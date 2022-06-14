Харт - Традиция и её разрушение - Эссе из книги «Традиция и Апокалипсис: будущее христианской веры»
Основанием для христианской надежды является апокалипсис, а не догма.
Давным-давно христианство росло, выживало и даже процветало на протяжении многих поколений в полном и блаженном неведении, какой-либо официально установленной догмы, какого-либо единого общепризнанного канона священного писания, чего-либо отдаленно похожего на систематическое или догматическое богословие грядущих эпох христианства и после.
Я бы добавил, что в большей части того времени не существовало единой церковной иерархии и что линия апостольской преемственности, сохранившаяся в более поздних официальных хрониках, была отчасти продуктом того, что можно было бы назвать ретроактивной генеалогией, а отчасти тем, что следует назвать благочестивым искажением фактов, но мы можем оставить этот аргумент на другой раз.
Здесь, следует отметить, что для первых нескольких поколений христиан, что-либо точное из того, как доктринальный символ, санкционированный епископским советом, было бы либо странным излишеством, либо тяжелым бременем для веры. Даже в апостольское время, среди христиан были разделения. Новый Завет так много свидетельствует об этой реальности, что у читателя легко может сложиться впечатление, что разделение, было гораздо более распространенным явлением среди ранних христианских общин, чем единство.
Дэвид Бентли Харт - Традиция и её разрушение
Эссе из книги Дэвида Бентли Харта «Традиция и Апокалипсис: будущее христианской веры» (Baker, 2022)
[пер. с англ. с издания исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
(серия «Современная библеистика»)
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 17 с.
Дэвид Бентли Харт - Традиция и её разрушение - Эссе из книги Дэвида Бентли Харта «Традиция и Апокалипсис: будущее христианской веры»
Апокалиптическое ожидание – страстная уверенность в близости полного и окончательного откровения истины Божией в восстановленном и прославленном космосе – а не догматическая чистота, были самой сутью верности Евангелию. Христианство, вошло в историю человечества не как новое вероучение или система религиозных обрядов, а как апокалипсис.
Поэтому, мы никогда не должны забывать, что официальная доктрина — это прежде всего язык разочарования. Французский философ Морис Блондель утверждал, что в эсхатологических верованиях ранних христиан, должно было быть нечто большее, чем буквальное ожидание неминуемой Парусии и Суда, поскольку в противном случае, вера не смогла бы выжить - с такой кажущейся беззаботностью - столь огромным провалом, ожиданий. Это ложное предположение и возникает вопрос, действительно ли выжила и сохранилась одна и та же вера.
Но если оставить это в стороне, наверняка, для христианского сознания должен быть какой-то элемент, неизгладимой меланхолии не только в мысли о доктринальных исторических спорах и разногласиях, но и в самом факте определения доктрины как таковой.
Доктрина является в некотором смысле — насколько это может быть, поэтическим открытием общего языка для разговоров о Боге, о Боге и человечестве и о тайне Христа — языком разочарования, который пытается одновременно восстановить силу космического разрушения в виде институциональных формул и создать устойчивый центр в истории, из которого можно было бы терпимо ожидать Царства Божьего, отложенного на неопределенное время.
Возможно, об этом не стоит сожалеть по крайней мере, верующий должен предполагать действие провидения в той степени, в какой он или она думает, что его можно разглядеть, посреди падшего периода времени. Тем не менее никогда не следует забывать, что христианство вошло в человеческую историю не как новое вероучение, путь разума или система религиозных обрядов, а как апокалипсис: внезапное раскрытие тайны, сокрытой в Боге, до основания мира в историческом событии, без какого-либо возможного прецедента или мыслимого продолжения, ниспровержение всех порядков и иерархий эпохи здесь на земле, и в толпе архонтов на небесах, низвержение всех ангельских и демонических сил и княжеств, рабом, законно распятым по приказу всех религиозных и политических властей своего времени, но вознесенным Богом как Один, Единственный Господь над всем космосом, отмена разделений Закона между народами, провозглашение скорого наступления Царства Божьего и новой эры творения, настоятельный призыв ко всем людям выйти из укрытий социальных, культовых и политических объединений в опасное и незащищенное состояние, нигде не обитая, пребывая только в сингулярности этого события - ибо дни коротки.
Церковь была рождена в состоянии кризиса, смешения радости и ужаса, во вневременном моменте, когда один век проходит и наступает другой. Царство приближалось, Царство уже частично наступило, более того, Царство уже было внутри, ожидая, чтобы открыться космосу в славе детей Божьих. Живя таким образом в последствиях истории и как раз на пороге вечности, церковь поначалу не могла и ожидать, что вскоре ей придется снова войти в историю. Но в конце концов ей пришлось бы это сделать, а это означало, что ей также пришлось бы стать всем тем, что она, как думала оставила позади: институтом, законом, религией.
Полностью скачать эссе можно во вложениии к странице сайта.
Друзья, попросим Валерия, чтобы он перевел для клуба всю эту книгу-новинку Дэвида Бентли Харта, это просто бомба!
Присоединяюсь к просящим!
Спасибо, это просто супер!
Друзья, попросим Валерия, чтобы он перевел для клуба всю эту книгу-новинку Дэвида Бентли Харта, это просто бомба!