на землю

Босх и боснийские стелы

Души между жизнями

Вопрос выбора

Круг в небе

Надгробная плита из села Бротнице

13. Путешествие Босха в Италию в мир иллюзий

Примечания

Список иллюстраций

Линда Харрис - Тайная ересь Иеронима Босха - Босх глазами современников

В настоящее время большое внимание уделяется интерпретации символики Босха, и, вероятно, она интересовала и современников художника. Можно предположить, что, если бы Босх был еретиком, церковь не могла бы этого не знать. На самом деле это не так. Мы располагаем документами, которые доказывают, что в конце XV—начале XVI века картины Босха воспринимались гораздо проще и однозначнее, чем сегодня. Насколько нам известно, в то время никто не пытался научно объяснять сюрреалистические образы его полотен. Напротив, дошедшие до нас свидетельства говорят, что к Босху обычно относились как к своего рода сказочнику, придумывающему разнообразных дьяволят, чудовищ и странные ирреальные образы из ночных кошмаров.

Зрители (и чернь, и знать), казалось, ждали, чтобы этот художник напугал или рассмешил их своими фантазиями. Скрытый смыл монстров и фантастических пейзажей, наряду с еретической антиклерикальной символикой его творчества, оставались незамеченными христианами-современниками, для которых его картины были лишь развлечением, а их иконография воспринималась вполне обычной, общепринятой и не вызывала подозрений. Кроме того, у него была репутация набожного живописца, которому нравились монстры и причудливые пейзажи. А люди всегда видят лишь то, что ожидают увидеть. Зрители (и чернь, и знать), казалось, ждали, чтобы этот художник напугал или рассмешил их своими фантазиями. Скрытый смыл монстров и фантастических пейзажей, наряду с еретической антиклерикальной символикой его творчества, оставались незамеченными христианами-современниками, для которых его картины были лишь развлечением, а их иконография воспринималась вполне обычной, общепринятой и не вызывала подозрений. Кроме того, у него была репутация набожного живописца, которому нравились монстры и причудливые пейзажи. А люди всегда видят лишь то, что ожидают увидеть.

Даже самые образованные из них, не считавшие живопись простым развлечением, рассматривали картины Босха, подсознательно увлекаясь сценками эротики, греха и наказания. Как и широкая публика, они не искали в его творчестве скрытый смысл и поэтому не находили его. Не случайно король Испании Филипп II, который, судя по его коллекции обнаженных Тициана, питал особый интерес к чувственности и в то же самое время был глубоко озабочен вопросами греха и наказания37, увлекался Босхом. Филиппа II занимали любовные сцены и сцены мучений в аду, и он вряд ли размышлял о том, был ли художник истинным христианином или нет. В отличие от зрителя XX века, он не вдавался в глубокие слои подсознания и не искал скрытый смысл символики Босха.

Допустим, Босх действительно был еретиком, но тогда его жизнь и сохранность его картин напрямую зависели от его умения маскироваться. Он был обязан казаться искренне верующим. В чем, видимо, и преуспел. Самые странные и невероятные символы Босха практически соответствуют канону. Искусствовед Лотте Бранд Филип утверждает, что Босх «использует каноническое изображение и при этом меняет его значение на противоположное...»38. Человек набожный не стал бы этого делать, но для художника, который притворяется христианином, чтобы скрыть свою истинную веру, этот прием приобретает большой смысл. Если посмотреть на его символику с такой точки зрения, то странные «канонические» изображения читаются как откровенно антиклерикальные.

XVII век ставит под сомнение ортодоксальность Босха

Отрицательное отношение Босха к христианству стали замечать приблизительно через восемьдесят лет после его смерти. Сначала подозрения возникли среди испанских католиков XVII века, которые могли видеть королевскую коллекцию живописи, где находилось значительное число произведений Босха, приобретенных Филиппом П. Их сомнения относительно ортодоксальности Босха упомянуты в письмах Фрея Хосе де Сигуэнсы, который в 1605 году просто спас его картины, доказав, что Филипп II, основатель монастыря Эскориал, не мог ошибаться в своей любви к Босху. Фрей Хосе не называет именсомневающихся и воздерживается от упоминания критических замечаний в адрес художника. Однако они были. Доказательством тому являются мемуары (1657) придворного Дона Франсиско де Мело о его пребывании в Мадриде в 1628—1640 годах, в которых упоминается пасквиль, осуждающий Босха как неверующего насмешника над церковью. Сигуэнса, со своей стороны, приводит доводы против некоторых людей, называвших Босха еретиком. По его мнению, они просто неправильно поняли творчество художника и не рассмотрели его картины должным образом.

Будучи проницательным человеком, сам Сигуэнса видел в Босхе живописца духовного мира. И его высказывания имели большое влияние на современников. Вместе с тем остается вопрос: был ли он абсолютно объективным? Так, Сигуэнса называет триптих «Поклонение волхвов» (музей Прадо) искренним произведением добропорядочного христианина, в котором нет ничего странного или непривычного. Но, если мы детально рассмотрим эту картину, то увидим, что это — одно из самых странных и антиклерикальных произведений Босха. Его основной подтекст — критика церковной мессы. Есть и другие «странности», которые остались незамеченными Сигуэнсой.