Хауэр — Терпимость и нетерпимость в нехристианских религиях

История всех народов свидетельствует о том, что терпимость — это основная проблема человеческой общности и личного существования отдельного человека. В соответствии с полярностью, которая царит в этой великой сфере, устанавливающей порядок для всего живого, нетерпимость противостоит ей везде и всюду в истории. Даже можно утверждать, что терпимости осознанно добиваются только в противоположность нетерпимости и что она развивается лишь по воле исторических сил, — замечательный пример творческой силы противоположности.

Борьба между терпимостью и нетерпимостью — это один из тех великих драматических процессов исторического существования человечества, который мы можем проследить на протяжении уже как минимум трех тысячелетий человеческой истории. Терпимость и нетерпимость оказываются здесь двумя противоположными упорядочивающими принципами всемирно-исторического масштаба.

Эта проблема сегодня в каждой сфере исторического существования является одним из центров, вероятно, даже главнейшим центром духовного процесса. Мы больше не можем избегать радикального осознания этого, если сам этот процесс не должен подвергнуться угрозе. Nostra res agitur ("наше, самое свойственное настоящему человеческому бытию дело") происходит здесь.

Не занимаясь здесь подробной характеристикой понятия терпимости, дадим сначала его общее рабочее определение: терпимость — это способность терпеть инобытие в общности.

Это касается всех взаимоотношений в жизни общности от моды на одежду, образа жизни, систем образования, художественных и литературных течений, социополитических учреждений до этических, философских и мировоззренческо-религиозных систем.

У терпимости есть ее естественный корень в социальных инстинктах zöon politikon (ориентированного на общность живого существа — человека). Она вырастает через осознание законов исторического существования, в которых требование общности дифференцируется разнообразно и полярно в любом отношении, а также через осознание правомочности, даже необходимости этих различий и противоположностей, и достоинства личности, без уважения которого никакая настоящая общность не может существовать.

Хауэр Я. — Терпимость и нетерпимость в нехристианских религиях

М.: Тотенбург, 2021. — 172 с.

ISBN 978-5-9216-2325-5

Хауэр Я. — Терпимость и нетерпимость в нехристианских религиях. Оглавление