Дэвид Бентли Харт - Традиция и её разрушение

Эссе из книги Дэвида Бентли Харта «Традиция и Апокалипсис: будущее христианской веры» (Baker, 2022)

Апокалиптическое ожидание – страстная уверенность в близости полного и окончательного откровения истины Божией в восстановленном и прославленном космосе – а не догматическая чистота, были самой сутью верности Евангелию. Христианство, вошло в историю человечества не как новое вероучение или система религиозных обрядов, а как апокалипсис.

Поэтому, мы никогда не должны забывать, что официальная доктрина — это прежде всего язык разочарования. Французский философ Морис Блондель утверждал, что в эсхатологических верованиях ранних христиан, должно было быть нечто большее, чем буквальное ожидание неминуемой Парусии и Суда, поскольку в противном случае, вера не смогла бы выжить - с такой кажущейся беззаботностью - столь огромным провалом, ожиданий. Это ложное предположение и возникает вопрос, действительно ли выжила и сохранилась одна и та же вера.

Но если оставить это в стороне, наверняка, для христианского сознания должен быть какой-то элемент, неизгладимой меланхолии не только в мысли о доктринальных исторических спорах и разногласиях, но и в самом факте определения доктрины как таковой.

Доктрина является в некотором смысле — насколько это может быть, поэтическим открытием общего языка для разговоров о Боге, о Боге и человечестве и о тайне Христа — языком разочарования, который пытается одновременно восстановить силу космического разрушения в виде институциональных формул и создать устойчивый центр в истории, из которого можно было бы терпимо ожидать Царства Божьего, отложенного на неопределенное время.

Возможно, об этом не стоит сожалеть по крайней мере, верующий должен предполагать действие провидения в той степени, в какой он или она думает, что его можно разглядеть, посреди падшего периода времени. Тем не менее никогда не следует забывать, что христианство вошло в человеческую историю не как новое вероучение, путь разума или система религиозных обрядов, а как апокалипсис: внезапное раскрытие тайны, сокрытой в Боге, до основания мира в историческом событии, без какого-либо возможного прецедента или мыслимого продолжения, ниспровержение всех порядков и иерархий эпохи здесь на земле, и в толпе архонтов на небесах, низвержение всех ангельских и демонических сил и княжеств, рабом, законно распятым по приказу всех религиозных и политических властей своего времени, но вознесенным Богом как Один, Единственный Господь над всем космосом, отмена разделений Закона между народами, провозглашение скорого наступления Царства Божьего и новой эры творения, настоятельный призыв ко всем людям выйти из укрытий социальных, культовых и политических объединений в опасное и незащищенное состояние, нигде не обитая, пребывая только в сингулярности этого события - ибо дни коротки.

Церковь была рождена в состоянии кризиса, смешения радости и ужаса, во вневременном моменте, когда один век проходит и наступает другой. Царство приближалось, Царство уже частично наступило, более того, Царство уже было внутри, ожидая, чтобы открыться космосу в славе детей Божьих. Живя таким образом в последствиях истории и как раз на пороге вечности, церковь поначалу не могла и ожидать, что вскоре ей придется снова войти в историю. Но в конце концов ей пришлось бы это сделать, а это означало, что ей также пришлось бы стать всем тем, что она, как думала оставила позади: институтом, законом, религией.